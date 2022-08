Zum Mittagessen mit dem Schiff nach Mattsee

Traumschiffe sehen wohl anders aus. „Das da?“, lautet die etwas ungläubig intonierte Frage eines Unwissenden, als sich ein etwas größerer schwimmender Schuhkarton dem Steg nähert. Zielstrebig, sollte man vielleicht dazu schreiben, denn: „Genau, das da!“ lautet die Antwort einer Wissenden. Ja, die Seenland trotzt auf den ersten Blick allen Klischees vom eleganten Schiff. Aber wir machen ja auch keine Seefahrt, sondern eine See-Fahrt im Salzburger Land – streng genommen sogar eine Seen-Fahrt über zwei Seen. Von Seeham soll uns das elektrisch betriebene Schiff über den Obertrumer See zum und nach Mattsee bringen.

Mattsee (der Ort) liegt am Mattsee (dem See), und dass man mit einem Schiff so ohne weiteres vom einen in den anderen See gelangt, ist ja nicht selbstverständlich. Aber der Landstreifen zwischen den beiden Seen wird durch einen natürlichen Kanal durchbrochen. Fürs Schiff heißt das: prinzipiell kann es da durch tuckern. Aber weil die Menschen eine Straße zur besseren Erreichbarkeit von Mattsee gebaut haben, gibt es eine Brücke über den Kanal – und da wird’s eng, denn die Brücke geht nicht hoch. Dafür geht das Schiff – nein, nicht runter (viel zu wenig Wasser!), sondern es macht sich schlank und leiert das Dach runter. Passagiere werden gebeten, sich zu setzen und nicht etwa durch den offenen Teil des Daches rauszuschauen: da könnte die Brücke dem neugierigen Kopf eine klatschen.

Sowas passiert aber nicht, denn die Seenland hat einen Kapitän, der zwar ein Linienschiff führt, aber (natürlich…) auch ein vorzüglicher Alleinunterhalter auf kleiner Fahrt ist. Also erfährt man von Kapitän Robert dies und das, und natürlich warnt er auch rechtzeitig vor niedrigen Brücken wie eventuellen Abständen zum Steg beim Verlassen des Bootes. Linienschiff ist übrigens eventuell ein irreführender Begriff, denn die Taktung der Fahrten ist nicht so arg groß: in der Hauptsaison (Juli/August) zweimal täglich mit einem Ruhetag, in der Nebensaison unter der Woche an zwei Tagen gar nicht, an drei Tagen nur eine Tour und am Wochenende wie in der Hauptsaison. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, wenn man im Juli da ist.

Die Bootstour startet in Mattsee und führt über Seeham nach Obertrum und zurück – und wenn man das geschickt macht, kann man mit Tour eins mal eben schnell von Seeham nach Mattsee schippern, dort im Restaurant Lustreich gut essen gehen, einen Verdauungsspaziergang machen, dann mit Tour zwei das volle Programm über Seeham nach Obertrum wählen und dort in der Vinothek Vinofox den Abend fachgerecht einläuten. Zurück nach Seeham fahren Busse! Für Sparfüchse: mit der Seenland Card, die uns der Vermieter der Ferienwohnung bei der Ankunft überreichte, kann man das Schiff kostenlos nutzen. Und freitags kann man in den Bussen des Salzburger Lands ebenfalls kostenlos fahren! Jedenfalls war’s so im Juli 2022…