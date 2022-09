Eine Flasche Rotwein für 190 Euro – das hat man nicht alle Tage. Martin Wels vom Jacques‘ Weindepot in der Dresdner Neustadt bot diesen Wein im Rahmen einer – wie er es nannte: verrückten – Weinprobe an. Mit drei Weinen zuvor war das für 29,90 € Mitmachpreis ein Schnäppchen und ein Abenteuer: der Clos d’Ora wurde aus einer 9-Liter-Flasche serviert, was man ja auch nicht alle Tage hat.

Mein Beitrag zur Verrückten Weinprobe steht im Neustadt-Geflüster, ist mal wieder arg lang und vollgespickt mit lesenswerten Infos!