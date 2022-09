Dumme Frage: wie oft kann man zehnjähriges Jubiläum feiern? Einmal, na klar. Aber wie viele Anläufe braucht’s dazu schlimmstenfalls? Im Falle des Paten, der mit seinen Freunden, der Familie und den Geschäftspartnern schon 2020 zu feiern gedachte, sind es drei. Corona 2020 und Corona 2021 machten Striche durch die Vorbereitungen – nix gewesen außer Spesen. Nun aber soll es sein: im dritten Anlauf sind 25 Abende geplant, an dem der Pate (Bert Callenbach, wer sonst?) in bewährter Manier die Seinen um sich schart.

„Wir müssen Flagge zeigen, wir müssen es tun, bevor die Spezies „Dinnershow“ ausstirbt!“, sagt Veranstalter Mirco Meinel. Der ist sich, trotz aller Rückschläge in den beiden vergangenen Jahren, sicher, mit wenig bis gar keinen Einschränkungen spielen zu können. „Ich gehe das wirtschaftliche Risiko ein – und ich muss ja auch niemanden fragen!“, sognalisiert er optimistisch wie immer. Dass viele Mitbewerber gar nicht spielen, findet er gar nicht gut und bedauert es: „Die Leute müssen merken, dass es wieder solche Abende gibt!“ Und rotz seines Optimismus gibt er ein Ausfallversprechen: sollten die Veranstaltungen ausfallen, gibt’s „Geld zurück und nicht den 37. Gutschein für die Kühlschranktür“.

Der Grund für die Ermutigung zum rechtzeitigen Kaufen sei einfach, denn „kurzfristiges Kaufen von Tickets ist der Horror für Veranstalter“, weiß Meinel. Ein riesiger Apparat stecke hinter den Veranstaltungen, und die Abläufe brauchen Vorlauf. Einfacher ist das Leben auch da nicht geworden: die Entenkeulen fürs Essen beispielsweise müssen ja rechtzeitig bestellt werden, es geht schließlich nicht um haushaltsübliche Mengen, sondern um rund 15.000 Keulen.

Nicht nur Mirco Meinel glaubt, dass sich das Konzept aus essen, trinken, feiern, Show genießen und Tanzen bewährt ha und nicht vergessen werden sollte. Auch Guido Gentzel, Sänger und Schlagzeuger bei den Firebirds, und zusammen mit dem Leipziger Entertainer Bert Callenbach (der Pate…) für Idee und Texte der Mafia-Mia-Shows zuständig, macht seinen Fans Mut: „Es wird unterhaltsam und witzig, es gibt sechs oder sieben artistische Nummern, wir verzichten auf nichts. Tänzer, Comedy, Artistik: alles passt. Wir freuen uns, wenn’s endlich losgeht!“

Und er appelliert sehr emotional an die potentiellen Gäste: „Macht das, kommt vorbei – denn nur so wird etwas erhalten, was sonst in der Versenkung verschwinden würde, was uns schon seit 20 Jahren begleitet (es gab ja ein Dinnershowleben vor Mafia Mia…)!“ Und er schiebt nach, dass man einen Veranstalter wie Mirco Meinel, „der verrückt genug ist, das immer wieder zu wagen“, gar nicht genug loben kann.

Alles wird teurer, auch die Dinnershows? Im Prinzip nein, hätte man da wohl bei Radio Eriwan geantwortet. Denn Meinel hält es bei Mafia Mia in diesem Jahr mit dem bewährten Motto überholen ohne einzuholen: die Karten werden (außer am Silvesterabend, aber der war ja schon immer besonders) nicht teurer. Es fallen aber die bislang preiswerteren Karten für die Wochentage vorm Wochenende weg, weil nun die Karten jeden Abend gleich teuer sind.

MAFIA MIA 2022

Spielzeit: 25.11.2022 bis 15.1.2023 (25 Termine sind geplant)

Ort: Dinner-Theater im OSTRA-DOME Dresden, Zur Messe 9A, 01067 Dresden

Beginn: 19:00 Uhr (sonntags: 18:00 Uhr)

Tickets inkl. 4-Gang-Menü, Show & After-Show ab 85,50 Euro zzgl. VVK-Gebühr je nach Platzgruppe. Für Kinder bis 12 Jahre gibt es 50 Prozent Ermäßigung.

www.mafia-mia.de