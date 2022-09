„Nah dran und doch weit weg“ war der Titel eines Beitrags über drei Winzer aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut – rein geografisch das dem sächsischen Elbland am nahe gelegensten. Aber trotz des gemeinsamen Breitengrads, um den sich die Weingüter reihen, gibt es nur wenig Gemeinsamkeiten und – Ausnahmen gibt’s immer – wenig Austausch. Ein auch in dieser Hinsicht Ausnahmewinzer ist Matthias Hey, den wir seit 2013 regelmäßig in Dresden mit seinen Weinen treffen (und manchmal auch drüber schreiben). Jetzt war er zur Neuaufnahme zweier Mitglieder in den VDP hier (bzw. in Meißen…), und wir nutzten die Chance zu einem Gespräch am Küchentisch seiner Ferienwohnung. Wir sprachen dort für die 60. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ über das Weingut, den Breitengrad 51 und den VDP.

Im Podcast selbst reden wir nur über einen Wein – den Weißen Hey. Weil wir wussten: Am Abend bei der ersten Schwarzen Nacht des frisch n den VDP aufgenommen Winzerpaars Martin Schwarz und Grit Geißler gibt’s mehr. Dieses Mal also wirklich nur: auf eine Flasche. Oder so… Wie auch immer, wir redeten über diese Dinge:

03:45 der Weiße Hey kommt ins Glas

immer Silvaner, Weißburgunder, Riesling

05:33 die Eltern haben 2001 als Hobby mit 1 ha angefangen

nach Geisenheimer Studium und zwei Jahren Italien ist er 2007 zurück, 2008 das Weingut gegründet

Riesling, Traminer, Weißburgunder, Chardonnay stehen da

in diesem Jahr haben sie bewässert

Roter Traminer und Silvaner als Auslaufende Sorten#Silvaner hätte die Leitrebsorte in Saale-Unstrut werden können – aber das Imageproblem 🙁

eine Neuzüchtung, aber schon 1921

…ungefähr im Jahr 2010 geboren

das Spannende im Osten: hier hat es die Pioniergeneration geschafft, in den Verband aufgenommen zu werden

Weingut Matthias Hey

Weinberge 1d

06618 Naumburg

Tel. +49 3445 677 41 65

www.weinguthey.de