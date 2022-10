Das Treffen in Görlitz

Sie wohnen beide in der östlichsten Stadt Deutschlands – in Görlitz. Und sie kommen beide tief aus dem Westen, viel weiter als Bochum. Der eine, Axel Krüger, kam 1991 aus dem Saarland nach Görlitz, „für einen kurzen Auftrag mit einer Reisetasche“. Er blieb, die Reisetasche auch. Der andere, Bas Dankers, kommt aus Amsterdam und lernte Görlitz ursprünglich wegen seiner Freundin kenne, die aus Görlitz kommt – und die er in Amsterdam kennen und lieben gelernt hat. jetzt wohnt er (seit 2013) in Görlitz und sie arbeitet nach wie vor in Amsterdam. Verkehrte Welt? Ein wenig schon, aber vielleicht sind das ja so die Kleinigkeiten, die es für ein paar besondere Dinge braucht. Über diese besonderen Dinge reden wir – denn die beiden Männer wollen nicht mehr und nicht weniger, als die Region rund um Görlitz zu einer kulinarischen Adresse zu machen.

Leicht ist das nicht, denn die goldenen Jahre von Görlitz liegen schon mehr als hundert Jahre zurück. Axel Krüger schwärmt von Austern Anno 1895, Bas Dankers träumt davon, dass auf Dauer genügend Touristen kommen, um Hotels und Restaurants (in Görlitz und Zittau) gut auslasten zu können. Sie ziehen dabei am gleichen Strang, passenderweise an unterschiedlichen Fäden. Krüger ist der Netzwerker, der Stratege, der Visionär. Dankers ist der Gastgeber, der Praktiker – in Amsterdam hat er 18 Jahre in einem bekannten Restaurant in der Innenstadt gearbeitet und dabei so ziemlich alle Stationen kennen gelernt (auch die, für die er nicht zuständig war – wie das so ist in kleinen Betreiben, in denen man sich versteht).

Unser Podcast am Nachmittag hätte eine Namensänderung gebraucht – wir tranken Espresso. Die vinophile Rettung am Abend brachten Stefan Schwarz, Gebietsleiter Fachhandel und Gastronomie beim Weingut Nik Weis – St. Urbans-Hof und Matthias Gräfe vom Wein & fein aus Radebeul. Sie zelebrierten einen Abend mit Weinen von der Mosel und der Saar und einem dazu passenden kleinen Abendbrot. Während Stefan Schwarz die Weine kommentierte und Hintergründiges zu berichten wusste, kochte Mützen-Matze Entenmousse, geräucherter Entenbrust, Hummer-Käse-Maccaroni, Trüffel-Leberkäse (mit hausgemachtem Senf!), Schokoladencreme-Trio und Käseplatte mit Brot von Elias Boulanger – also: einfaches Abendbrot, wie wir so sagen.

00:30 wir sind in Görlitz!

Unsere Gäste sind Axel Krüger und Bas Dankers 01:57 was macht der Mann aus Amsterdam in Görlitz?

der Liebe wegen (was sonst?)

Komplex mit Hotel (Emmerich), Restaurant (Horschel) und Weinbar (Benigna)

Hotel seit 2014, Restaurant rechtzeitig zur Pandemie Ende 2019/Anfang 20, Weinbar Benigna war nicht geplant

eigentlich sollte das nächste Projekt in Zittau angegangen werden, aber das zog sich

…und dann kam Corona

das Restaurant in der „Sonne“ soll peu a peu auch für Zittauer da sein (Tendenz: Frühling/Sommer 2023)

er hat 18 Jahre in einem Restaurant in Amsterdam gearbeitet

Vooges hieß es lange, jetzt Harmsen

Vooges in Zandfort und Haarlem

kleine Anmerkung zu Haarlem… 09:50 Axel Krüger

Blick zurück ins vergangene Jahrhundert: da hatte er eine Weinhandlung und ein Restaurant

seit 1991 ist er in Görlitz

Salü gegründet, mit elf Gesellschaftern/Freunden

…und als sie schuldenfrei waren, haben sie’s verschenkt (allerdings an einen der elf)

da treffen sich die Görlitzer Gastronomen nach ihrem Feierabend, sagt der Axel

Axel sagt, er sei „der Fan“ von Auf ein Glas“. Na, dann haben wir ihn endlich gefunden! 12:43 Arbeitsbeginn! Mit Espressolöffeln…

hat der 1. Weinknecht hier versagt – etwa?

ah: am Abend gibt’s Weine von Nik Weis!

im vergangenen Sommer ist er im Barbetrieb mitgelaufen.

Lebensziel: guter Wein, gutes Bier, gutes Wohnen, gemächliches Leben 14:22 Stichwort: Coolinaria

Coolinaria: ein deutsch-polnisches Wein- und Genussfest. Aber eigentlich mehr…

sächsische, brandenburger und polnische Winzer dabei

ca 500 ha in Polen…

erste Winter-Coolinaria steht bevor – am 26. November. In Zgorzelec

nördlichster polnischer Winzer kommt aus der Nähe von Stettin https://www.winnicaturnau.pl/de

der südlichste südlich von Krakau

2002 ging’s erst wieder los mit dem Weinbau in Polen

Winnica Saganum http://www.winnicasaganum.pl/

was die Polen so gut können wie die Sachsen: hohe Preise beim Wein

die polnischen Winzereibetriebe sind klein – ein bis zwei Hektar

gibt’s niederländischen Wein in Görltz im Horschel? Nein, gibt’s nicht 20:15 Axel: Geduld und Ruhe braucht’s

das Weinfest ist nur die Spitze des Eisberges.

der Gedanke ist größer: wir wollen die Region zur Genussregion machen

neben dem Thema Wein gibt’s auch eine tolle CraftBeerSzene

wir haben Hidden Champions der Kulinarik

das Wort Nachhaltigkeit ist ja schon oft missbraucht worden

historischer Bogen…

was 1895 da auf Gewerbemessen verzehrt wurde…

nach dem kulinarischen Tiefschlaf gilt es, die Prinzessin wieder wach zu küssen 22:33 Horschel: internationale Küche

…aber die Region niemals vergessen

Horschel hat 50 Plätze (aber mehr geht immer in den Räumen im Benigna)

…und im Sommer sitzt man lauschig unter den Arkaden als Teil des Untermarkts 24:40 Plädoyer für Gastro in Zgorzelec

es gibt zwei Brücken – aber es gab mal sieben 25:17 noch mal zur Coolinaria

neu im Herbst/Winter: der Genusspass

sechs gute Restaurants Görlitz/Zgorzelec machen mit

Gönnt euch doch mal was Besonderes! 28:55 wie soll/kann es weiter gehen?

es entsteht ein schöner Trotz

Polnische Einwohner auf deutscher Seite (knapp 5.000 gibt es) sind fordernd, was die Gastronomie anbelangt

…die Frauen immer großartig gekleidet!

chic machen wird in Polen gerne gesehen beim Ausgehen

Villatoro in Zgorzelec: Ort der Coolinaria mit gutem Restaurant

beim Thema Wein ist noch Luft: gute Sachen auf der Karte, aber das Personal ist damit überfordert

aber das Restaurantwesen: es entwicklet sich!

das zweite polnische Restaurant ist das Miódmaliny

Man lernt polnisch sehr gut, während man Wein trinkt…

Görlitz und Tourismus – funzt das? DIe Bahnanreise ist mühsam

Görlitz/Zgorzelec ist *noch* ein Ort für Entdecker

die early adaptor finden Görlitz chic – und die anderen kommen nach

über die Tuchmacher, damals in Görliitz

früher hingen die Tücher zur Begutachtung – die Haken gibt es heute noch. Oder das Tuch-Zitat im Wintergarten des Benigna

Görlitz hatte über 150 Brauhöfe

der Bierkrieg mit der Nachbarstadt Zittau ist erst vor einem Jahr beendet

Bas meint: das wurde doch auch Zeit. Stimmt

einer der größten Bio-Teichwirte in der Nachbarschaft

Restaurants haben Anteile an solidarischer Landwirtschaft 39:48 Abend: Stefan Schwarz für Nik Weis

Wein ist kein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel

Weingut Nik Weis St. Urbanshof

Moselweine waren vor hundert Jahren sehr wertvoll, weltweit gut gehandelt

Effizienzstreben im Weinbau ist nicht immer zielführend…

Es geht darum, Kulturlandschaft zu bewahren und den Boden möglichst sogar besser an die nachfolgende Generation weiterzugebern

Weingut feiert dieses Jahr 75jähriges Bestehen

Großvater war auch ein Nik, so wie der jetzige Chef. Zwischendrin gab’s ’nen Hermann…

der Sohn ist wieder ein Nik – da muss man nicht ständig neue Etiketten drucken 😉

Großvater Nik hat Weingut aus dem Ortskern verlegt und Rebschule hinzugefügt

Nik Weis hat sich dem Riesling verschrieben

altes Genmaterial gesucht und gefunden

zum Beispiel Piesport, Piesporter Goldtröpfchen…

Prallhang vs. Fließhang

back to Piesport

Piesport ist miniklein, Weine am Prallhang – seit dem Römern große Weine

und dann kam das neue Weingesetz 1971

der Weg von „bedeutender Moselwein“ hin zur Plörre 48:51 Wein im Glas!

unser Thema ist Schiefer

…und der Name vom Gutsriesling

wir sind nicht nur an der Mosel, sondern auch an der Saar

in diesem Wein sind Trauben von beiden (Sub-)Regonen

Zum Wohl! 49:50 zum Ausbaustil

veganer Wein

Handschrift: immer was Herbes dabei

das speichelflussanregende Element in den Weinen…

Liebe zum Detail bei der Produktion – aber Spaß beim Trinken

Jahresproduktion 350.000 Flaschen im Gutsweinbereich

Familienweingut 40 ha

es gibt wenige, die mehr haben – und viele, die weniger haben

Flurbereinigung



57:10 im Glas: Piesporter Goldtröpfchen, nicht flurbereinigt

Einzelpfahlerziehung

jetzt: Ortswein

VDP-Pyramide

Gutswein – Ortswein…

Wiltinger

das klassische deutsche System: Wein über die Oexle-Grade zu definieren

da sie keine ErstenLagen nutzen, ist die Nik-Weis-Nummer drei gleich die VDP-Spitze: Große Lage/Großes Gewächs

Karte von 1868 ist die Basis

ist die Lage eine große? Zehn zurückliegende Jahrgänge einreichen…

wenn Lay drauf steht ist Schiefer drin

GG ist die Spitze im trockenen Bereich

Alte Reben

der Weinberg in Wiltingen wurde 1900 angelegt. Sehr alte Reben! Zumindest auf 20% der 10 ha

der alte Stock hat nicht mehr die Kraft, aber die Weisheit und Tiefe

flexibles Renteneintrittsalter der Rebstöcke…

Einzelpfahlerziehung jetzt: Ortswein VDP-Pyramide Gutswein – Ortswein… Wiltinger das klassische deutsche System: Wein über die Oexle-Grade zu definieren da sie keine ErstenLagen nutzen, ist die Nik-Weis-Nummer drei gleich die VDP-Spitze: Große Lage/Großes Gewächs Karte von 1868 ist die Basis ist die Lage eine große? Zehn zurückliegende Jahrgänge einreichen… wenn Lay drauf steht ist Schiefer drin GG ist die Spitze im trockenen Bereich Alte Reben der Weinberg in Wiltingen wurde 1900 angelegt. Sehr alte Reben! Zumindest auf 20% der 10 ha der alte Stock hat nicht mehr die Kraft, aber die Weisheit und Tiefe flexibles Renteneintrittsalter der Rebstöcke… 01:07:50 im Glas: Pinot Noir

ausschließlich französische Klone

super-frisch-fruchtig! Wie alle Weine: spontan vergoren

ein Ortswein, aber eigentlich ein verkappter GG. Der Regeln zu Liebe

Einzelfuder-Abfüllung

fünf Große Lagen haben sie

Flurstücksbezeichnungen: An der Kehr, Am Wasserlauf, Die Muter Gottes, Auf der Mauer

Mensch, wie sieht’s denn aus in der Mutter Gottes?

ausschließlich französische Klone super-frisch-fruchtig! Wie alle Weine: spontan vergoren ein Ortswein, aber eigentlich ein verkappter GG. Der Regeln zu Liebe Einzelfuder-Abfüllung fünf Große Lagen haben sie Flurstücksbezeichnungen: An der Kehr, Am Wasserlauf, Die Muter Gottes, Auf der Mauer Mensch, wie sieht’s denn aus in der Mutter Gottes? 01:12:59 Spätlese

nicht pappig-süß, sondern er darf nie süß schmecken – selbst wenn er es ist

zwei Spätlesen: Goldtröpfchen (Mosel) und Bockstein (Saar)

im Glas: 2018 Goldtröpfchen

Emmerich Hotel / Hoirschel / Beningna

Untermarkt 1

02826 Görlitz

Weingut Nik Weis St. Urbanshof

Urbanusstraße 16

54340 Leiwen