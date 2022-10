wie der Zweigelt nach Diesbar Seußlitz kam

Maria Lehmann ist im Studio Rdbl., und sie präsentiert gleich zwei Weingüter. Also weinrechtlich sind es eher einerseits ein Weingut – das Weingut Lehmann, das Sebastian Lehmann in 3. Generation führt, und andererseits das Keltern von Trauben von Kleinstwinzern, das seit 2019 unter dem Label Maria Lehmann Weine durchgeführt wird und auch der Start der eigenen Weinlinie von Maria Lehmann war. Die 30. Sächsische Weinkönigin (2017) ist im Familienbetrieb des 5-ha-Weinguts (plus Wein von 2 ha Zukauf) für die Vermarktung zuständig, während der gelernte Winzer Sebastian alle Arbeiten im Weinberg und Keller erledigt. Probiert wird gemeinsam – wobei der gemeinsame Geschmack nicht typisch sächsisch trocken ist. „Wir haben schon mal überlegt, das Weingut umzubenennen in plus zehn Gramm„, lächelt Maria Lehmann.

Vier Weine hatte Maria Lehmann mitgebracht, die wir probierten und als Anlass für unser Gespräch nahmen:

2021 Rosé, Weingut Lehmann

2021 Rosé Lady in Pink, Maria Lehmann Weine

2021 Sauvignon Blanc, Weingut Lehmann

2020 Blauer Zweigelt, Weingut Lehmann

Und das sind die Eckpunkte unseres Gesprächs:

01:58 zu Gast: Maria Lehmann

wir sind das Weingut Lehmann – und ich bin Maria Lehmann Weine

wie war denn die Ernte?

wenig Schlaf, viel Stress – trotz Vollernter

Hagel als singuläres Ereignis: nur in Diesbar Seußlitz, 250 m breite Schneise

das Ende der Sächsischen Weinstraße. Oder der Anfang? Wie auch immer: dort nahm sie ihren Anfang!

im Glas: 2021 Rosé trocken, Weingut Lehmann

90% Spätburgunder, 10% Dornfelder

wir sind ein pinkes Weingut!

war ein schwieriges Jahr für Rotweine – und bevor es schlechten Roten gab, sollte es lieber Rosé werden (insgesamt sechs Stück)

…zum Beispiel Pia Strehn?!

Rosé ist mittlerweile kein Nebenprodukt und nicht mehr wegzudenken

Schieler ist immer im Programm – das Aushängeschild vom Weingut Lehmann

warum nennt sich Weingut Lehmann eigentlich nicht „Plus zehn Gramm“?

…im Jahr zuvor „war ich diejenige, die mit Fachwissen von der Bühne ging“

Thema Powerfrau und Augenhöhe

eins vierundachtzig, ohne hohe Schuhe

wir haben schon immer Wein für die Hobbywinzer ausgebaut

die Amtszeit beginnt, wenn du sie abgegeben hast!

Diesbar-Seußlitz ist eins der ältesten Weindörfer

ich öffne unsere Terrasse wie unsere Wohnstube

Wohnmobil-Kunden

…an der Sächsischen Riviera!

viele wollen auch im Weinberg schlafen

wir sind eins der ältesten Weingüter in Sachsen

45.000 Flaschen Jahresproduktion (beide Firmen)

Wein von 5 eigenen ha und Zukauf von weiteren 2 ha, wovon 0,5 ha für ihre eigene Weinlinie bleiben

verperlt wird in Würzburg

ich bin ein ungeduldiger Mensch – bei Sekt muss man so lange warten!

angedacht ist aber ein Muskateller-Sekt

wir Winzer sind ja ein bisschen eigen…

die Winzer waren/sind nicht bereit, Geld für Gebietsweinwerbung auszugeben

aber wir müssen doch alle am gleichen Strang ziehen!

wir wollen uns abheben!

es gibt mittlerweile vier Linien

es wird eine Cuvée aus drei Sorten (je eine pro Hoheit)

wie kommt man an junge Leute ran?

typisch sächsisch: sie ist Nebenerwerbswinzerin (in Sachsen gibt’s mehr Neben- als Haupterwerbswinzer)

da kommen schon die nächsten Fragen: wann machste PetNat, wann was Alkoholfreies?

es gibt alkoholfreien Glühwein! Also: ent-alkoholisiert

seit zwei Jahren gibt’s den trockenen Oskar!

Teil des Quartetts „Edles Geblüt“

im Glas: Sauvignon Blanc

„solide sächsische Preise“

BWClassics: die Winzer hätten auch gerne diese Preise

Schmeckt’s – schmeckt’s nicht? Wie auch immer: Probier jeden Wein auch an einem zweiten Tag!

Angebotspalette: 21 Positionen

zehn Gramm plus – das finden wir gut!

ein Abend im Januar bei Winzers zu Hause…

Events am Weingut – es grillt der Winzer selber

es gibt das Anrufsammeltaxi im Landkreis Meißen

im Glas: 2020 Zweigelt

wie der Zweigelt nach Diesbar Seußlitz kam

als erstes privates Weingut nach der Wende selbstständig gemacht

1994 fingen sie an, im Lohn zu keltern

ihr Zweigelt ist ganz anders als die Weißen: trocken, kräftig

4 Wochen auf der Maische, dann ein Jahr im Barrique (Ziel wären 18-24 Monate)

tatsächlich: ein schöner Rotwein

demnächst auch Spätburgunder als Rotwein

Weingut Lehmann

Maria Lehmann Weine

An der Weinstraße 28

01612 Diesbar Seußlitz

Tel. +49 162 / 3127247

weingut-lehmann.de