100 Prozent Riesling, 100 Prozent Handlese

Christina Thanisch ist die Nummer 5 und gleichzeitig die Nummer 12. Das geht, wenn man sagt, wobei: Sie präsentiert die 12. Generation im Weingut, das 1636 gegründet wurde (und macht das, wie man etwas salopp formulieren könnte, zusammen mit „der Nummer elf“, ihrer Mutter Sofia). Das Weingut trägt den durchaus nicht einfach zu merkenden Namen „Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch“. Wenn man das aufdröselt, kommt man erstens zur Auflösung der „Nummer 5“ und lernt gleichzeitig noch etwas übers Heiraten und Erben. Also: Wwe. steht für Witwe. Das Weingut Thanisch wurde nämlich umbenannt, als Dr. Hugo Thanisch (womit das H. auch geklärt wäre) 1895 mit nur 45 Jahren starb: seine Wittwe Katharina, erst 30 Jahre alte Mutter dreier kleiner Kinder, machte weiter – damals ein durchaus unüblicher Schritt. Sie benannte das Weingut um in „Wwe Dr. H. Thanisch“, mehr ging damals wohl nicht. Nach Katharina Thanisch lenkten dann, mehr Zufall als Plan, nur Frauen die Geschicke des Weinguts – wobei „kluge Eheschließungen, in nahezu allen Generationen, nach dem Motto Stöck bei Stöck„, ja nicht nur an der Mosel zum Winzerdasein gehören (das Zitat stammt aus der Festschrift zum 375jährigen). Christina ist im Reigen der offiziell verantwortlichen Frauen im Weingut die Nummer fünf. Wäre das also geklärt.

Und dann ist da noch der Zusatz nach dem Komma: Erben Thanisch. Der ist nötig, weil es auch eine zweite Line der Thanischs gibt, die Erben Müller-Burggraef. Die Erbschaftsteilung erfolgte erst 1988 und sorgt bei flüchtigen Weintrinkern wie neuen Paketzustellern immer mal wieder für Verwirrung. Aber das ist an der Mosel ja nichts Ungewöhnliches: Erben heißen viele, Prüm auch mehr als einer, und wo beispielsweise Clüsserath-Eifel drauf steht, ist irgendwie ja auch Lergenmüller drin. Aber egal.

Die Thanischs haben das Glück, einen tollen Weinberg (mit) bewirtschaften zu dürfen: den Bernkasteler Doctor. Der gilt als der teuerste Weinberg der Welt, ist mit 3,2 ha eine vergleichsweise kleine Lage und nur bei sechs Wintern zu haben (Wegeler, den beiden Thanisch-Erben, Lauerburg und – als Pächter der Hl.-Geist-Stiftung – Molitor und Schloss Lieser). Einen Doctor hatten wir auch in unserer Viererprobe, aber keinen der fabelhaften restsüßen. Aber Sofia Thanisch (remember: die Mutter von Christina) hatte bei ihrem Besuch 2021 in der Weinzentrale eine 2010 Doctor Riesling Spätlese mitgebracht, die quasi heute noch nachhallt)…

Diese vier Weine waren im Glas:

2021 Bernkastel-Kues Riesling „Alte Reben“, VDP Ortswein

2021 Berncasteler Doctor Riesling GG

2021 Bernkasteler Badestube, Riresling Kabinett feinherb

2021 Bernkasteler Lay, Riesling Kabinett, Cuvée Christina

Und hier, wie immer, unser Gesprächsverlauf in Stichworten:

00:50 zu Gast beim Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch, Erben Thanisch – bei Christina Thanisch

endlich durch mit der Ernte!

kleiner Betrieb: 9 ha. Lese normalerweise in drei Wochen druch, in diesem Jahr viereinhalb

der Regen zwischendurch brachte Oechsle-Stagnation

wir sind für restsüße Weine bekannt

wir sind abhängig von der Natur, man muss es so nehmen wie es ist

aber: alles was im Keller ist, schmeckt

wir sind zufrieden und es wird gut schmecken!

in Geisenheim studiert

nach dem Abi Praktika: an der Nahe bei Bamberger

dann nach Vancouver…

…dann im Herbst in Geisenheim Internationale Weinwirtschaft studiert

Praktika im Studium bei Andrea Wirsching in Franken und bei Hirzberger in Österreich

am Ende des Studiums fühle sie sich zu jung, zurück in den Betrieb zu gehen

im Herbst 2014 zu Battenfeld-Spanier nach Rheinhessen gegangen: 9 Monate im Keller

…und dann folgten drei Jahre (ungeplant) im Büro von Kühling Gillot

das dort Gelernte ist auch im viel kleineren Betrieb zu Hause hilfreich

…dann noch zur Lese und zum Reisen nach Neuseeland

im Sept. 2018 zurück nach Kues und direkt in die Lese!

die Einstiegsweine (Gutsweine/Ortsweine) wachsen in Kues

alle Einzellagen sind in Bernkastel

die 9 ha sind – durchaus moseltypisch – gut verteilt auf verschiedene Parzellen.

dadurch aber auch individuelle Weinberge/Weine

vier Große Lagen, die bekannteste der Doctor

100 % Riesling, 100 % Handlese, kein Zukauf

das Weingut heißt Witwe Dr. Thanisch – auf dem Etikett in alter Manier als Wwe. abgekürzt

nach Ur-Urgroßeltern benannt

1895 starb Dr. Hugo T. – und eher untypisch für die Zeit übernahm seine Frau Katharina (mit 29 Jahren und dre Kindern)

und seitdem ist das Weingut immer in die weibliche Hand übergegangen

Es gibt zwei Thanischs in Bernkastel-Kues

in den 80er Jahren wurde das Weingut getrennt in die beiden Linien

der Bernkasteler Doctor ist eine der kleinsten Einzellagen in D, hat 3,2 ha

Besitz drei große Weingüter: Wegeler / Wwe. Thanisch Erben Müller-Burggräf und Wwe. Thanisch Erben Thanisch

plus den Winzer Lauerburg und (als Pächter der Hl.-Geist-Stiftung) Molitor und Schloss Lieser

nur Riesling aus verschiedenen Lagen und in verschiedenen Qualitätsstufen

die Ur-Urgroßmutter war Gründungsmitglied im VDP, seitdem sind sie dabei

von den Ringen: der „Große Ring“ (also VDP) und der „Bernkasteler Ring“

Ortswein gibt es bei ihnen erst seit 2018 (als Christina ins Weingut kam)

wie macht man ihn, wenn alle Weine am Ort sind? Die Lösung: Wein von Alten Reben – vor allem die aus Kues

der Ortswein ist „gerade über trocken“

etwas über zehn Gramm – „ich nenne es moseltrocken“

der Wein schmeckt trocken, auch wenn er es analytisch nicht ist

ein Ticken mehr Trinkfluss

was bringt mir ein Wein, wo ich sag: der schmeckt gut, aber ich kann da kein Glas von trinken?

manchmal will man das nicht, weil er einfach zu jung ist…

Exkurs zur WeinKulturBar von Silvio Nitzsche

gegen das analytische Trinken!

es muss noch Aufklärungsarbeit geleistet werden

wenn man die Analyse vorher hat, adaptiert man sie auf den Geschmack

es ist egal was die Analyse sagt: der Geschmack zählt

sehr oft ist die Analyse anders als der Wein schmeckt

reden wir über Preise!

und wie entwickeln sich die Preise?

Vorsichtige Erhöhungen, denn man will ja, dass der Wein noch Spaß macht

Preise sind das eine, Lieferzeiten das andere

weiße Schraubverschlüsse – außer beim Berncasteler Doctor

für uns ist Kork wahnsinnig wichtig für die höheren Qualitäten

Doctor-Weine haben goldene Kapsel – Tradition seit 1910! Etikett, Schrift, alles…

das ist das Ursprungs-Etikett des Doctor

wir legen Augenmerk auf feinherb und restsüß – das spiegelt die Mosel optimal wider

zwei Große Gewächse im Portfolio, und die sind nun mal trocken

Doctor gibt es als GG und als restsüßen Wein

Bernkasteler Graben nur trocken als GG

Anteil am Doctor ist knapp ein ha

Doctor ist spannende Lage, schmeckt immer anders als aus den Parzellen drumherum

Doctor hat SSW-Ausrichtung – also viel Sonne

Boden bringt Mineralität und Salzigkeit

selbst die Weine mit Restsüße sind am Gaumen nie süß

die Parzelle des Grabens liegt direkt daneben und ist doch anders

Boden: Devon Verwitterungsschiefer grau-blau

Ausbau bei den GG ist Fuderfass und Stahltank

alles spontan vergoren, und die trockenen Weine bekommen im späteren Stadium Hefe dazu

Gutshaus liegt an der Mosel mit Blick auf die Burg Landshut und im Hochwasserbereich

es dauert, bis solche Weine harmonisch sind

man schmeckt jetzt das Potential…

Verkauf erst später, Lagerung im Keller des Weinguts?

aber wir haben schon jetzt einen guten Schatzklammerbestand

feinherb und restsüß ist das, was wir können und was Spaß macht. Und weniger Alkohol ist auch immer ein Thema

„sehr wichtiger Wein für uns, weil er auch gut zum Essen passt“

Badstube ist eine der größeren Lagen in Bernkastel

feinherb – nicht süß im Abgang, sondern immer auch was Herbes

wenig Alkohol (10%)

das macht einfach Spaß zu trinken, auch jung schon

seit 2011 machen sie wieder „feinherb“

Unterschied zu „halbtrocken“: das ist gesetzlich geregelt. Und klingt nicht so gut

feinherb ist auch nur in D ein toller Begriff, spätestens im englischsprachigen Raum verliert der seinen Charme

über den Export

vor Corona waren es 70% Export, jetzt ein bisschen weniger

ursprünglich viel USA, seit einigen Jahren diversifizierter

tolle Terrasse draußen – seit 2020 gibt’s auch Gutsausschank

der Betriebsleiter Olaf Kaufmann ist im nächsten Jahr 30 Jahre im Betrieb

warum ist das Fuder rund?

Erfahrung mit neuen (Fuder-)Fässern gibt es nicht – es gab genug alter im Bestand

der Wein aus dem neuen Fuder schmeckte – zum eigenen Erstaunen – gut! Und auch Freunde fanden: schmeckt, und zwar nicht nach neuem Holz

waren es Spätlesen aus diesem Fuderfass

2021: Cuvée aus dem nun schon drei Jahre alten Fuder und einem älteren

man schmeckt das Holz nicht, aber es gibt feines Spiel auf der Zunge

ein Frühstückswein: 7,5 % Alkohol…

das ist 21, und das war schon ein spezielles Jahr, gerade für die jungen Winzer*innen

2022: wenig Auslese, wenig Spätlese: es war ein Kabinett-Jahr

Rat des Vaters: gib dem Wein Zeit. Und siehe da: so isses. „21 könnte ein Lieblingsjahr werden!“

Prost!

Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch

Erben Thanisch

Saarallee 31

D-54470 Bernkastel-Kues

Tel. +49 6531 2282

thanisch-vdp.de