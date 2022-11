Die Weinzentrale (klicken öffnet mehr)

Die Weinzentrale von Jens Pietzonka ist neben der WeinKulturBar von Silvio Nitzsche eine der eingangs erwähnten deutschlandweit bekannten Weinbars in Dresden. Seit etwas mehr als einem Jahr erhielt die Bar, die 2015 in einem ehemaligen Lampenladen am Rande des Szeneviertels Neustadt entstand, nochmal gehörig Schwung: da stieß Sebastian Roisch zum Team – und der kann kochen wie ein Weltmeister. Raum dafür hat er kaum, die Küche ist klein und war ja ursprünglich nur als Barfood-Vorbereitungsraum gedacht. Aber nun schickt der Chef ganze Menüs, bei denen jeder Gang seinen passenden Wein findet. Da Sebastian so gut kocht, kann es sein, dass er bald weg ist aus der Weinzentrale – aber nicht vom Jens: die beiden suchen nämlich, wie Pietzonka dem Pressetrupp beim abendlichen Besuch verriet, ein Restaurant. Zusätzlich zur Weinzentrale, die dann wieder mehr Weinbar als Weinrestaurant sein soll. Dass am neuen (noch zu findenden) Ort der Wein weiterhin wichtig sein Wird, ist quasi gesetzt – zumal ab dem 1. Dezember mit Jana Schellenberg eine neue prominente Sommeliere Teil des Teams sein wird. Restauranterfahrung bringt sie ja mit (wer mehr wissen will: vor einem Jahr etwa hatten wir Schelli im Podcast).

Der für uns vorbereitete Genuss-Abend war ein typisches Abbild eines feinen Weinzentrale-Abends. Man hat den Eindruck, dass sich Jens Pietzonka und Sebastian Roisch (die sich vor Jahren in der Villa Merton in Frankfurt kennen gelernt hatten) gegenseitig hochschaukeln, wenn es ums passende Pairing geht. Konsequenterweise gibt’s nicht nur einen Gruß aus der Küche (Rote Beete Schaum & Salat Jacobsmuschel, Auster, Gurke), sondern dazu auch einen aus der Bar – was ganz Feines, nämlich Decade Sekt Brut Nature aus dem Jahrgang 2010 von Bamberger aus Meddersheim an der Nahe. 100 Prozent Riesling, gelesen im Oktober 2010, abgefüllt im August 2011 und degorgiert im Februar 2021. Und genossen im November 2022 – kann man mal machen!

Die allerletzte Flasche seines eigenen Projekts Weinfunatiker – einen 2018 Slate Riesling, gemacht natürlich im Weingut von Othegraven, schenkte Jens zu einem Signature-Dish vom Sebastian aus: Die Crunchy Tuna Pizza hat mit einer „Nummer sieben, die Tonno – aber ohne Zwiebel!“ beim Italiener allerdings so rein gar nichts zu tun. Statt (Hefe-)Teig ist die Basis gecrunchte Reisnudeln, statt Tomatensauce gibt es Spicy Mayo, und statt Dosenthunfisch sind kurz abgeflämmte Tuna-Würfel in Sushi-Qualität der Belag.

Mit eigenen Weinen ging es weiter. Eigen meint – anders als man das manchmal hat – wirklich eigen, also nicht nur ein eigenes Etikett auf ansonsten normalem Wein des Weinguts. Der 2018 Ungestüm Grauburgunder von Matthias Schuh & Weinzentrale, Sachsen zum Pulpo mit Carbonatta und Buchweizen-Nudeln beispielsweise ist noch eine deutliche Spur trockener und heftiger als die Version, die der Winzer für sich in dem Jahr gemacht hat. Es war, wenn meine Erinnerung nicht trügt, der erste Orange-Wein der Region – auf jeden Fall der erste genießbare. Zu Eismeerforelle mit Wildem Broccoli und Sellerieschaum gab es den (immer noch zu jungen, aber schon sehr trinkbaren 2020 A. Chardonnay Select by Jens Pietzonka, den Philipp Wittmann (Rheinhessen) hergestellt hat. Er hat Pietzonka dafür Trauben aus bester Weinbergslage zur Verfügung gestellt, „eine große Ehre“, wie Jens beim Vorstellen des Weins glaubhaft versichert (kleiner Lagentipp zur Erklärung des „A.“ vorm Chardonnay). Zu ergänzen aus Gastsicht vielleicht noch: eine große Freude.

Wir waren nun zwar langsam gesättigt, aber zu einer 2015 Rotwein Reserve von Markus Schneider (Pfalz) musste man natürlich das

Bratenbrot von der Rinderbacke (mit Kohl und Senfgurke) probieren. Außer dem Namen hat das mit dem bekannten einfachen Abendrot nicht mehr viel zu tun, aber was hätten wir denn tun sollen? Allenfalls ein wenig Platz lassen fürs Dessert, zu dem es den 2020 Riesling RZ 26 von Martin Schwarz (Sachsen) hab. Ja, wenn es sein muss, kann Martin Schwarz auch süß! Zum Gewürz-Apfel mit Mohnkäsekuchen und Schmand eine würdige Begleitung.

Weinzentrale | Hoyerswerdaer Straße 2, 01099 Dresden | Tel. +49 351 / 89966747 | www.www.weinzentrale.com