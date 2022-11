Ronny Weber ist Sachse (er kommt aus Meißen), wohnt in Meerbusch bei Düsseldorf und ist Markenbotschafter für einen Underdog aus Baden. Das sind doch mindestens drei Gründe, ihn mal ins Studio Rdbl. zu bitten, um zu reden und zu trinken. Zumal der Ronny ja obendrein Weinakademiker ist und dort als einen seiner Berufe wine lover angegeben hat. Solche Menschen muss man doch mögen! Wir haben aber kaum über, sondern hauptsächlich mit Ronny Weber geredet – denn wie geschrieben: er ist ja Markenbotschafter. Auch so ein Wort, aber schön! Für wen botschaftet er denn? Insider haben’s schon gelesen, denn hinter dem Begriff Underdog steckt, wenn das auf Flaschen steht, Sven Nieger. Der hat als Garagenwinzer „nur mit einer Rebschere“ angefangen und betreibt ein mittlerweile 15 ha großes Weingut in Baden und macht Weine, die eher untypisch für die Region sind.

Wir probierten in den berühmten kleinen Studio-Schlücken

2019 Riesling Underdog

2017 Unbestechlich

2017 Ungezähmt

2019 Noah

2017 Seven by TM

2020 UFO

Und hier, wie immer, die Notizen mit einigen Sprungmarken zum Gesprächsverlauf:

02:11 Auszeichnung für Gräfe’s Wein & fein vom falstaff: Beste Weinbar in einer Vinothek

Arbeitsbeginn!

Arbeitsbeginn! 03:15 Underdog im Glas…

der brand wine des Weinguts, das es seit 2013 gibt

das Weingut liegt in Baden-Baden im OT Varnhalt

Weinanbaugebiet Baden: knapp 16.000 ha auf 400 km Länge!

Wein & fein: die Leber der Region

ich habe mit nichts weiter als einer Rebschere angefangen (sagte Sven Nieger)

Sven hat in Geisenheim Weinbau studiert

eigentlich müsste die Ortenau ja ein eigenes Anbaugebiet sein (von der Bodenstruktur ist man eher an der Nahe)

wunderbare Rebanlagen, bis zu 70% Steigung

als Sven Nieger anfing, diese Flächen zu pachten/zu kaufen, haben alle gesagt: du Depp.

angefangen als Qualitäsweinbaubetrieb

aber die Weine sind nicht everybody’s darling.

es sind Weine, die verstanden werden wollen

aber der Weinbauverband hat sie als fehlerhaft zurück geschickt.

seit 2014/5 machen sie konsequent nur Landwein

wir trinken übrigens Riesling

noch mit Korken, demnächst Schraub

wie man überhaupt gelernt hat: alte Flasche wiegt über 600 Gramm, neu 370 g. Nicht nur beim Export ein wesentlicher Faktor

im Glas 2019 (da noch Kork, 2020 war der Wechsel)

im ersten Jahr gab’s 5.000 Flaschen, mittlerweile sind es

Kritikerin Jancis Robinson war früh begeistert

Stich den Buben – einer der geilsten Lagennamen

Betrieb hat jetzt 15 ha

kritische Betriebsgröße?

Erträge sind gewollt niedrig – 30 bis 40 hl/ha

er kann nur Steillage: geerntet mit Waden und der Hand

zwei rumänische Familien „sind uns treu“ und arbeiten im Weinberg mit

es gibt Jahrgänge wie 2021, da haben wir halt nichts

„das lassen wir einfach hängen“

nix heißt wirklich gar nichts: 2021 nicht einen Liter geholt: Peronospora und Oidium (falscher und echter Mehltau)

was macht man dann in so einem Jahrgang? – da sie spät auf den Markt kommen (jetzt gerade 2019er), sind erst mal im Keller Reserven (und kommt das Problem erst später…)

Ideale hoch halten – keine Chemie verwenden. Die Bank mag das nicht so…

sind Zertifizierungen ein Ziel?

fair’n green machen sie mit (neu!)

fair’n green hatten wir schon mal beim Besuch bei Viola Albrecht

auch der Austausch der Winzerbetriebe ist wichtig und wird angeregt

Riesling und Baden und Klimawandel – wie geht das?

alte Reben. Die wissen sich zu wehren!

…und sie haben kühle Lagen

durch den Schwarzwaldrand haben sie auch genug (manchmal zu viel) Regen

2022 „sind wir super happy“

2022: der Keller ist voll! Eine Lage sogar nicht abgeerntet, weil die Kapazität im Keller fehlte

wenn du als Winzer Trauben malen müsstest: so wie die aus 2022!

24:40 im Glas: Unbestechlich. Kein Lagenname, weil Landweingut

neue Schätze aus Baden, die badische Krone neu interpretiert 😉

warum unbestechlich? Hat was mit Charakter zu tun. dem des Winzers

Klosterbergfelsen als Herkunft, die nicht drauf stehen darf

die ältesten Rebanlagen

die Weine sollen den Weinberg widerspiegeln und gerne untypisch badisch sein

17er Jahrgang (unsere Weine brauchen ein bisschen Zeit)

nochmal zur Wiederholung: 17er kommt jetzt auf den Markt. Von einem kleinen jungen Weingut.

Zielmarkt ist nicht LEH (Lebensmitteleinzelhandel), sondern Gastro und kleine Läden

mit vom falstaff ausgezeichneten Bars arbeiten wir sehr gerne zusammen

mit den jungen Weinen tun sich viele schwer

aus dem Mauerberg (Terrassenlagen). 10% im Holz, Rest Stahl

alle Weine sind durchgegoren

1,7 g dienlicher Restzucker…

die Basisqualitäten kommen schneller an den Markt

eins der Hauptprobleme ist, dass viele ihre Weine zu günstig verkaufen

…weswegen wir unser Heil im Export suchen

Basisweine kosten 11,50 – Underdog 19,50, dann 28,50

Preise ähnlich wie bei VDP-Betrieben gestaffelt

wir wären gerne teurer

Deutscher Wein unter 6,50 geht gar nicht (wenn er handwerklich gemacht ist)

Thema Export

Skandinavien ist ein dankbarer Markt (da passen die Weine hervorragend zum Essen)

Erfolg in Singapur, Japan…

viel Erfolg in den Niederlanden, Belgien, England, Malta

anderes Verständnis für die Wertigkeit eines handwerklichen Produkts

Erfahrungen aus Kanada

Export schafft Begehrlichkeiten im heimischen Markt…

Durchschnittspreis pro Flasche Wein im Handel? 3,78 € sind es!

drei Kinder in der Familie – alle haben ihren Wein

drei Kinder in der Familie – alle haben ihren Wein 46:12 Bückware! „Ein Wein, den es eigentlich gar nicht gibt“

Im Glas: Riesling Seven – so wie Sven mit Einfüge-e

aus den ältesten Rebanlagen, im barrique vergoren

gibt es im Restaurant Barreis und als private reserve auf dem Weingut

Thema: ph-Wert

spontane Gärung

Reinzuchthefen

Goldriesling zu Goldburgunder!

biologischer Säureabbau

die Weine sollen nach dem schmecken, wo sie herkommen!

…UND nach der Familie Nieger 😉

51:17 Gewürztraminer UFO

2020 dem Thema Orange Wine angenähert

im Glas: 2020 UFO: Unfiltered Orange

…das ist jetzt schon ne dicke Mutti! Hat 14,5 Strom.

lag 18 Tage im großen Edelstahlbehälter auf der Maische

erstmals Gewürztramner, Zukauf vom befreundeten Winzer

sauber durchgegoren. Kein Aceton- oder Sauerkrautton

erst der Wein, dann das Essen dazu (ist in Restaurants meist andersrum)

Blattspinat-Salat-Rezept

es wird einen Riesling-Orange geben

es gibt für Riesling aus Baden kein Profil

Weingut Sven Nieger

Gartenstraße 21

76534 Baden-Baden

Tel. +49 7223/ 2837795

sven-nieger.com