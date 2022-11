Gräfe’s Wein & fein: beste Weinbar in einer Vinothek

92 Punkte im heute veröffentlichten Falstaff Barguide 2023: damit wurde Gräfe’s Wein & fein in Radebeul als die beste Weinbar in einer Vinothek ausgezeichnet – deutschlandweit. „Rund 500 verschiedene Weine (Schwerpunkt: Deutschland) und Champagner gibt’s im Weinfachhandel, etliche davon mit überraschender Jahrgangstiefe. Im angeschlossenen Bistro kann man aus etwa 20 offenen Weinen wählen oder man nimmt eine Flasche aus dem Regal plus 15 Euro Korkgeld“, lobt die Jury in ihrer Begründung.

Ich halte die nicht wirklich definierte Mischung aus Bistro, Laden und Weinbar in der Hauptstraße von Radebeul ja schon länger für ein lohnenswertes Ziel. Matthias Gräfe hat hier mit seinem Team über die vergangenen 20 Jahre einen Hotspot für Weinenthusiasten und Feinschmecker etabliert, dem – glücklicherweise, sagen viele – nur eins fehlte: das Chi-Chi. Hier kommt man nicht hin, um gesehen zu werden, hier kommt man hin, um zu genießen. Und zu plaudern – miteinander und mit dem Chef. Gräfe weiß (fast) alles über Wein und zum Rest der Welt meist auch. Wer unseren gemeinsamen Podcast „Auf ein Glas“ hört, hat sich schon längst ein Bild davon gemacht!

Damit hat Gräfe zu den beiden Spitzen-Sommeliers aus dem benachbarten Dresden aufgeschlossen: Jens Pietzonka (Weinzentrale) hat im neuen Barguide ebenfalls 92 Punkte (Vorjahr: 91) erreicht und Silvio Nitzsche ist mit seiner WeinKulturBar nicht zuletzt dank seines unschlagbar vielfältigen Weinangebots mit 94 Punkten (wie im Vorjahr) dabei.

Gräfe‘s Wein & fein

Hauptstraße 19

01445 Radebeul

Tel. +49 351 / 8365540

www.graefes-weinundfein.de