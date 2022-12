„Ich bin Christoph Hammel und ich komme aus der Pfalz vom Rhein“, stellt sich der Mann mit dem Rauschebart vor. Da hat er allerdings schon einige Zeit geredet – aber es wussten ja alle, wer da vor ihnen steht. Hammel ist als Winzer gekommen (mit sechs Proben seiner Weine, die er nach dem ud Motto „Heimat auf Abwegen“ ausgewählt hat) und bleibt den Gästen in der Görlitzer Weinbar Benigna im Gedächtnis als Wein machender Standup Comedian. Was kann der Mann reden! Lang, wenn es sein muss ohne Punkt und Komma und scheinbar auch ohne zu atmen. Nur gut, dass er sich Zeit nimmt, manchmal einen Probeschluck aus dem Glas zu nehmen!

Sechs Weine gab’s, davon einen roten (ein Portugieser) und fünf weiße. Denn Deutschland ist Weißweinland, meint Hammel. Außerdem ist sein Herzblutwein trotz des Wortbestandteils Blut ein Weißwein, ach was: der Weißwein: die Liebfraumilch.

2021 In the mood for Müller trocken (8,95 €)

2021 Sausenheimer Klostergarten Grauburgunder trocken (14,50 €)

2021 Bissersheimer Goldberg Sauvignon Blanc trocken (14,50 €)

2020 Zwei Herzen Retter & Hammel Grüner Veltliner (24,95 €)

2020 Liebfraumilch -Edition Meta Hiltebrand- (12,50 €)

2019 Portugieser trocken Tonneau (12,50 €)

Der falstaff nennt in seinem Weinguide 2022 Christoph Hammel „einen der cleversten Weinmacher und Marketingkünstler in der deutschen Weinszene, der den Spagat zwischen Mainstream und Anspruch immer schafft“ und charakterisiert ihn als „Pfälzer mit einem Bart wie Karl Marx und der Pfiffigkeit von Groucho Marx“ ziemlich gut. Aber bei aller Showtime, ohne die es nicht abgeht, bleibt als Fazit immer: die Weine sind nie banal, auch wenn das oberste Ziel von Christoph Hammel im Weinkeller lautet: schmecken müssen die Weine! Und das tun sie, gerne auch auf unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung. Denn aus den Trauben von immerhin 100 ha, die er verarbeitet, produziert Hammel Literweine, eine einfache Linie mit Classics, eine Best of-Line sowie Weine „aus unseren besten Lagen“. Und dann noch Spielereien oder besser Liebhabereien, die ihm besonders Spaß bereiten.

Christoph Hammel kann wunderbar unterhalten, aber zwischendurch sagt er auch immer mal wieder Dinge, die polarisieren. Dabei ist er Weltmeister im Abschweifen (so gesehen passt er bestens in diesen Podcast!) und kommt, wie der nicht so weinaffine Westfale der genau so wenig weinaffinen Westfälin sagt, von Hölsken auf Stöcksken. Also vom Hundertsten aufs Tausendste. Es gab zur Weinprobe fünf Weißweine und einen Roten. Weil eh alles zu lang war und nicht mal Platz für Fragen blieb (die stellt Christoph Hammel sich selbst und weiß auch schon, dass er sie beantworten kann), hört diese Podcast-Doppelfolge nach üppigen 120 Minuten mit den Ausführungen zur Liebfraumilch auf. Man soll nämlich immer aufhören, wenn’s am schönsten ist…

Um was es an diesem unterhaltsam-informativen Abend ging, kann man nachhören und hier, stichwortartig, nachlesen.

01:04 Jetzt geht’s los!

wir sind larifari aus dem Süden

es geht gesprächsweise von den Römern…

…über Ludwig XV und Napoleon…

…über Visionen…

…zu den Außerirdischen in Görlitz

was ist eine Win-Win-Situation?

wir steigen DIREKT ein

klassischer Familienbetrieb

seit 1723 in der Familie

9 Generationen – er gehört zur 8. Generation

die junge Generation hat bereits übernommen

klassischer Betrieb mit Rot und Weiß, Riesling ganz viel

aber auch sehr modern!

Fokus der Probe auf Heimat mit Abwegen (eine Riesling-freie Probe)

was ist der beste Wein der Welt?

derjenige, der Ihnen am besten schmeckt

MT wird in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt

Müller-Thurgau ist Superfruit! Er hat Frische, Würze, Frucht!

leider wurde der MT zur Massenrebsorte

in Südtirol drehen sie durch bei MT, die finden das richtig geil!

und in Rom, Florenz, Venedig: die rasten völlig aus

man geht vor dem Essen in die Bar zum Aperetivo…

nun in Görlitz

im Glas: In the Mood for Müller

warum heißt der so?

abends bei ner Flasche Wein: da geht der Kopf auf, da beginnt die Phantasie zu springen

ich schreib jetzt einen Text und dann singen wir das ein“ – Ergebnis bei YouTube

Weinberg ist 60 Jahre alt (auf der Webseite steht sogar 70+)

70% im ältesten Fass vergoren

4.200-Liter-Fass, ungefähr 140 Jahre alt

auf der einen Seite Tradition/gutes Handwerk

gemischt mit modernen Elementen

die Trauben werden nachts gelesen (von 3 Uhr nachts bis 9 Uhr morgens). Der Kühle wegen

wir verarbeiten 100 ha – über 1 Mio. Flaschen im Jahr

als er Kind war, war Oktober der Erntemonat

2018 war der 30. August der 1. Lesetag

wir haben den Klimawandel und merken es an immer früheren Ernten

ein Sieger-Müller (Südtirol, Bodensee)

niemand muss mit MT versuchen, einen Großen Wein zu machen

nun sind wir über Aussprache des Müller bei den Itaienern zum Rivaner gekommen

nun sind wir in Luxemburg

das Wort Müller-Thurgau ist ja nicht sexy…

der beliebteste und meist verkaufte Wein in Deutschland

80 Prozent aller Weine in D werden von Frauen gekauft

Grauburgunder – Pinot Gris – Ruländer: ja was denn nun? Wiki weiß es

wie war das 1975/80, wenn die Oma Geburtstag hatte?

da gab es eine Flasche Ruländer Auslese

wie wurde aus dem Ruländer Grauburgunder?

über Umwege sind wir jetzt bei Heinz Ketchup

bis 1950 haben die Hammels nur Rotwein gemacht

zurück zum Grauburgunder und den italienischen Pinot Grigio: der war so leicht und nicht so Ruländer-wuchtig

das ist ein Burgunder, der kann reifen!

München hat den größten Wein-pro-Kopf-Verbrauch in D.

in München wurden alle deutschen Weintrends geboren. In der nördlichsten Stadt Italiens…

Stößchen – Prosecco!

…dann kam der Soave und danach der Pinot Grigio und der Prosecco

ein leichter Wein – und: er hat ja keine Säure!

ja der Grauburgunder hat wenig Säure: dem ist doch gar nicht so!

wer Grauburgunder trinkt, hat praktisch …das ist die Jogginghose des Weins! (nach Hendrik Thoma)

Hammel sieht das übrigens anders, denn jede(r) soll ja trinken, was ihr/ihm schmeckt

Ich finde Grauburgunder sensationell gut

das ist im Glas der Lagen-Grauburgunder. es gibt auch den Einstiegs-GB „Ganz in weiß“

warum der Grauburgunder Grauburgunder heißt

aus GB kann man Rosé machen. Einfach lange auf der Maische stehen lassen

ich liebe GB wenn er Frucht mitbringt

was ist eigentlich mineralisch?

ich glaube nur in ganz begrenztem Umfang ans Terroir

wenn Sie in das Terroir den Menschen mit einbeziehen: dann passt es

ich sage: Wein ist kein Naturprodukt. Wein ist Menschenwerk

Vergleich mit dem Kirschkern und dem Vogel…

berühmteste Lage in der Pfalz für Riesling: das Forster Kirchenstück

das Forster Kirchenstück teilen sich die Tycoone…

die Weine der Traditionsbetriebe schmecken alle unterschiedlich! Weil jeder Kellermeister anders drangeht.

Wein ist Kreativität

kräutrige Aromen? „ich presse meinen Wein nicht aus Kräutern“

Samstags abends beim Hammel: Büsumer Ochse, perfekt gerillt. Keine Saue (obwohl: Bearnaise…), Pommes (aber keine Süßkartoffeln), Flasche Rotwein, Indiana Jones

das Fleisch soll nach Fleisch schmecken – aber der Wein? Nach diesem und jenem…

Nachternte: so erntet man in Neuseeland

ich habe in Österreich (Wien) studiert

dann in Südafrika gearbeitet

und er hat in Neuseeland Wein gemacht

Neuseeland ist so’n bisschen Germany, nur mit mehr Humor

90% aller Aromastoffe sitzen in der Schale

viele Wege führen nach Rom – darunter zwei Autobahnen

beim Wein sind dies: Ganztraubenprerssung

Kaltmazeration

in der Schale ist alles!

Wein aus Tafeltrauben schmeckt wie Wasser.

Gutedel ist auch so. Braucht kein Mensch

der SV bringt von Haus aus Aromatik mit – und dann kommt’s drauf an, was der Winzer draus macht

klassischer Stil der Loire?

oder gehe ich auf den modernen Stil? Den mag Hammel!

Neuseeland hat für über 2 Milliarden Euro Wein exportiert (Deutschland: 350 Mio.)

der Stil des Neuseeland SB hat mich abgeholt

nochmal Pinot Gris?!

nachts geerntet, 12 Std.Maische und im Holz ausgebaut

im Doppelstück ausgebaut: 2.400 l

Fass aus eigenem Eichenholz aus Johanniskreuz

gepflanzt zu Napoleons Zeit

gebaut in Bad Dürkheim

ich will nicht, dass man auf einen Schrank beißt

wird der Weinbau gegen die Wand fahren?

da sage ich nein!

im Gegenteil: der Weinbau ist eher der Gewinner des Klimawandels

dass der Riesling als „sauer“ gilt, kommt ja nicht von ungefähr

der alte Riesling mit der vielen Säure: Verdauungshilfe!

die Weine waren in 2000 Jahren Weinbaugeschichte in Europa noch nie so gut wie jetzt

noch nie gab es so viel so gut ausgebildete Weinmacher

man kann heute für 3,99 eine Flasche Wein kaufen und wird nicht vergiftet 😉 – früher war Wein etwas für den Adel…

müsste Wein elitärer sein? Nicht für ihn.

man muss nicht im Dunkeln saufen, das geht auch im Hellen! (Es lebe der Mitagswein)

Olivenöl und Brot

niemand braucht mehr!

es braucht ein großes Herz, nicht das große Geld

ich komme zurück zum Sauvignon Blanc! Frucht! Nase! Aroma!

die Inkarnation des Glücks: ein eiskalter Sauvignon…

bei welcher Temperatur trinkt man Wein?

ich trinke den Wein nicht, um ein önologisches Seminar zu machen…

it takes a lot of beer to make a good wine

im Herbst gibt es immer ein 30-l-Fass Bier – mit Ausschank!

Thema: Gläser!

Schokolade braucht man auch im Leben

Sie können sich mit Rosé im Februar die Winter-Depression wegtrinken!

Sauvignon Blanc!

nur Fisch und Garlic-Butter. Nur das. Und Wein. Und viel davon.

der Einstiegs-Sauvignon ist „Ein Tag am Meer“…

im Glas: Grüner Veltliner

Erinnerung ans Studium in Kloster Neuburg bei Wien

um das mal einzuordnen: D hat 100.000 ha Weinbau, so wie auch Südafrika.

Bordeaux auch 100.000 ha. Oder Sizilien…

Rumänien 260.000 ha!

…und die Spanier 1,6 Millionen ha…

oder England! England? Ja: das wird das TOP-Land für Champagner werden

das Herz hängt am GV.

Kurze Lektion, was man wo anbauen darf (und was nicht)

die Römer sind Schuld!

jeder Legionär hatte Anspruch auf 1,7 l Wein pro Tag.

Wein: ein mystisches Getränk

so ist auch die Spätlese entstanden: wir durften nicht ernten, bevor nicht von der Landesregierung das OK kam

der GV ist vor zwölf Jahren freigegeben worden, Hammel hat sofort 2 ha gesetzt

aber es war kein Experiment, denn da wo Riesling wächst, wächst auch GV

der Hammel kann als Wiener durchgehen, oder?

im Glas: 2020, aber erst vor vier Monaten gefüllt

ein reiner GV, komplett aus dem Holz (Halbstückfässer) und aus Tonneau aus Akazie (deppelte Barrique)

aus der 2-Herzen-Serie: Retter und Hammel

Gerhard Retter

Retter als Stilberater von der Sommelierseite her

man kann voraussehen, wie es werden wird…

wir wollten diesen Wein, und den haben wir gekriegt!

resch, Säure, knackig mit Zug. Ein Essenswein

Tradition ist eins…

…aber Korken verwendet er nicht mehr. Alles wird geschraubt

50-Euro-Weine sind Galaxien von 5-Euro-Weinen entfernt

man kann sein Geld auch schlechter ausgeben als sich mal ne gute Pulle auf die Lampe zu gießen

wenn es dann riecht wie Onkel Heinz unterm Arm…

schlimmer als Kork bemerken ist: Kork trinken ohne es zu merken

es sind eigentlich zwei Betriebe: das Weingut und einen mit 43 ha Landwirtschaft und 55 Pferden

Zusammenfassung GV

der emotionalste überhaupt

eine Klasse für sich

die Mutter des deutschen Weins!

I wanna bottle of Rhine wine

der Lieblingswein von Queen Victoria, den Wein hat Kaiser Wilhelm im Adlon getrunken

auch auf der Titanic (1. Klasse) wurde er ausgeschenkt. Im Zeppelin. In beiden aus Gründenwas Sie im Glas haben, das ist so deutsch, deutscher geht’s gar nicht

kleiner Exkurs…

Alkohol ist ein arabisches Wort

die restsüßen Weine, das war Deutschlands Domäne

wir haben das Wetter dafür!

das Wunder von Worms

der Wein aus dem Weinberg an der Kirche galt als besonders gut

Hammel hat eine eigene Seite dazu im Web

so weit der Schatten des Kirchturms reicht…

diese balancierte Art ist einmalig

mindestens 40-70 Jahre alte Reben

alles im Holz vergoren und es war 19 Monate auf der Hefe

das Unglück kam über diesen Wein nach dem 2. Weltkrieg

exportiert wie die Weltmeister nach dem beliebten Motto: Masse statt Klasse

immer lieblicher, immer mehr Zucker drin: sweet and cheap

und dann hat er sich mal mit dem Thema beschäftigt…

ich gehe da ran und mach ihn genau so, wie ihn Queen Victoria getrunken hat

Gesetz ist: mindestens 18 g RZ, 70% Riesling, Silvaner, Müller Thurgau, Rest ist frei

700 Testflaschen

ich habe damit ein Brett losgetreten

ich stell mich gerne an dem Bus an, wo sich keiner anstellen will – da bin ich dann Platzhirsch

zur normalen (weißen) Madonna kam die Schwarze Madoinna.

im Glas: Sonderedition: die lila Madonna

sind Sie der durchgeknallte Winzer aus Kirchheim?

hier: 45% Riesling, 45% Müller, 7% Scheu, 3% Gewürztraminer

Weingut Hammel

Weinstraße Süd 4

67281 Kirchheim

Tel. +49 6359 86401

weinhammel.de