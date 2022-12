Zwischen Euphorie und Verantwortung

Weinguides sind ja unter ambitionierten Weintrinkern (m/w/d) immer wieder ein Quell für Gespräche: wer ist drin, wer nicht? Und wenn wer drin ist: mit welcher Bewertung? Kann man sich einkaufen, sind die Bewertungen objektiv? Fragen über Fragen, die Matthias Dathan beantworten kann. Er ist – seit Jahren – Tester für Weinführer. Zuerst für den Gault & Millau, bis es da Verwerfungen gab und fast das ganze Verkoster-Team was Neues wagte: eine neue Publikation, die als Vinum Weinguide seitdem den Markt ergänzt. Dathan – regelmäßigen Podcast-Ohren bekannt als Mitgastgeber bei einigen Winzer*innen-Besuchen – ist beim Vinum-Weinguide für die Region Sachsen zuständig. Also reden wir natürlich auch darüber – aber natürlich nicht nur. Es geht (unter anderem) um Anstellgebühren, um Unabhängigkeit, um die Arbeitsweise der Verkoster. Viel Infomationen, einige Meinungen. Und dennoch Spaß. Also alles wie immer…

Da wir die Anstellgebühren während des Mikro-an-Teils des Podcasts nur kurz angesprochen hatten, hier vielleicht ergänzend noch einige Details mit Informationen aus dem Nachgespräch dazu. Die Idee ist ja ganz einfach: Die professionelle Weinverkostung kostet Geld, der Markt für die Bücher ist eher begrenzt – also lassen sich die Verlage die Arbeit auch von den Winzern bezahlen. Ob „das was mit den Testern macht“ (wie man heutzutage gern formuliert – Spoiler: na klar) ist die eine Sache. Ob den Winzern es das wert ist, die andere. Denn die Anstellgebühren sind nicht ganz ohne. Im Eichelmann kommt man mit 35 € pro angestellter Flasche noch recht günstig davon, genau das Doppelte (70 € pro angestellter Flasche) sind beim falstaff fällig und noch mehr (75 € pro angestellter Flasche) beim Gault & Millau. Der Vinum Weinguide erhebt nach wie vor keine Anstellgebühren.

in Dresden geboren, in Meißen gelernt, 92 dann gleich ins erste Sternerestaurant – in Regensburg. So ist er mit knapp 20 „da reingeschlittert in die Gourmetgastronomie“

nach vielen Stationen zurück in Dresden in der Bülow-Residenz gearbeitet

im Caroussell die ersten Berührungspunkte mit der Dresdner Gourmetgastronomie

2010 in den Handel gewechselt

seit 2020 bei der Veritable Group

früher für Gault&Millau

erste Berührung mit Weinguide für Matthias Dathan ist lange her: 1993 beim Praktikum im Schlossgut Diel

Armin Diel saß da mit zwei Flaschen, einem Glas plus einem Spucknapf und verkostete

„Das wird der neue Weinguide!“

erstmals deutsche Weingüter aufgelistet und bewertet

2003 dann: er wurde gefragt, ob er mitmachen wolle

Dathan hatte gerade Weinkarte nur mit deutschen Weinen fürs Quadriga/Brandenburger Hof geschrieben. Das war eine Sensation zu der Zeit – nur deutsche Weine

es kam zum Bruch mit dem Verlag. Ein Grund: es sollte auf andere wirtschaftliche Basis gestellt werden (Anstellgebühren, zentraler verkosten)

frei sein in der redaktionellen Arbeit wollte ein Großteil des Teams

die Fachzeitschrift Vinum hatte gesagt: wäre doch toll, einen eigenen Weinführer zu haben

so kam es 2018 zum Vinum Weinguide

zuvor auch beim G&M: der Winzer schickt die Flaschen, ansonsten keine Kosten

beim Vinum Weinguide ist das heute noch so

Armin Diel ist aber auch nicht unumstritten (weil er Kritiker UND Winzer ist und obendrein VDP-Verbandsfunktionär war zu der Zeit)

man sieht, wie vielfältig auch so eine kleine Region wie Sachsen ist

wie läuft so ein Test ab?

Silvio Nitzsche (WKB) ist für Saale-Unstrut zuständig

in anderen Regionen gibt es viele Betriebsneugründungen/Generationswechsel etc

Winzer schicken Weinpaket mit 3 bis 12 Flaschen (Rekord an der Mosel: 48 Flaschen!)

Weine kommen zweifach als Doppelprobe

Weine werden katalogisiert und perfekt für Verkostung vorbereitet

er macht’s pro Weingut – und es ist in der ersten Runde keine Blindverkostung

Weine werden dann bewertet, sie bekommen x von maximal 100 Punkten

für die AP-Nr. gibt’s maximal 5 Punkte

es gibt das 20-Punkte-Schema

international durchgesetzt hat sich das 100-Punkte-System

wie setzten sich die 100 Punkte zusammen?

75 Punkte sollte ein Wein haben, wenn er nicht fehlerhaft ist

und würden drei Weindudes den Wein gleich bewerten?

Wahrscheinlichkeit gleicher oder ähnlicher Bewertung ist groß

das passiert übrigens auch beim zweiten Schritt der Vinum-Verkostung: da kommen Weine ab bestimmter Punktzahl zur Gebietsfinalprobe – wobei Sachsen und Saale-Unstrut zusammen antreten (weil so klein)

die Weine kommen mit der Vornote, aber blind auf den Tisch (d.h. man kennt den Erzeuger nicht) – aber schon sortiert nach z.B. Riesling, Burgunder etc

aus der Gebietsspitze kommen die Weine (ab gewisser Punktzahl) ins Bundesfinale

man versucht, es so neutral und unbeeinflusst wie möglich zu gestalten – das Objektive im Subjektiven zu finden

auch beim Auto ist das „Popogefühl“ nicht wirklich messbar

so subjektive Sachen wie Geschmack wird es immer Redebedarf geben

wie blind ist eigentlich blind?

Zusatzinfos (Winzer hatte Bein gebrochen) helfen, die Dinge einzuordnen

es gibt Weinbewertung und Weingutsbewertung

fünf Sterne maximal

zu den Sterne-Bewertungen des Weinguts

Martin Schwarz, mit 3,5 Sternen der Beste in Sachsen

in Rheinhessen beispielsweise gibt es sehr viel mit 3 Sternen

man muss die Bewertung und Einordnung deutschlandweit sehen

Prozentual ist Sachsen eh sehr gut vertreten

fünf von 1.000 wäre ein rechnerischer Anteil

in einigen Regionen „ist es voll“, da gibt’s Aufnahmestopp

Bewertung muss im überregionalen Kontext gesehen werden

Bewerten ist ja nicht nur Euphorie, sondern auch Verantwortung

Entwicklungen – positive wie negative – sind längerfristig, sie zeichnen sich ab

Feedback und Infos immer willkommen!

jede Info hilft, es besser zu machen

Weine werden aber nicht für Verkoster produziert 😉

auf den geht man zu

im aktuellen Vinum Guide gibt es keine Neuentdeckung Sachsen…

von Aust bis Zimmerling sind 14 Betriebe aus Sachsen im Vinum Weinguide

Saale-Unstrut (größeres Weinanbaugebiet, elf Betriebe im Weinguide)

im Bereich des unteren Mittelbaus gibt es gute Entwicklungschancen für Winzer

aber vielen scheint es egal, ob sie drin stehen…

der Landesweinbauverband

Sachsen ist die Region, die in Sachen Weinbaukarte am meisten hinterher hinkt

Jahrgangsbericht, statistische Erhebung? Fehlanzeige

Winzer können (und sollten…) die betrieblichen Daten selber einpflegen (Fläche, Rebsortenspiegel etc)

Weine werden April bis Juni verkostet (erste Runde)

zu jedem Weingut gibt es einen Weingutstext…

bei den großen Gebieten (Mosel, Rheinhessen, Pfalz) ist es etwas diffiziler

banale Frage: wer so viel probiert – wann kommst Du zum Trinken von Wein?

wie groß ist der Zeitaufwand?

in den großen Gebieten gibt es mehrere Verkostungsteams, um die Menge zu bewältigen

…und auch der logistische Aufwand ist dort ungleich größer als in den kleinen Gebieten

was passiert mit der angebrochenen Flasche? Oder mit der zweiten, wenn sie nicht gut genug für die Gebietsprobe ist?

Weine werden einer „sachdienlichen Verwendung“ zugeführt (z.B. Sommelierschule in Berlin)

hat die Sächsische Winzergenossenschaft eigentlich schon mal Weine angestellt?

die Weine probiert er dennoch – auf der Jungweinprobe

in fünf Jahren vielleicht: kein Buch mehr, nur die App? Hätte Vorteile!

beispielsweise: ganzjährliche Aktualisierung

Preis 39 Euro ? (nee: 35!)

die Preise der anderen

GM und Vinum haben die gleiche Gastregion: Südtirol – Zufall? Oder Regionenmarketing?

Nähkästchen-Plauderei

wir reden über Geld: beim Vinum Weinguide kann man hinterher Werbepakete kaufen…

ich als Redakteur weiß aber nicht, wer das Paket kauft und wer nicht

Anstellungsgebühr noch einmal als Thema

wer vorher zahlt, erwartet eher wohlwollende Texte

PS: hier finden sich alle Rezensionen der Weinguides 2023 – unabhängig von (aber angeregt durch) diesen Podcast