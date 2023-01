Zwei Dinge kann man Frank Schulz nicht nehmen. Das eine ist die Tatsache, dass die von ihm gegründeten und nach ihm benannte schulz aktiv reisen der älteste Reiseveranstalter dieser Art im Osten Deutschlands ist – und das andere: der offenbar ungebrochene Optimismus. Nach drei pandemisch geprägten Jahren und einem mit Krieg vor unserer östlichen Haustür braucht’s aber offenbar diesen ungebrochenen Optimismus, um halbwegs frohen Muts in die Zukunft zu blicken. „Es läuft langsam wieder normal“, resümiert Schulz dann auch bei der Jahrespressekonferenz, die das letzte Mal 2020 Mitte Januar stattfand – bevor das mit Corona so richtig losging.

Was danach passierte, war in seiner Branche – nicht anders als beispielsweise bei Gastronomen, der Kultur, Großveranstaltern – ein Auf und Ab. Man durfte nicht reisen: Storno. Mit all den Rattenschwänzen hinten dran: es sind ja viele, die helfen und nötig sind, eine Reise zum Erlebnis zu machen. Und da haben wir noch nicht über Geld geredet (bei Schulzis, wie Stammkunden den Veranstalter liebevoll nennen, wollten die meisten Kunden das Geld nicht zurück, sondern auf bessere Zeiten warten). Dann durfte man wieder, dann wieder nicht, dann wieder doch. Langfristig ging da kaum was.

In nüchternen Zahlen: der Umsatz sank von 11 Millionen Euro im Jahr 2019 auf jeweils drei Millionen 2020 sowie 2021 und hat sich im Jahr 2022 wieder bei acht Millionen eingepegelt. Bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine machten Reisen nach Russland aufgrund der besonderen Expertise von schulz aktiv reisen einen Anteil von 10 Prozent am Umsatz aus. Diese Reisen und auch Angebote in der Ukraine liegen auf Eis. Demgegenüber erfreuen sich Reisen in Südeuropa wachsender Beliebtheit: Portugal (der Fischerpfad an der Westküste, wandern in der Algarve), Italien und Spanien, aber auch Kreta (in Verbindung mit Joga) kamen hinzu. Das nun schon 33 Jahre alte Konzept, in kleinen Gruppen zu reisen, zeige auch in Krisenzeiten seine Stärke, berichtet Schulz – man sei einfach flexibler. und er ergänzt: „Wenn wir klein sagen, meinen wir klein!“ Die Gruppen seien höchsten zwölf Gäste, oft sogar nur acht oder weniger.

Auf der Reisemesse Dresden vom 27.bis 29. Januar 2023 ist schulz aktiv reisen mit Messestand und täglichen halbstündigen Vorträgen im Erlweinsaal dabei und will den Besuchern helfen, auf der Suche nach dem Besonderen fündig zu werden.

schulz aktiv reisen

Bautzner Straße 39

01099 Dresden

Tel.03 51/ 266 2535

www.schulz-aktiv-reisen.de