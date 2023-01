Die Lage ist bestens: am Meer mit weitem Sandstrand – und keine zehn Minuten mit dem Auto vom Flughafen Faro entfernt. Man sitzt aber nicht nur gut in der Wax Restobar, sondern kann auch anständig essen oder ein Glas Wein trinken (es gibt natürlich auch Wasser, Kaffee, Tee und dergleichen – aber bis auf reichlich Wasser dazu und den Bica (Espresso) danach, sind wir ja eher monokulturelle Trinkgenossen.

Bei der Lage und dem Angebot ist’s natürlich meistens voll auf der Terrasse, aber irgendwie sorgt stetes Gehen dann doch für Platz für die Kommenden. Wir haben sogar schon sowas wie einen Lieblingsplatz in der Ecke, erste Reihe zum Strand mit Blick aufs Meer. Dort gibt’s dann in der Regel Austern, die wir wegen der Frische schätzen (und weil sie groß und fleischig sind, wohlschmeckend sowieso, wenn man Austern mag). Die Qualität haben wir in immer gleich guter Erinnerung, die Preise hingegen zeigen deutlich den Trend an: von 7,50 € (Februar 2020) über 9,50 € (November 2020) bis 12,50 (Januar 2023). Dafür ist das Team dann auch gegebenenfalls recht locker: als es beim 2. Besuch (dem Abreisetag…) im November 2020 nicht mehr für eine Portionen reichte, bekamen wir die zwei noch vorhandenen Austern gratis on top der bestellten Muscheln…

Aufregend ist das Essen nicht, aber den Anspruch stellt weder die Wax Restobar noch tun es die Gäste: es geht um entspanntes Dasein, freundliche Bedienung, ordentliche Speisen und Getränke. Und so ist es uns immer ergangen, sonst würden wir ja nicht zu Wiederholungstätern. Die Burger waren mal das Markenzeichen, aber die sind uns immer zu anstrengend, weswegen wir das nur einmal probierten. Einfacher ist da schon Fisch, der landesüblich aufgeklappt gegrillt wird. Das macht’s nicht leicht, ihn halbwegs zart und nicht zäh-durch zu grillen – aber das Ergebnis war bislang immer ordentlich essbar. Die Muscheln kommen in pikanter Sauce, Garnelen mit Curry und Reis waren nicht so unser Ding – durchaus auch wegen der total eingesauten Finger. Garnelen und anderes Schalengetier zu pulen macht die Finger ja immer untauglich fürs Weinglas, aber wenn dann noch cremige Currysauce im Spiel ist, geht das ja gar nicht.

Die offenen Weine sind (wie fast überall an der Küste) von trinkfreudiger Schlichtheit – aber wir sitzen am Meer, da passt das schon. Aktuelle Preise für ein Glas Wein: zwischen 3,10 und 3,50 Euro. Es gibt auch Flaschen, wenn man will – und da können durchaus nette Sachen dabei sein. Wir entdeckten den 2019 Numero Primo Reserva branco, Douro (19,70 €) und hätten da glatt noch mehr von haben wollen. Die drei Cousins Luis Tiago de Carvalho, Manuel und Ana Tavares kitzeln für diese Cuvée aus verschiedenen Rebsorten von unterschiedlichen Weinbergen das Terroir heraus. Traditionelle Douro-Rebsorten wie Gouveio, Rabigato, Códega do Larinho und Malvasia Fina plus (für die Frische und ein wenig Säure) Arinto wachsen in 600 Metern Höhe an einem Südhang. Ausgebaut wird die Cuvée zu 40% in Barriques aus französischer Eiche – sie liegen zwei Monate auf der Hefe und haben dann noch acht Monate Zeit zum Reifen. Man solle ihn an einem heißen Tag zu Meeresfrüchten trinken, las ich hinterher – da haben wir ja alles richtig gemacht!

Wax Restobar

Av. Nascente, 10

Praia de Faro

Tel: +351 912 251 111

waxrestobar.pt

[Besucht mehrfach: 2017 (Oktober) / 2020 (Februar/November) / 2023 (Januar)]

PS: Dies ist ein Text zum Dezember-Blatt des Kalenders 2021. Eine Übersicht über alle Kalenderblätter, die Möglichkeit eines PDF-Downloads und eine Karte mit allen Orten gibt’s hier!