In der 73. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ trinken wir mal wieder Wein aus Baden – und lassen uns überraschen. Geplant war ein Winzerbesuch, aber wenn krank, dann krank – und eben kein Besuch. Also schaute Matthias Gräfe auf die Palette der unbekannten Trinkwilligen, was passen könnte – und wir entschieden uns für eine eine Kiste Wein aus Niederrotweil vom Weingut Landerer. Wer nicht weiß, wo das ist: Am Kaiserstuhl, dem größten und wärmsten Anbaugebiet Badens. Wein spielt dort eine wesentliche Rolle im Leben der Leute: das Weindorf Oberrotweil (zu dem auch Niederrotweil gehört) hat 1.600 Einwohner – und eine Rebfläche von 400 ha (im Vergleich dazu Sachsen: ca 500 ha).

Seit 2016 leitet Johannes Landerer die Geschicke des 22 ha großen Weinguts. Seine Leidenschaft gilt – neben den Burgundertrauben – dem Sauvignon Blanc, dem er sich schon im zarten Alter von 17 Jahren experimentell näherte, um aus dem kargen Vulkanverwitterungsgestein einen ganz eigenen Kaiserstühler Stil dieser Rebsorte zu entwickeln. Mit seinem 2020er Leiselheimer Gestühl gewann Johannes Landerer im Frühjahr 2022 die Falstaff Weißburgunder Trophy.

Das waren die Weine unserer Probe:

2022 Weißburgunder

2022 Oberrottweiler Sauvignon Blanc

2021 Sauvignon Blanc Fumé

2021 Leiselheimer Chardonnay – Schwarze Erde

2021 Spätburgunder

2020 Oberrottweiler Pinot Noir – Schwarze Erde

…und hier, wie immer, der Themen-Leitfaden des Podcasts:

Weine aus Baden: Landerer

Arbeitsbeginn!

Unser Motto: dumm reden und dabei schlau gucken

zum Wein ein Vollkorntoast von Unser Bäcker aus Klipphausen

Ankündigung eines neuen Ladens – was mit Brot und Butter

Sieger der falstaff Weißburgunder Trophy mit 2020 WB

Baden – eine uns lieb gewordene Ecke

die Kiefer-Abschweifung

…Wein vom Fass haben wir an der Algarve auch probiert!

zurück zum Landerer

was dazu essen? Spargel! (merken!)

auch nicht schlecht dazu: Handkäs mit Musik (und hier: mit Rezept-Tipp)

auch Jahrgang 22

dazu ein Skrei!

PLOPP!

ins Glas kommt 2021 Sauvignon Blanc Fumé

was bitte ist Fumé?

Schwarze Erde: mittlere Kategorie des Weinguts

erwachsen und souverän

das kollidiert mit dem Allgemeingeschmack

hier ploppt der 2020 Pinot Noir!

…einfach nur am Glas riechen

Weingut Landerer

Niederrotweil 3

79235 Vogtsburg-Niederrotweil

Tel. +49 7662 1070

weingut-landerer.de