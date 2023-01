Ein bisschen Dekadenz muss sein

Zwischen den Jahren trafen wir uns zur letzten Podcast-Aufnahme des Jahres 2022 für die erste Podcast-Aussendung des Jahres 2023. Da war uns nach Champagner – und den gab es auch. Zwei Flaschen vom echten und zwei aus dem fernen Südafrika, wo der Schampus Cap Classique heißt. In the pursuit of the perfect bubble – auf der Suche nach der perfekten Perlage – steht bei Graham Beck’s Schaumweinen hinten auf dem Etikett – eine Suche, der wir auch bei den Champagner von Virginie T. nachgingen.

Virginie T. ist ein vergleichsweises junges Champagnerhaus – aber mit langer Tradition, denn Virginie Taittinger und ihr Sohn Ferdinand Pougatch-Taittinger blicken auf 160 Jahren Familiengeschichte im Bereich Champagner zurück. Seit dem Jahrgang 2008 gibt es die eigenständigen Champagner Virginie T. Die Produktionsstätte befindet sich in Sillery, für repräsentative Zwecke musste aber natürlich ein Schloss her – gefunden wurde im Dorf nebenan das Château de Challerange (in Taissy, mit Park und Fluss La Vesle).

Graham Beck Wines wurde 1983 gegründet, als der mittlerweile verstorbene Graham Beck Madeba kaufte, eine Farm außerhalb der Stadt Robertson am Westkap. In Südafrika heißen die Schaumweine seit 1992 Cap Classique. Der Name leitet sich von der Tatsache ab, dass Schaumweine in Südafrika (und anderswo außer der Champagne) per Gesetz nicht als „Champagner“ bezeichnet werden dürfen, obwohl dort (wie anderswo…) genau die gleichen Methoden wie in Frankreich angewandt werden.

Wir probierten

Champagne Virginie T. Brut

Champagne Virginie t. Brut Nature Millésimé 2009

Graham Beck Dosage Zero Sparkling Wine

Graham Beck Brut Rosé Sparkling Wine

Worüber wir sprachen? Darüber: