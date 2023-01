Ein Restaurant muss ja nicht schlecht sein, nur weil es an der Tourimeile liegt. Auch wenn die Verführung zum Mittelmaß angesichts potentiell wechselnden Publikums groß ist. Mit dem Pitéu da baixa mar gibt es ein Restaurant in Olhão, das in puncto Qualität lieber nach oben schaut und ein vernünftiges Mittelmaß lediglich den Preisen zugesteht. Die Mischung gefiel nicht nur uns, sondern auch den Einheimischen: bis auf drei Zweiertische waren es größere Gruppen – und für uns nett anzusehen, dass die sowohl familiär altersmäßig gemischt als auch freundesmäßig vom Alter eher gleich waren, wobei alt hier eher als jung zu lesen ist.

Wir hatten reserviert, was sich als gute Idee erwies, auch wenn es um 19 Uhr zur Öffnung des Lokals am Abend (als wir kamen, typisch Touri halt) komplett leer war. Eine Stunde später begann sich der Raum zu füllen, und dann ging es Schlag auf Schlag. Wie aus vielen anderen Restaurants gewohnt, standen Butter, eine Fischpastete (hier: Makrele) und eingelegte Karotten (Rezeptvorschlag) bereits auf dem Tisch, Brot und Wasser (Hausmarke, 1 l für 1,80 €) brachte unsere Bedienung. Und dann brauchten wir Zeit – weil wir den Fisch im Menüblatt nicht fanden. Da waren wir doppelt dumm, denn einerseits gab es ein kleineres Blatt mit allen möglichen Fischgerichten und dann noch die viel bessere Möglichkeit, sich von der Bedienung die Fisches des Tagesangebots zeigen zu lassen. So machten wir’s.

Während wir da standen und mit der Bedienung berieten (viel zu viel gutes Zeug, echt mal), kam unerwartete Entscheidungs-Hilfe von einem Gast, der draußen saß und den wir schon am Nachmittag auf der Bootsfahrt von der Insel Armona gesehen hatten. Wir sollten doch den Rochen nehmen, sagte er uns – und der Bedienung raunte er zu, dass wir das auf jeden Fall als Raiha Alhada probieren sollten! Uns erklärte er, dass dies eine Spezialität in Olhāo sei: Rochen in Olivenöl mit gaaaaanz viel Knoblauch. Ob wir das mögen? Und ob wir das mögen! Aber erst zum Hauptgang!

Los ging’s mit zweierlei zum Teilen: Austern (6 Stück 12 €) und Miesmuscheln Bulhāo Pato (8,50 €) – wobei Bulhāo Pato für die Garweise und dadurch auch Sauce steht: Knoblauch (muss sein!) und Olivenöl, Koriander, Pfeffer und Salz, Zitrone – kein Weißwein, allenfalls wenig Wasser zum Schluss. Und: schmeckt! Wir tranken dazu bereits vom bestellten 2020 Herdade dos Grous aus dem Alentejo, laut Etikett frisch, elegant und aromatisch – was auch passte. Drei Rebsorten, einzeln vinifiziert, fanden hier zusammen: Antāo Vaz, Arinto und Gouveio (Flasche 18 €). Ließ sich gut an und ging dann auch zum Hauptgang. (Wenn wir uns nur ein wenig besser mit portugiesischen Weinen auskennen würden: es gibt da mehr auf der Karte, was gut klingt. Aber wir arbeiten dran!)

Rochen hatten wir schon im Fischmarkt gesehen – in all seiner Schröcklichkeit und Größe. Hier im Restaurant kam er in kartoffelgroßen Stücken – konnte man gut beurteilen, weil eben auch Kartoffeln zum Gericht gehören. Das alles durchaus nicht kalorienarm mit reichlich Olivenöl und schon gar nicht geruchsarm mit ordentlich Knoblauch. Eigentlich ein ganz einfaches Gericht, und wie so oft in dieser Kategorie des Einfachen: ein ganz hervorragendes Gericht. Wenn man frischen Koriander mag – aber wer damit hadert, wird an der Algarve bei traditionellen Gerichten sowieso nicht glücklich werden. Auf dem Teller Nummer zwei lagen Camarao Panko aus der Abteilung Vorspeisen (denn der Herr uvs hatte auf Armona schon ordentlich zu Mittag gespeist, aber das ist eine andere Geschichte). Mit kleinem Salat und kleinem scharfen Sößchen gerade richtig.

Kein Dessert, sondern nur ein Café (0,70 €).

Pitéu da baixa mar

Av. 5 de Outubro 12,

8700-302 Olhão

Portugal

Tel. +351 289 705 749

piteudabaixamar.eatbu.com

Öffnungszeiten:

Montag geschlossen

Dienstag 19:00 – 22:30

Mittwoch–Sonntag: 12–15 Uhr und 19:00–22:30 Uhr

[Besucht am 10. Januar 2023 | Unsere Restaurantbesuche an der Ostalgarve]