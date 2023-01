Spektakulär unspektakulär ist die Wanderung mit Blick auf den Rio Guadiana etwas im Landesinneren der Ostalgarve, die im Dorf Azinhal beginnt und endet und zwischendurch vor allem Ruhe ausstrahlt. Los geht’s allerdings, wenn man mag, mit einem gustatorischen Paukenschlag: die Pastelaria A Prova (Largo de Santa Bárbara 4, 8950-056 Azinhal) gewann bei uns den Wettbewerb um die beste Pastel de Nata, die Freundlichkeit der Bedienung außerhalb aller Wettbewerbe war auch vorbildlich. Und als ein alter Mann, der zuvor am Tisch seinen Kaffee getrunken hatte, seine und andere Tassen leicht singend obrigaaaad obrigad obrigaaaad in die Küche brachte, war das schon umwerfend. Wie schön, wenn alle lachen können!

Wir hatten uns zwei Pastéis und ein weiteres Teilchen gekauft – zum Mitnehmen. Allerdings schafften die beiden Pastéis es nicht weit, denn keine 50 Meter weiter lud eine Mauer am Largo de Santa Bárbara zur Fotosession ein, was lediglich das Nuss-Törtchen überlebte. „Wenn es in dem Tempo weiter geht, wird das heute nichts mehr!“, prophezeite die Liebste, und beinahe wäre es wirklich so gekommen: erst die schmucken Häuser mit Details, dann die Kirche, wenig später Weinreben im Blumenmeer und schlussendlich gar noch mehr im Blumenmeer: seltene bzw. noch nie gesehene Zistrosen! Dazu himmlische Ruhe. Sanftes Grün in diversen Schattierungen und darüber (nicht garantiert, aber idealerweise) ein blauer Himmel: das alles hat schon was.

Das vielleicht aufregendste Ereignis der Tour ist der Anblick der 666 m langen und 96 m hohen Ponte Internacional do Guadiana. Die Schrägseilbrücke verbindet seit 1991 Portugal mit Spanien und führt die Autobahn 22 in 20 Metern Höhe über den hier (nur wenige Kilometer oberhalb der Mündung in den Atlantik) fast einen halben Kilometer breiten Fluss. Pro-Tipp und Spoiler: man sieht die Brücke mehrfach, muss sich also nicht gleich beim ersten Anblick fotografisch verausgaben. Das zweitaufregendste Ereignis ist nicht jedem vergönnt: uns kam eine Senioren-Wandergruppe entgegen, mehr als ein Dutzend Graukappen. Jede*r grüßte, (wir auch, Ehrensache), alle waren gut drauf (wir auch, Ehrensache). Wie schön, wenn alle lachen können!

Im Dorf Azinhal.

Die Dorfkirche Igreja do Divino Espirito Santo.

Wein im Blütenmeer vom nickenden Sauerklee.

Gut drauf 😉 .

Good luck: Lackzistrose.

Behagliches wandern im Hügelland.

Das Gegenlicht macht den Kaktus schön.

50 shades of Green.

Nun gut: auch Bäume machen sich mit Glitzerstern gut!

Wandergruppe voraus!