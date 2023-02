Als Martin Kössler Ende Januar in der Dresdner WeinKulturBar als Weinpersönlichkeit des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde, nannten wir ihn hier im Bericht darüber einen Mann mit einer Mission. Im Anschluss an die Veranstaltung nutzten wir die Gelegenheit zu einem Gespräch an der Theke der WeinKulturBar – mit den typischen Hintergrundgeräuschen einer gerade öffnenden Bar (Leute kommen, Käse raschelt sich ins Papier, die Kasse klingelt – so Dinge, die wir nicht schlimm finden, sondern schön: Leben!).

K&U-Weinhalle heißt der Weinfachhandel, der längst nicht nur für die Nürnberger da ist: „Wir waren mit die ersten, die einen – damals noch selbstgestrickten – Webshop hatten“, sagt Martin Kössler. Für ihn steht übrigens das K – U ist seine Partnerin (geschäftlich wie privat) Partnerin Dunja Ulbricht. Vor 40 Jahren gründeten sie den Laden, „zunächst zur Eigenversorgung“, aber schnell entwickelte sich der Weinhandel weiter. Darüber reden wir auch, aber die meiste Zeit geht es darum, dass K&U „Wein radikal anders“ sehen.

Hier, wie immer, die Stichworte unseres Gesprächs:

00:55 zu Gast in der WeinKulturBar mit Martin Kössler

ausgezeichneter Weinfachhändler (Bericht)

Wein an sich ist spannend. Aber es ist mehr Kommunikationsmittel als alkoholhaltiges Wirkungsgetränk

…unter kulturellen, unter historischen, unter religionstheoretischen Aspekten kann man ihn sehen

ausgezeichneter Weinfachhändler (Bericht) Wein an sich ist spannend. Aber es ist mehr Kommunikationsmittel als alkoholhaltiges Wirkungsgetränk …unter kulturellen, unter historischen, unter religionstheoretischen Aspekten kann man ihn sehen 02:30 vor 40 Jahren zur Befriedigung des Eigenbedarfs gegründet

vor 40 Jahren sah der Weinmarkt ganz anders aus: es gab keine Discounter, keinen Supermarkt: Weine fanden in seriösen Weinhandlungen statt

das Angebot war im wesentlichen französisch: keine Italiener!

Deutscher Wein war kaum existent (nur lokal, nicht auf dem Markt

wir dachten: da muss es mehr geben!

sie entdeckten die Toscana und stellten fest: es gab zwei Sorten Wein – trinkbare und untrinkbare

die Weinwelt war eine völlig andere

Idee war damals revolutionär: Weinhandel vom Winzer zum Endverbraucher

damals: kein Weinversand, kein DHL etc. Keinerlei Logistik (und schon gar nicht dieses Internet)

wir sind mit Italien groß geworden, gehörten zu den ersten Importeuren

vom Eigenbedarf zur Firma ging’s schnell (ein Jahr)

seine Partnerin (Geschäft wie privat) ist Journalistin – daher sind die Texte auf der Webseite sehr lesbar…

wir sind einfach losgezogen und hatten keine Ahnung von Wein – waren aber interessiert

er ist Werkstoffwissenschaftler (Chemie/Physik studiert), die Frau Journalistin

wir haben schnell gemerkt: diese Branche ist eine Branche der Lüge, der Märchen und der Illusionen

wir aber wollten authentisch bleiben

mit dem Erfolg kamen andere – und die Italiener waren illoyal und machten es auch mit denen

…und dann sind wir nach Frankreich

im Bordeaux trafen sie Parker

Beginn der Kriterienfindung

Parker war der erste, der seine Punkte mit Kommentaren hinterlegt hat

da habe ich gemerkt: der Zugang zum Wein ist das Wort

wir sagen nicht, wie es schmeckt, sondern warum es schmeckt

da fingen wir an, uns mit Boden zu beschäftigen, mit Weintechnikern

vor 40 Jahren sah der Weinmarkt ganz anders aus: es gab keine Discounter, keinen Supermarkt: Weine fanden in seriösen Weinhandlungen statt das Angebot war im wesentlichen französisch: keine Italiener! Deutscher Wein war kaum existent (nur lokal, nicht auf dem Markt wir dachten: da muss es mehr geben! sie entdeckten die Toscana und stellten fest: es gab zwei Sorten Wein – trinkbare und untrinkbare die Weinwelt war eine völlig andere Idee war damals revolutionär: Weinhandel vom Winzer zum Endverbraucher damals: kein Weinversand, kein DHL etc. Keinerlei Logistik (und schon gar nicht dieses Internet) wir sind mit Italien groß geworden, gehörten zu den ersten Importeuren vom Eigenbedarf zur Firma ging’s schnell (ein Jahr) seine Partnerin (Geschäft wie privat) ist Journalistin – daher sind die Texte auf der Webseite sehr lesbar… wir sind einfach losgezogen und hatten keine Ahnung von Wein – waren aber interessiert er ist Werkstoffwissenschaftler (Chemie/Physik studiert), die Frau Journalistin wir haben schnell gemerkt: diese Branche ist eine Branche der Lüge, der Märchen und der Illusionen wir aber wollten authentisch bleiben mit dem Erfolg kamen andere – und die Italiener waren illoyal und machten es auch mit denen …und dann sind wir nach Frankreich im Bordeaux trafen sie Parker Beginn der Kriterienfindung Parker war der erste, der seine Punkte mit Kommentaren hinterlegt hat da habe ich gemerkt: der Zugang zum Wein ist das Wort wir sagen nicht, wie es schmeckt, sondern warum es schmeckt da fingen wir an, uns mit Boden zu beschäftigen, mit Weintechnikern 13:25 auf was haben sie geachtet bei der Auswahl?

zuerst versucht, die Technik dahinter zu verstehen

1988 angefangen, Kalifornier zu importieren – und die Winzer dort sprachen plötzlich von Wildhefen und „nicht pumpen“

der große Unterschied EU-USA: dort kann man Wissen anzapfen

family winemakers of Napa Valley

die Weine waren schrecklich, aber die Diskussionskultur hervorragend

learning by doing – aus Fehlern lernen: das hat mich sehr geprägt

in den 90ern haben wir gesagt: wir wollen nur spontan vergorene Weine, nur Wildhefe.

Bio bekam Sinn, weil man vom Boden aus bis in den Wein den Faden ziehen konnte

nur ein lebendiger Boden kann die Trauben so versorgen, dass Du spontane Gärung durchziehen kannst

Mykorrhiza – was ist denn das? (zum Nachlesen)

es sind die Bodenpilze, vielleicht das Schlüsselwort der Zukunft

Mikrobiome sind die Gesamtheit aller Lebewesen im Organismus

Mykorrhiza liefert Nährstoff in die Pflanzen

wenn die große Buche entscheidet, welcher Nachwuchs überleben darf

…und plötzlich begann der Wein im Glas anders zu sprechen

es gab Antworten auf nicht gestellte Fragen

die politische Komponente des Weins

das Prinzip des Nicht-Eingreifens

uns sind die Worte ausgegangen (aber sie wurden nicht sprachlos)

unsere Branche labert, haut dir Adjektive und Superlative um die Ohren

wir versuchen zu sagen, warum der Wein so schmeckt

alles schön – aber WARUM machen sie sich die Mühe?

K&U hat Zahl der Weine/Weingüter reduziert (von 1800 Posten auf 800) – gegen den Wachstumswahn

der ökologische Fußabdruck des Weinhändlers…

wir beachten das sehr – und es wird immer mehr ein Thema

Nachhaltigkeit wird eine große Herausforderung

CO2-Bilanz: 70% beim Wein ist Flasche

wir müssten also dringend ein Pfandsystem einführen! Weg vom Narzismus!

das ist für jmd, der sich gar nicht interessiert, völlig durchgeknallt…

aus der passiven Unsicherheit in die Entdeckerrolle

über 85% der deutschen Weine werden mit Maschine gelesen – und das heißt: kein Spielraum mehr im Keller

was bei Handlese alles geht…

und wie soll ich das schaffen? – Wachstumswahn!

zu groß für den eigenen Anspruch?

zuerst versucht, die Technik dahinter zu verstehen 1988 angefangen, Kalifornier zu importieren – und die Winzer dort sprachen plötzlich von Wildhefen und „nicht pumpen“ der große Unterschied EU-USA: dort kann man Wissen anzapfen family winemakers of Napa Valley die Weine waren schrecklich, aber die Diskussionskultur hervorragend learning by doing – aus Fehlern lernen: das hat mich sehr geprägt in den 90ern haben wir gesagt: wir wollen nur spontan vergorene Weine, nur Wildhefe. Bio bekam Sinn, weil man vom Boden aus bis in den Wein den Faden ziehen konnte nur ein lebendiger Boden kann die Trauben so versorgen, dass Du spontane Gärung durchziehen kannst Mykorrhiza – was ist denn das? (zum Nachlesen) es sind die Bodenpilze, vielleicht das Schlüsselwort der Zukunft Mikrobiome sind die Gesamtheit aller Lebewesen im Organismus Mykorrhiza liefert Nährstoff in die Pflanzen wenn die große Buche entscheidet, welcher Nachwuchs überleben darf …und plötzlich begann der Wein im Glas anders zu sprechen es gab Antworten auf nicht gestellte Fragen die politische Komponente des Weins das Prinzip des Nicht-Eingreifens uns sind die Worte ausgegangen (aber sie wurden nicht sprachlos) unsere Branche labert, haut dir Adjektive und Superlative um die Ohren wir versuchen zu sagen, warum der Wein so schmeckt alles schön – aber WARUM machen sie sich die Mühe? K&U hat Zahl der Weine/Weingüter reduziert (von 1800 Posten auf 800) – gegen den Wachstumswahn der ökologische Fußabdruck des Weinhändlers… wir beachten das sehr – und es wird immer mehr ein Thema Nachhaltigkeit wird eine große Herausforderung CO2-Bilanz: 70% beim Wein ist Flasche wir müssten also dringend ein Pfandsystem einführen! Weg vom Narzismus! das ist für jmd, der sich gar nicht interessiert, völlig durchgeknallt… aus der passiven Unsicherheit in die Entdeckerrolle über 85% der deutschen Weine werden mit Maschine gelesen – und das heißt: kein Spielraum mehr im Keller was bei Handlese alles geht… und wie soll ich das schaffen? – Wachstumswahn! zu groß für den eigenen Anspruch? 28:16 die großen bekannten Namen sucht man vergeblich bei ihm

zum Beispiel Naturwein…

Verzicht auf alle üblichen Zusatzstoffe der modernen Önologie.

Du musst sehr genau wissen, was du tust – und das schränkt Betriebsgröße ein! (es gibt Ausnahmen, aber da braucht’s Bedingungen)

harmonisch gewachsen…

auch wir haben viel falsch gemacht

die Klimakrise verursacht neues Denken – muss sie!

ich glaube, dass der konventionelle Weinbau (mit wenigen Ausnahmen) massive Probleme haben wird

du musst heute regenerativ im Weinberg arbeiten, sonst hast du keine Zukunft

unsere Aufgabe als Händler ist, die Landwirtschaft insgesamt über den Wein aufzuwerten

alle sprechen von Trockenheit – warum spricht keiner von Wasserrückhaltevermögen?

es ist sehr schade, dass sich die Wissenschaften so aufgespalten haben

woran erkenne ich einen Wein, der Trockenstress hatte? Der schmeckt wie nasse Wollsocken im Winter! Die Fachleute nennen es UTA

Wir zeigen Weine, die entspannt sind

Wein und Preis: was bin ich mir wert? Die Frage muss ich mir stellen!

was sind Gerbstoffe?

Polymerketten, die übers Kopfsteinpflaster humpeln oder drüber gleiten

ist doch schön zu wissen!

Kopfsteinpflastertrinken…

zum Beispiel Naturwein… Verzicht auf alle üblichen Zusatzstoffe der modernen Önologie. Du musst sehr genau wissen, was du tust – und das schränkt Betriebsgröße ein! (es gibt Ausnahmen, aber da braucht’s Bedingungen) harmonisch gewachsen… auch wir haben viel falsch gemacht die Klimakrise verursacht neues Denken – muss sie! ich glaube, dass der konventionelle Weinbau (mit wenigen Ausnahmen) massive Probleme haben wird du musst heute regenerativ im Weinberg arbeiten, sonst hast du keine Zukunft unsere Aufgabe als Händler ist, die Landwirtschaft insgesamt über den Wein aufzuwerten alle sprechen von Trockenheit – warum spricht keiner von Wasserrückhaltevermögen? es ist sehr schade, dass sich die Wissenschaften so aufgespalten haben woran erkenne ich einen Wein, der Trockenstress hatte? Der schmeckt wie nasse Wollsocken im Winter! Die Fachleute nennen es UTA Wir zeigen Weine, die entspannt sind Wein und Preis: was bin ich mir wert? Die Frage muss ich mir stellen! was sind Gerbstoffe? Polymerketten, die übers Kopfsteinpflaster humpeln oder drüber gleiten ist doch schön zu wissen! Kopfsteinpflastertrinken… 37:19 er selbst sagt, er sei nicht sehr beliebt bei Winzern und Kollegen – warum nicht?

ich veröffentliche auf unserer Webseite die Zusatzstoffe der Winzer und die Kataloge der önologischen Firmen

Wein ist ein Lebensmittel, das ein Genussmittel ist

du fällst nicht unter die Lebensmittelkontrolle

über 300-400 Zusatzstoffe – allergenrelevant, geschmacksverändernd – dürfen da drin sein ohne deklariert zu werden

er meint: wenn die Trauben gut snd, braucht’s das gar nicht

die Fachberater…

wo lernt man das? – Gar nicht – man muss bei den richtigen Leuten Praktika machen

das Tolle im Bio-Bereich: das Netzwerk

ich denke, dass wichtigste ist, sich auszutauschen, über Fehler zu sprechen

Winzer haben ja einen schweren Job…

Klimakrise, hochvolatiler Markt

drei Berufe: Gärtner, Chemiker, Verkäufer

ich veröffentliche auf unserer Webseite die Zusatzstoffe der Winzer und die Kataloge der önologischen Firmen Wein ist ein Lebensmittel, das ein Genussmittel ist du fällst nicht unter die Lebensmittelkontrolle über 300-400 Zusatzstoffe – allergenrelevant, geschmacksverändernd – dürfen da drin sein ohne deklariert zu werden er meint: wenn die Trauben gut snd, braucht’s das gar nicht die Fachberater… wo lernt man das? – Gar nicht – man muss bei den richtigen Leuten Praktika machen das Tolle im Bio-Bereich: das Netzwerk ich denke, dass wichtigste ist, sich auszutauschen, über Fehler zu sprechen Winzer haben ja einen schweren Job… Klimakrise, hochvolatiler Markt drei Berufe: Gärtner, Chemiker, Verkäufer 42:10 Stichwort Kupfer

ich glaub‘ zunächst mal nüscht (Aufruf zur Recherche!)

Erfahrungen von erfahrenen Winzern wie Steffen Christmann, Philipp Wittmann, Reinhard Löwenstein

Wittmann regte Diplomarbeit an: Spuren von Kupfer im Weinberg nach 20 Jahren

Kupfer im Weinbau ist nach der Recyclingverordnung ein Schwermetall und eine Katastrophe

in der Schweineindustrie ist es kein Schwermetall, sondern Wachstumshormon

Kupferverseuchungskarten der EU: die höchste Belastung in den Schweineregionen

Kupfer im Weinbau: hat fungizide Wirkung

Bordelaiser Brühe

als Schwermetall in den Böden eingelagert…

aber: es gibt Böden, wo es verschwindet! Und es gibt welche, wo es konstant bleibt. Und es gibt Böden, wo es kumuliert…

und dann war da noch was: in der konventionellen Landwirtschaft gibt es deutlich weniger Kontrollen als bei den Bios…

als Chemiker weiß er: die Anorganik ist leichter als die Organik

fundiertes Wissen in der Landwirtschaft gelernt, nicht im Weinbau

Dietmar Näser, der Mann! In Sachsen (Info)

eine Tagung mit Winzern, die keine Maschinen im Weinberg haben

sie haben keine Viren- und Pilzprobleme

ich kann es mir nicht erklären, habe es aber selbst erlebt (in Kampanien)

ich glaub‘ zunächst mal nüscht (Aufruf zur Recherche!) Erfahrungen von erfahrenen Winzern wie Steffen Christmann, Philipp Wittmann, Reinhard Löwenstein Wittmann regte Diplomarbeit an: Spuren von Kupfer im Weinberg nach 20 Jahren Kupfer im Weinbau ist nach der Recyclingverordnung ein Schwermetall und eine Katastrophe in der Schweineindustrie ist es kein Schwermetall, sondern Wachstumshormon Kupferverseuchungskarten der EU: die höchste Belastung in den Schweineregionen Kupfer im Weinbau: hat fungizide Wirkung Bordelaiser Brühe als Schwermetall in den Böden eingelagert… aber: es gibt Böden, wo es verschwindet! Und es gibt welche, wo es konstant bleibt. Und es gibt Böden, wo es kumuliert… und dann war da noch was: in der konventionellen Landwirtschaft gibt es deutlich weniger Kontrollen als bei den Bios… als Chemiker weiß er: die Anorganik ist leichter als die Organik fundiertes Wissen in der Landwirtschaft gelernt, nicht im Weinbau Dietmar Näser, der Mann! In Sachsen (Info) eine Tagung mit Winzern, die keine Maschinen im Weinberg haben sie haben keine Viren- und Pilzprobleme ich kann es mir nicht erklären, habe es aber selbst erlebt (in Kampanien) 53:27 eigener Weinberg

wir haben in D die Simone Adams…

für uns spielt der Mensch dahinter eine große Rolle

es gibt einen Zusammenhang Mensch und Wein

Verkostungsnotiz: Männer sind von Haus aus unsicher – und fangen an, miteinander zu reden. Frauen, die unsicher sind, stellen Fragen – meistens kluge!

obendrein sind Frauen sensorisch besser

Besuchen Sie die Leute, die Sie im Glas haben! Also deren Weine… (das kann Urlaube füllen!)

Angebot: die Kataloge der Önologie-Firmen zu studieren! (Lösung: Hier stehen die Links zu den Dokumenten)

interessant zu sehen: was kann ich zusetzen und warum – und da sieht man, wie die Industrie ein Klischee produziert

die Branche ist nasenorientiert – aber wir haben auch Mund und Zunge und Gaumen!

Mundgefühl ist schwerer zu manipulieren

K&U-Weinhalle

Nordostpark 78

90411 Nürnberg (Nord)

Tel. +49 911 52 51 53

weinhalle.de