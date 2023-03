Sein Name ist Schwarz. Martin Schwarz. Er zählt zu den besten Winzern in Sachsen das sagen viele von denen, die im Elbland leben und gerne Wein trinken, das schreiben auch die einschlägigen Weinführer. Mein Reden sowieso und schon fast immer – in einem Beitrag für die Rheinische Post Düsseldorf schrieb ich 2016 u.a.: „Sächsische Weine gehören nicht zu denen, die man außerhalb des Anbaugebiets unbedingt kennt. Das ist manchmal gut so und manchmal sehr schade. Ein Winzer, den zu kennen sich lohnt, ist Martin Schwarz. Von seinen Weinen gibt es keinen, der uns nicht schmeckt. … Martin Schwarz bewirtschaftet insgesamt 2,2 ha – fast alles Steillagen, aber die keineswegs zusammenhängend, sondern verteilt auf weit auseinander liegende Weinberge. Wirtschaftlich nicht der Brüller, aber wenn es mal irgendwo hagelt, kann das auch ein Vorteil sein – dann ist eben nicht aller Wein betroffen. 16 Jahre war Schwarz Kellermeister auf Schloss Proschwitz, dem größten privaten Weingut in den (mittlerweile ja nicht mehr ganz so arg) neuen Bundesländern. Seit 2013 macht er sein eigenes Ding – mit eigenem Keller in der Weinmanufaktur Meißen.“

Mittlerweile ist aus dem Weinbaubetrieb Martin Schwarz (2016) das VDP-Weingut Martin Schwarz geworden, mit aktuell 6 ha. Er war (auf unseren besonderen Wunsch) mit seiner Partnerin Grit Geißler ins Studio Rdbl. gekommen, um über Riesling, Chardonnay und Nebbiolo zu reden – unter anderem. Natürlich wollten wir auch wissen, woher er denn die einfachen Weine für die Basis der VDP-Pyramide nehmen werde, wo doch Schwarz-Weine alle eine beachtliche Qualität haben? So leicht ist das nämlich auch von den VDP-Statuten nicht, denn sobald da Traubenzukauf mit drin ist, darf nicht mehr VDP drauf stehen. Details besprechen wir bei einem Schluck Weiß- und Grauburgunder (um einen früheren Jahrgang davon ging’s auch beim Beitrag für die RP – übrigens für deren Rubrik „Auf ein Glas„) …

Unsere drei Weine beim Gespräch:

2019 Riesling Meißner Kapitelberg

2020 Weiß- und Grauburgunder

Rot von Schwarz

Weiterführender Lesestoff:

Im Oktober 2009 waren wir erstmals bei der Ernte im Kapitelberg dabei (für einen Beitrag im Magazin Augusto)

Wir sind im Sommer 2020 mit Vertriebsleiter Philipp Henke durch den Friedstein gestiefelt

Unser Podcast von der Aufnahme in den VDP (aufgenommen 25. August 2022)

Show Notes

01:03 zu Gast: Grit Geißler und Martin Schwarz

01:56 Arbeitsbeginn

wir haben einen schönen Riesling hier

ein Riesling aus dem Kapitelberg (oder aus dem Kapitalberg?)

die besten Lagen hatte der Bischof (nicht nur in Sachsen)

4:00 Das Weingut gibt es seit 2003, angefangen mit weniger als 1 ha

jetzt knappe 6 ha (vor ’nem guten Jahr war es noch die Hälfte…)

Seine Lagen: Kapitelberg in Meißen, Friedstein in Radebeul…

…und Merbitz (gehört zu Dresden) auf der anderen Elbseite

dort gibt es kalkhaltigen Boden, den Pläner (im Gegensatz zur rechten Elbseite, wo Verwitterungsgranit vorherrscht)

Was noch? Diesbar-Seußlitz fehlt noch!

steil, steinig, trocken

aber: eine sehr gute Lage, sie haben Chardonnay gepflanzt

ABC wandelt sich von „Anything But Chardonnay“ zu

Martin: Chardonnay ist Rebe mit großer Zukunft in Sachsen

Matthias wirft ein: Zukunftsreben

UVS echauffiert ich über PiWi-Fraktion und das Zukunftsreben-Framing

bei Schwarzens wird die Zukunft kommen – aber ohne PiWi: Das steht fest!

zurück zum Chardonnay!

seit 2013 haben sie ihn im Friedstein im Ertrag

der Chardonnay wird in Sachsen den Weißburgunder ablösen – langfristig gesehen

Always Beautiful Chardonnay? All buy Chardonnay?

die Geschichte vom Traktor

der Ulrich Sauter ist schuld!

Sauters Tipp: sieh zu, dass Du auch den Herrn Schwarz kennen lernst!

das war 1999…

Praktikum in Italien für ein halbes Jahr

die Geschichte vom Martin steht ja „überall“ nachzulesen…

übers Schneiden der Reben – warum ist das so wichtig?

Reb-Erziehung heißt es auch: man erzieht seine Reben…

wehe, der Stock ist nicht so gewachsen wie man es sich im Lehrbuch vorstellt (also: die meisten!)

2 MA im Außenbetrieb, „beide artfremd“

die Azubis sind ganz fit (es sind 2 Azubis)

plus der Vertriebs-Philipp 😉

Joachim Heger hatte ihm nach dem Studium den Prinz zur Lippe empfohlen – und dann ging alles sehr schnell

hingefahren, spannend gefunden, da geblieben.

es ist immer was passiert (Proschwitz ist von 16 auf zeitweise 100 ha gewachsen…)

das war eine Herausforderung, und ich habe viel gelernt dabei

zehn Jahre Weingut Schwarz parallel zum Kellermeister/technischen Betriebsleiter in Proschwitz betrieben

am Anfang durchaus als Ausgleich gedacht

Grit sagte: bevor du im Keller verkümmerst…

22:07 2003 das Weingut gegründet

Jahrgang 2002: Etiketten im Schreibmaschinen-Look, handgeklebt

wieviel Flaschen sind’s heute?

30-35.000 Flaschen auf der Schwarz-Linie

VDP: der erste VDP-Jahrgang wird 2022 sein

23:29 Frage: wo sollen denn die Guts- oder Ortsweine herkommen?

Grit: als wir angefangen haben, hatten wir die umgekehrte Pyramide: keine Basisweine und nach oben wurde es immer mehr#

ein Händler aus Berlin hat „immer geschimpft“: ihr braucht einen Basiswein!

es tut mir leid: aus den Steillagen können wir keinen kleinen Wein produzieren

jetzt haben sie die Möglichkeit zuzukaufen (von 2-3 Kollegen)

daher kommen Basisweine wie der Kleine Schwarz, Rot von Schwarz…

ABER: das sind keine Gutsweine, weil Zukauf!

Gutsweine werden sein Müller-Thurgau, Rosarot und der Granit

Flächen der Hanglage: leichter zu bearbeiten, gut für Gutsweine!

wir können es abstufen, auch wenn wir natürlich die gleiche Sorgfalt verwenden

aber auch da: alles Handlese, selektiert

in Sachsen: starke Trockenheit, die zu niedrigen Erträgen führt (aber eben auch zu konzentrierten Weinen)

28:26 Kapitelberg und Friedstein sind die Großen Lagen

wir nutzen den VDP auch als Vermarkungsplattform

aber auch sehr wichtig: innerhalb des VDP Kontakte knüpfen, Austausch pflegen

wir wollen mit dem VDP Sachsen nach außen hin bekannter machen

Sachsen existiert für viele gar nicht als Weinland – das finden wir schade

vorwiegend aus der Merbitzer Lage – ideale Böden für weißen Burgundersorten

eine Hanglage, aber geschützt

da auch Zukauf aus Cossebaude drin ist, wird das kein VDP-Wein, sondern ein Weinhaus-Wein…

ich habe mich entschieden Wein zu machen, weil ich leckeren Wein machen wollte

Wein ist ein business, nicht nur Leidenschaft

Hektarerträge in den Steillagen 25-35 Hektoliter

geringere Erträge und mehr Arbeitsaufwand

1.000 bis 1.500 Stunden (teils mehr) pro Hektar/Jahr

in D’dorf auf der ProWein mit anderen VDPlern aus dem Osten

überregionale Vermarktung ist die einzige Chance, Preise zu halten oder zu erhöhen

Friedstein in Kürze zusammengefasst…

…und in langer Version

Karl Erivan Haub hatte das Schloss erworben – mitsamt ehemaligem Weinberg

mich hatte der Weinberg unterhalb des Schlosses interessiert!

…der völlig verwaldet war

knapp hundert Jahre lag der Berg brach

eingefallene Trockenmauerfragmente…

„Machen Sie mal!“ – das war 2004

Genehmigung kam 2008

um ein Haar wären sie in Südfrankreich gelandet, wo sie nach Rebflächen Ausschau hielten…

2009-2011 gepflanzt

gepflanzt wurden: Chardonnay, Riesling, Pinot Noir (frz. Klone) und ein paar Reihen Nebbiolo

51:12 Nebbiolo ist meine Leidenschaft!

wir kriegen ihn zur Vollreife! Mostgewicht 100 bis 106 Grad

manchmal/meistens gibt es wegen der geringen Menge Jahrgangsblends

deswegen Stöcke nachgepflanzt – damit das Fass voll wird

ich liebe Tannine und mag kraftvolle Weine!

im Glas: Rot von Schwarz, eine Cuvée aus Regent und vorwiegend Spätburgunder (nicht: Pinot Noir) sowie ein wenig Dornfelder

…und trotzdem ein kühler Wein

Was geht ab (oder nicht) in den Weinbergen…

man kann viel probieren – aber wenn man einmal einen Weinberg angelegt hat, sollten erst mal einige Jahre ins Land gehen

die Langsamkeit, die dahinter steckt: man erntet nur einmal im Jahr…

wir sind ja ein Weingut in der ersten Generation, wir haben mit Nichts angefangen

mein Ziel ist: weiter machen!

wo seht ihr die Kulturlandschaft hier in zehn Jahren?

die Steillagen müssen erhalten bleiben

Flurbereinigung hat auch Arbeitsmöglichkeiten geschaffen!

in die Mauersanierung wurde schon viel Geld gesteckt…

irgendwann ist der Ostbonus vorbei

Weingut Martin Schwarz

Dresdner Straße 71

01662 Meissen

Tel. +49 163 5107408

schwarz-wein.de