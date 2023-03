„Da ist noch Platz!“, sagte uns Christian Weidt, als wir neulich beim Testessen des Kochsternstunden-Menüs vor den Siegerplaketten vergangener Wettbewerbe standen. Langsam wird‘s eng, denn auch in diesem Jahr hieß es am Ende des Wettbewerbs: „Und der Sieger ist: das Schönburger Palais in Lichtenstein!“ Und zwar gleich doppelt, denn ausgezeichnet wurde nicht nur Christian Weidt als Chef (im doppelten Wortsinn: es ist sein Restaurant und er ist Herr der kleinen Küche), sondern auch Simone Hetze im Service.

Dass Koch und Kellner (m/w/d) zusammengehören, dass nur gemeinsame gute Leistung zu einem guten Ergebnis führt, zeigte sich auch bei den jeweiligen 2. Plätzen: Frank Ollhoff vom Petit Frank hatte schon die Urkunde für seinen guten Service in der Hand, als der Name seines Restaurants noch einmal fiel: er ist damit bestes Restaurant des Wettbewerbs in Dresden. André Fröbel kocht ebenfalls in einer kleinen (und dazu noch offenen) Küche – und muss auch regelmäßig raus zum Gast, weil sein Chef/Freund „sich mal wieder verquatscht hat“, wie einer der beiden es mal selbst formuliert hat.

Platz 3 im Service-Ranking ging an das Team vom Lazy Laurich (Pirna), die Urkunde für Platz 3 in der Gesamtwertung ging an Alexander Kasten vom max Louis in Chemnitz. Das gehört übrigens mittlerweile auch zum wachsenden Kulinarik-Imperium von Christian Weidt. „Das sind doch alles meine ehemaligen Azubis, die konnte ich nicht hängen lassen!“, hatte Weidt uns beim Besuch in Lichtenstein verraten. Den vierten Platz teilen sich punktgleich das Stresa (Dresden) und das Wolfgang‘s (Bautzen).

„Insgesamt wurden in den 27 teilnehmenden Restaurants in Dresden und Umgebung 5.736 Menüs verkauft“, konnte Projektleiterin Anne Zeumer von der DDV Mediengruppe berichten. Das sind im Durchschnitt 212 Menüs pro Restaurant. „Wir liegen damit sogar besser als vor drei Jahren, als die Kochsternstunden das letzte Mal stattfanden.“

Die Auswertung der abgegebenen Stimmen übernahm im Auftrag der Kochsternstunden die Firma Spectos, die das Auswertungs-Tool entwickelt hat. Die Auswertung erfolgte in den sechs Kategorien Service, Küche, Kreativität, Getränke, Ambiente und Preis-Leistung. Dabei erhielt die Fragestellung „Wie gut hat Ihnen Ihr Menü geschmeckt?“ die höchste Gewichtung.

Während der Kochsternstunden erhielten die Gäste in den teilnehmenden Restaurants speziell für den Menüwettbewerb kreierte Menüs. „Jeder Gast war Restaurant-Tester und wurde auch dementsprechend behandelt. Daher gebührt auch den Menütestern ein Lohn“, sagt Clemens Lutz, der Erfinder des Formats. Die Gewinne, u.a. eine elftägige Reise nach Namibia gesponsert von Diamir und ein Uhren-Duo aus dem Hause Mühle-Glashütte, werden am 17. März ab 19 Uhr im Kobalt Club Royal in Dresden öffentlich ausgelost (vorherige Anmeldung unter mail@kochsternstunden.de erforderlich).