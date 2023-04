Lange gab’s keinen Preis mehr für Jens Pietzonka und seine Weinzentrale – der Hauptgrund, könnte man meinen, sei: er hat ja schon alle. Aber einen hatte er noch nicht – bis zur VDP-Weinbörse in Mainz, denn da erhielt er, was eigentlich schon längst überfällig war: der VDP zeichnete ihn (als einen von fünf Preisträgern) für das hervorragende Weinkonzept aus – wobei man sicher auch an die Präsentation der Weine des VDP gedacht hat: da spielt die Weinzentrale mit ihrer Adlerecke (in der von beinahe jedem VDP-Betrieb eine Flasche steht) eine singuläre Rolle – die gibt’s nämlich sonst so nicht.

Die Jury bestand aus (jährlich wechselnden) Winzerinnen und Winzern, Vertreterinnen und Vertretern des Magazins meiningers Sommelier und des VDP. Die Entscheidung fiel, so hörte man, bei der Vielzahl und der Qualität der Bewerbungen nicht leicht. Ein Messingschild (Jens präsentiert es oben im Bild dem offiziellen Fotografen) weist demnächst also darauf hin, dass die Weinzentrale ein besonderer Ort ist – aber das wissen wir ja schon lange!

Sascha Speicher, Strategischer Berater der „Weinwirtschaft“ sagte in seiner Laudatio:

„Jens Pietzonka ist seit Jahren eines der Aushängeschilder der Sommelierszene im Osten der Republik und er ist zweifellos einer der besten und wohl auch treuesten Botschafter der VDP.Prädikatsweingüter. Höchste Zeit also, dass auch Jens Pietzonka den Eingang seiner Weinzentrale mit der edlen Messingplakette schmücken darf. Seine Weinbar wurde an dieser Stelle bereits vor fünf Jahren ausgezeichnet, damals für ihr herausragendes Offenweinkonzept. In der Zwischenzeit hat sich der Wettbewerb bekanntlich verändert. Es geht jetzt sozusagen um das große Ganze: um die Weinkarte mit der besten Auswahl an deutschen Weinen. Und auch bei Jens Pietzonka hat sich einiges getan. Mit Jana Schellenberg, der langjährigen Sommelière der Bülow Residenz, hat die Weinzentrale weinkompetente Verstärkung erhalten. Was die Weinzentrale auszeichnet, ist, dass sie sich konsequenter als andere herausragende Weinbars auf den deutschen Wein fokussiert. Das gilt besonders für die zahlreichen Events mit Winzerinnen und Winzern oder besondere Themenkarten, bei denen sehr häufig Aspekte rund um den deutschen Wein und die Qualitätspyramide des VDP aufgegriffen und damit den Gästen vor Augen geführt werden. Mehr als 50 deutsche Weingüter sind auf der regulären Karte vertreten, zehn Weinbaugebiete sind zumindest doppelt besetzt. Jens Pietzonka und sein Team legen größten Wert darauf, die Vielfalt der Winzerwelt abzubilden. Lieber verzichtet er darauf, bei einzelnen Produzentinnen und Produzenten stärker in die Tiefe, auch in die Jahrgangstiefe zu gehen. Auf diese Weise bietet er vielen Erzeugerinnen und Erzeugern eine Plattform.“

Weinzentrale

Hoyerswerdaer Straße 2

01099 Dresden

Tel. +49 351 / 89966747

www.weinzentrale.com

Öffnungszeiten

Mo-Fr 18–23 Uhr