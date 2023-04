Das Einfache kann ganz schön kompliziert klingen. Langzeitfermantation. Scheischa (wie schreibt man das denn, bitte? Ach so: Xeixa…). Urkorn. Es geht ums Brot! Nicht um irgendeins, sondern um das von Elias Boulanger – einer ursprünglich spanischen Bäckerei, die in Barcelona beheimatet ist und dort Mehl verarbeitet, das in der Moulin de Colagne (Frankreich) zwischen Feuersteinen feinst gemahlen wird – von Getreide, das auf Mallorca wächst. Sehr viel Internationalität steckt also in diesem Brot, aber auch viel Tradition. Sascha Stiegeler, ein Dresdner und in Sachen Brot ein Quereinsteiger, hat es aus Barcelona nach Sachsen gebracht. Er ist unser Gesprächspartner – und hat natürlich verschiedene Brote mitgebracht, zu denen Matthias Gräfe passende Weine beisteuerte.

Matthias Gräfe, der die Brote von Elias Boulanger seit einiger Zeit im Angebot seines Feinkostladens führt, hatte in Kenntnis des Geschmacks der Brote drei Weine ausgesucht, einen steuerte Sascha Stiegeler bei (es war einer, den er vom Herrn Gräfe mal geschenkt bekommen hatte…). Bis auf diesen einen (ein Spätburgunder) waren das Weine, die eher leichte Abendbrot-Begleiter sein sollen. In der Not auch ohne Brot, auf der Terrasse zu trinken… Eine Anmerkung noch zu den beiden Weinen, die Elbkilometer 454 heißen. Nicht nur Matthias Gräfe musste da stutzen, denn bekanntlich beginnt die offizielle Kilometrierung der Elbe an der Grenze mit Tschechien („Die deutsche Kilometrierung beginnt am linken Elbufer (Mündung Gelobtbach). Sie umfasst auch noch die Außenelbe und endet bei Kilometer 769,40 in der offenen Nordsee“, steht in der Wikipedia.) Und wie kommt Prinz zur Lippe (oder sein Marketing-Team) auf Elbkilomter 454? Keine Ahnung: von der Mündung bei Cuxhafen gerechnet haut’s nicht hin (da wäre man zahlentechnisch wenig spektakulät irgendwo in den 640ern), der offizielle Elbkilometer von der Staatsgrenze aus ist für Meißen 81,8 (Quelle) – plus rund 367 tschechische Elbkilometer ab der Quelle – ach, lassen wir die Korinthen doch im Peloponnes, denn der Wein ist besser als sein Name…

Die Notizen aus dieser Folge: