Im Sommer sind die Dresdner (und alle anderen, wenn sie mögen) reif für die Oper – und zwar die durchaus seriöse, aber in der speziellen überdurchschnittlich unkomplizierten Spielart der Serkowitzer Volksoper. Musikalisch anspruchsvoll und textlich durchaus politisch engagiert einerseits, aber locker beschwingt (sowohl Text wie auch Musik) andererseits spielen sich die Vollblutschauspieler (m/w/d) nun schon in der 13. Saison vor meist ausverkauftem Haus durch den Sommer. Regensicher, obwohl draußen – weil gut bedacht – spielen sie in diesem Jahr BÖSER CLOWN – Eine Manipulation nach Ferruccio Busoni. Mit dem Original ersten und einem neu geschriebenen zweiten Teil. Premiere ist am 19. Juni 2023, danach folgen noch zehn Termine bis zum 28. August 2023.

