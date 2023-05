Wir sind mit dieser 82. Folge unseres Podcasts zu Gast in einem Chateau. Aber die Lage des Weinguts ist ungewöhnlich: 52°23’10.722″ N 4°55’36.376″ E – wer sich mit Koordinaten auskennt, ahnt: das kann nur in Amsterdam sein. Nun ja, zu dieser Erkenntnis hätte man auch weniger kompliziert kommen können, denn es handelt sich ja um das Chateau Amsterdam. Es liegt mitten in einem Industriegebiet im Norden Amsterdams und entspricht optisch nicht dem, was man sich so unter einem Chateau vorstellt. Aber: dort wird Wein gemacht, also passt’s! Im Labor des Weinkellers wartet unser Gesprächspartner Juan Manuel Ropero, Argentinier von Geburt, Önologe, Berater und der Weinmacher des ungewöhnlichen Chateaus, das seine Trauben aus ganz Europa bezieht und daraus ungewöhnliche Weincuvées macht.

Weil wir zwar in aller Ordnung die Weine probiert haben (von den leichten zu den anspruchsvolleren), aber – wie immer! – wild durcheinander geplaudert haben, hier einmal vorab die Idee hinter dem Chateau Amsterdam. Gegründet 2017 von Vater und Sohn (Jos und Remy Harrewijn) zusammen mit Freunden als städtisches Weingut im Norden von Amsterdam, wollte man Weine in Amsterdam machen – mit Trauben, die man sich von Winzern aus richtigen Weinbauregionen besorgt (jaja, in den Niederlanden wächst auch Wein, aber in überschaubaren Mengen– hatten wir sogar schon mal im Podcast-Glas…) . Die Produktion war anfangs eher übersichtlich – was vielleicht auch gut war, denn die önologische Ausbildung des Emeritus Wijnmaker Jos Harrewijn ist überschaubar – er hatte eine Weinhandlung in Limburg, genoss aber zusätzlich eine Ausbildung zum Sommelier, machte ein 5wöchiges Praktikum bei Alois Lageder und lernte an der Landvolkhochschule St. Ulrich in Sachen Ökologische Wirtschaftsweise und BioDynamischer Weinbau hinzu.

Seit zwei Jahren nun ist mit Juan Manuel Ropero ein studierter Önologe mit an Bord, um die Vinifikation im Chateau – das die Produktion in den Anfangsjahren jährlich verdoppeln konnte – zu professionalisieren. Er ist der Gesprächspartner bei unserem Besuch und stellt Weine der drei Linien vor, die das Chateau produziert: Väter – Söhne – Enkel. Dahinter verbergen sich die eher klassischen Premium-Weine, die modernen Weine (wie Söhne so sind: sie halten sich nicht unbedingt an Traditionen, Regeln und Dogmen) und unbeschwerte Terrassenweine mit überraschenden Cuvées.

Diese Weine probierten wir (zum größten Teil aus Probierflaschen ohne Etikett)

2022 PetNat (Moscatel, ES)

2021 Cuvée aus Verdejo (ES), Sauvignon Blanc (BG), Pinot Blanc (SL)

2022 Chenin Blanc (Loire, F) und Garganega (Veneto, IT)

2021 Poeh, Poeh (Rosé vom Dornfelder, Pfalz, DE)

2022 Orange Wine, Pinot Grigio (Veneto, IT)

2022 Mourvedre (Corbières, F) und Garnacha (Priorat, ES)

2022 Sangiovese (Toskana, IT) und Cabernet Franc (Loire, F)

2021 Fat Lady Sings, Chardonnay (Pfalz, DE)

2021 Guinivere’s Crown, Furmint (Podravje, SL)

2021 Mathilda’s Mood, Malbec (Corbières, F)

2021 (?) Lucky Lucy, Syrah (Corbières, F)

Und das waren unsere Themen (dieses Mal als Verstehhilfe wieder mit mehr Zeitmarken…):

00:34 Welcome to Chateau Amsterdam

Zu Besuch im Chateau Amsterdam, Juan Ropero – der winemaker – ist unser Gesprächspartner

01:16 im Glas PetNat

Juan Manuel Ropero, geboren in Mendoza/Argentinien

Erfahrungen gesammelt in USA, Frankreich, Australien

er arbeitet als WineConsultant und berät verschiedene Firmen, seit 2 Jahren ist er im Chateau Amsterdam

aus kleinen Anfängen (1.000 Flaschen) wuchs das Chateau – und bei 40.000 Flaschen begann es langsam fordernd zu werden. Da stieg Juan ein für mehr Professionalität beim Weinmachen

2021 mitten in der Pandemie fing er an

Amsterdam ist ja keine Weinregion. Aber das Chateau als urban winery macht es zu einer…

Juan hat in Mendoza Weinbau studiert, ist ein Önologe

Thema: ökologischer Weinbau

den Wein holt das Chateau Amsterdam von Weingütern/Traubenerzeugern aus ganz Europa (aber nicht aus den Niederlanden)

der Muscatel für den PetNat kam aus Spanien, Terra Alta/Priorat

Entscheidungsgrundlage sind analytische Parameter

wie viele externe Lieferanten gibt es?

Spanien (Priorat)

mehrere in Frankreich

Italien (aber da ist es nicht so leicht…) – es ist schwierig, das Prinzip der Urban Winery zu erklären

es ist ungewohnt in Europa, dass die Trauben transportiert werden

manche Trauben brauchen bis zu zwei Tage, bis sie in Amsterdam sind

das setzt voraus: Qualität bei der Ernte, schonende Behandlung und gekühlten Transport

uvs vergleicht das mit totem Fisch, der ja auch frisch zum Verbaucher kommen muss… (the dead fish survives)

in diesem Jahr haben sie 150.000 Kilo Trauben verarbeitet

zurück zu den Produzenten: In Italien sind’s die Toskana und Venetien

Winzerweisheit: it takes a lot of beer to make good wine

z.B. Johannes Bangerth (Chardonnay und Riesling sowie Dornfelder für den Rosé)

Furmint aus Slowenien

es geht um die Balance…

Weinmachen ist Wissenschaft

…oder doch Handwerk? – schwere Frage!

Leidenschaft ist immer dabei!

…aber Leidenschaft allein reicht nicht, es muss sich auch verkaufen

was hilft es, wenn du superleidenschaftlich bionynamisch Wein im Pomerol machst, aber keiner kauft den, weil er nicht wie ein guter Pomerol schmeckt?!

2021 war Versuch und Irrtum

damals Muscatel und Trollinger

der Überraschungseffekt beim PetNat:du fermenterst den Wein, steckst ihn in die Flasche – aber was wird passieren? (worst case: es knallt!)

da dreht was auf!

was aus dem Einstiegsbereich

es gibt drei Weinlinien: fathers, sons, grandsons – also Väter, Söhne, Enkel

die Väter sind die teuersten…

Einstiegsweine sind Vin de l’Europe

Lagen, Regionen, Länder – das kennt man

Wein aus mehreren europäischen Ländern geht aber auch!

uvs meint: eine Cuvée, die der normale Winzer nicht hat! Antwort des Winzers: Aber ich bin doch auch normal!

ein Terassenwein!

exakt das ist das Konzept!

diese Weine gibt’s in den heimischen (=niederländischen) Supermärkten

aus der Söhne-Linie, wo man gerne zusammenbringt, was nicht zusammen wächst

die Enkel-Weine werden in Bulgarien bei einem Produktionspartner verarbeitet, während die Söhne (und Väter) in Amsterdam enstehen

auch bei den Söhnen spielen sie mit den Cuvées, aber es sind schon ernsthaftere Weine

aber auch Spiel mit Techniken und Fässern (Eiche, Beton, sowas…)

vor zwei Wochen abgefüllt, vor einer Woche vorgestellt auf dem Hoffest

das gibt’s immer, wenn Weine neu auf den Markt kommen

der beste Weg, den Wein kennen zu lernen: ihn zum Essen zu trinken

auch abgefüllt in Deutschland

Johannes Bangerth macht den Wein (produziert und abgefüllt bei ihm)

als er auf dem Chateau anfing, hatte er einerseits viel Freiheiten, war aber andererseits auch ans Portfolio gebunden

es gab schon einen erfolgreichen Orange Wein – aus der Macabeo-Traube

aber: die Traube hat nicht wirklich viel Farbe in der Haut…

das Ergebnis war eher ein blasses Gelb als ein Orange

also einigte man sich auf Pinot Grigio aus Italien…

…und da ist er nun

Orange Wein ist nicht so der Apero-Wein…

das Konzept ist: ein Wein fürs Restaurant

Frage: Was für eine Art Kundschaft hat Chateau Amsterdam – Anfänger, Enthusiasten?

Die Antwort: alle!

Preis-Leistung ist wichtig

an diesem Ort sind sie seit September 2022, da geht einiges, was vorher nicht ging

manchmal ist es noch wild: vergangenen Freitag waren sie fertig mit der Organisation der Tanks, am Montag drauf kamen 20.000 Kilo Muscatel…

…und einiges ging schief: keine Kühlung, kein Strom

da gibt’s zu jeder Flasche viel zu erzählen!

Kunden sehen nicht immer die Arbeit, die hinter dem Endprodukt steckt

Preisspanne der Weine im Chateau reicht von 7 bis 24 Euro

wie viele Eichenfässe haben sie?

…da gibt’s 500-Liter-Holzfässer

von Mathilde Broto im französischen Languedoc-Roussillon und Garnacha aus dem nordöstlichen Teil, Priorat, Spanien

kann der reifen oder soll der getrunken werden?

füllkranke Weine – glaubt er daran?

wenn man den Wein aus dem Tank direkt vor der Füllung und aus der Flasche direkt danach trinkt, merkt man den Unterschied

Magnums eignen sich gut zum Altern, und der pH-Wert muss stimmen

…in D wohl eher so um die 3.0 😉

aber in Amsterdam:

zwischen 3.5 und 3.3 sind die Weine

dieser hier hat 3.5

dieser Wein kann gut reifen

aber ich finde, die Leute sollten ihn schnell trinken 😉

Mischungsverhältnis 50:50

Essensempfehlung? Eindeutig: Lamm!

Predrag ist derjenige, der Juans Ideen in die Tat umsetzt

er ist die Seele des Chateaus

er ist derjenige, der alles weiß…

wir sind stolz, so einen tollen Partner zu haben

Winzer ist Hannes Bergdoll, Pfalz

2021 The Fat Lady sings, Chardonnay

ein vollmundiger Chardonnay

in Eichenfässern gereift – mit drei Herkünften: Österreich, Deutschland, Transsilvanien (Eichencuvée, alles in einem Fass)

nur leicht getoastet, um die Frische zu erhalten

der Folgejahrgang wird neben diesen Fässern auch solche mit französischer Eiche haben

alle Vater- oder Söhne-Weine werden in Amsterdam gemacht (die Trauben kommen hierhin)

Remy Harrewijn, der Gründer

Remy Harrewijn – da steckt der Wein ja schon im Nachnamen…

vorher war er im Marketing unterwegs (Festina hieß seine Agentur)

der Umzug ins neue Chateau im vergangenen Jahr hat geholfen, ein professionell arbeitendes Weingut draus zu machen

der Unterschied zwischen Bier brauen und Wein machen? Beim Wein kann man nur einmal im Jahr Erfahrung sammeln

damit man einen Wein in der Markenwelt erkennt, braucht es wenigstens 5 Jahre

ihr Markt sind die Niederlande

wir exportieren nicht – jedenfalls derzeit nicht…

Deutschland glaubt er unter den TOP 2 (leider nein: Platz 4)

alle im Betrieb haben eine Vision der Nachhaltigkeit

das war die Idee: die Trauben möglichst nah an den Verbraucher bringen

Trauben von Puklavec in Podravje, Slowenien, angebaut (der Pinot Blanc im ersten Wein war auch von ihnen)

ausgebaut in Stahltanks und gereift (3 Monate) in Eichenfässern

die Väter-Weine sind jeweils aus einzelnen Rebsorten, keine Cuvées

die Vater-Linie ist die klassischste im Chateau

der Ansatz ist hier: so traditionell wie möglich

nochmal zum Thema CO2: ist der Transport der Trauen wirklich besser als der von Flaschen?

Gute Frage! Ein tatsächlicher Nachweis steht noch aus (soll aber gemacht werden)

52:q4 Nachhaltigkeit ist überal angestrebt

Flaschen werden zukünftig leichter (Leichtglasflaschen)

Korken zu Schraubverschlüssen…

Verkauf weniger durch Versand, mehr direkt (und wer die Flasche zurück brngt, bekommt 50 Cent dafür)

Ziel ist, für Genuss am Ort den Wein am liebsten gleich aus dem Tank zu servieren (unter Umgehung der Flaschen) – das geht aber nicht, also: bag in box (BiB)

BiB sind 10 Liter und nur für den eigenen Betrieb, nicht zum Verkauf…

noch gibt’s die nicht für den Verkauf, aber wenn, dann sind es 3-Liter-Boxen

es ist auf jeden Fall ein Rotwein!

schmeckt nach Kirsche…

ist aber sicher kein Spätbrugunder

Hinweis auf die Herkunft des Winzers hilft: ein Malbec. Aber aus Südfrankreich

angebaut von Mathilde Broto in Montbrun-des-Corbières (in der Region Languedoc-Roussillon an der Südküste), Frankreich

seit 2004, sagt der Argentinier Juan, seien sie in Argentinien die besten Malbec-Produzenten – und diesen macht er nun in Amsterdam gegen gelegentliches Heimweh

mehr Frische, mehr Frucht als im argentinischen Malbec

aus dem Corbières, F

in Edelstahltanks vergoren und anschließend 12 Monate in französischer Eiche gereift

Der Befragte regt an eine noch exklusivere Linie: die Großväter…

Juan Ropero: roperowines.com

Chateau Amsterdam

Johan van Hasseltweg 51

1021KN Amsterdam

Tel. +31 20 8950615

chateau.amsterdam