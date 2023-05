Weine „von hier“ und von da…

Eigener Herd ist Goldes wert. Und eigener Wein? Ist wahrscheinlich fein. Beim Gräfe ja naheliegend, denn der Laden heißt ja Gräfe’s Wein & fein… In dieser 83. Folge unseres Podcasts sprechen wir über die Hausweine, die Matthias Gräfe in Zusammenarbeit mit anderen Winzern als eigene Cuvée gemacht hat – oder die er bei anderen Winzern fand und für sich gesichert hat. Wobei wir uns mehr Weine vorgenommen hatten als dann tatsächlich besprochen und probiert haben. Da werden wir wohl irgendwann nachtragend sein…

Wir trinken: was von hier, also aus Sachsen. Aber: es heißt auch so und ist natürlich kein es, sondern Wein. Einmal weiß (Cuvée aus Bacchus und Solaris) und einmal rosé (hauptsächlich Regent und ein wenig Portugieser). Unser zweiter flight ist auch von hier, heißt aber nicht so, denn wir probieren Prinzenwein (Cuvée aus Weiß- und Grauburgunder), Ab ins Heu (Riesling, Scheurebe plus 5% Riesling Auslese restsüß) und Prinzenwein rosé (wenig Regent, viel Spät- und etwas Frühburgunder) – entstanden in Zusammenarbeit mit Schloss Proschwitz/Prinz zur Lippe. Abschließend gibt’s noch was von da, was so nicht heißt und von der Mosel kommt: zwei Weine von Nik Weis (2021 Riesling Kabinett und 2021 Rosé vom Pinot Noir. (Auf dem Bild ist noch der Pflüger für Gräfe zu sehen, aber den haben wir gar nicht getrunken…)

Hier der Verlauf unseres Gesprächs in Stichworten

00:50 Arbeitsbeginn, sehr früher…

was haben wir denn im Glas? Was von hier!

Unser Thema: eigene Weinprojekte von Matthias Gräfe

von hier – ein Projekt mit Andreas Kretschko

von und mit Andreas Kretschko gibt’s mehrere Podcasts…

Podcast aus dem neuen Keller

frühere Projekte waren z.B. die vier Jahreszeiten (Spring, Summer, Autumn, Winter)

Ursprungsidee zu Von hier…

2022: wir hatten Sommer, Sommer, Sommer (es war heiß und zu trocken)

am Ende der Lese ein stimmungsvolles Bild. „Das ist meine Weinheimat“ schrieb MG unters Bild

warum der summer nicht Sommer heißen durfte

das war nicht schlecht, aber (zu) erklärungsbedürftig

der ursprüngliche Arbeitstitel war Heimatwein – aber da hatte UVS Bedenken

…in der Tradition von „Schöner trockener Weißwein“ (1999)

…damals mit Gunther Hiestand zusammen gemacht

Riesling und Silvaner sind Gräfes best buddies

der Touri kommt rein und fragt: habt ihr was von hier – und zack bekommt er es!

der weiße ist eine Cuvee aus Bacchus und Solaris

Bacchus vom Proschwitzer Katzenstufen

Hoffen auf die Begeisterungsfähigkeit des Winzers

Bacchus ca 80-85%

Rest ist Solaris vom Goldenen Wagen

steilste, größte terrassierte Einzellage

…und aus Dölzschen

linkselbisch und höher als Rdbl.

Solaris ist eine Lieblings-Piwi vom Gräfe, weil wunderbarer Verschnittpartner

die Frage ist ja, ob man den Rosé als ernsthaftes Produkt angeht…

dahinter steckt Regent plus ein bissl Portugieser

Regent ist Piwi, aber das schon seit 1967 (Züchtung)/1994 (Zulassung)

Claus Höhne hat Regent auf Flächen in Coswig

und der Portugieser kommt aus dem Rietschkegrund in Rdbl

trocken, leicht mit wenig Alkohol – aber durchaus kräftig

easy drinking stuff, passt zu allem, was eine gute frische Küche ausmacht

beide Weine auf je 500 Flaschen limitiert

2012 ging’s los mit dem Prinzenwein

wie kam’s zum Rosé?

im Sommer gab’s im Laden immer eine Auswahl von 15 bis 20 Rosé

mit großer Bandbreite, was die Stilistiken anbelangt

2012 ging’s los mit dem Prinzenwein wie kam’s zum Rosé? im Sommer gab’s im Laden immer eine Auswahl von 15 bis 20 Rosé mit großer Bandbreite, was die Stilistiken anbelangt 18:42 die Rosé-Grundweine vom Jahrgang 21 haben alle hohes Säurepotential

hier trifft wenig Regent auf viel Spät- und etwas Frühburgunder

es könnte ja bald einen Prinzenwein rot geben – mit Frühburgunder

Kellertechnik: carbonisiertes Füllen

Prinzenwein: 1.000 Flaschen, Ab ins Heu: 750 Flaschen

die weißen Prinzenweine sind auf Langlebigkeit getrimmt

warum limitierte Auflagen? Nicht nur Marketing, auch andere Überlegungen

Prinzenwein weiß, der Klassiker – der erste war Cuvée aus Traminer & Müller-Thurgau, nicht ganz trockender aktuelle Prinzenwein ist eine Cuvée aus Weiß- und Grauburgunder

auch als Langstreckenläufer konzipiert

Rosé ist Gutswein, der weiße Prinzenwein ein Ortswein (und Ab ins Heu wieder Gutswein)

ein schönes Zeichen für eine gelebte Zusammenarbeit

Schloss Proschwitz: nach einigen Turbulenzen solide und konsolidierte Mannschaft mit Kellermeister Alexey Ryabov und Außenbetriebsleiter Björn Probst

ein Lob auf den Auxerrois, den Björn Probst im Weinhaus zu Weimar gemacht hat

die Gräfe-Weine entstehen in enger Kooperation

Alexey ist ein subtiler Probierer

alle für W&f abgefüllten Flaschen ergeben eine Menge von 15-20.000 – das liegt auch am großen Kunden: Ballhaus Watzke

Ab ins Heu in diesem Jahr: Riesling, Scheurebe plus 5% Riesling Auslese restsüß

hohe Säure (9,7) stehen knapp 27 g Restzucker entgegen

noch ist er (bei der Aufnahme im Mai) ein wenig füllkrank…

Nik Weis war das Ziel

Riesling feinherb von der Mosel

Stefan Schwarz, der Außenvertriebler – da gab’s ’nen Podcast aus Görlitz

Riesling Kabinett aus dem Jahr 2021

eine kleine Individualisierung kommt noch: ein Aufkleber…

davon gibt’s 500 Flaschen

ein langjähriger Gräfe-Kunde ist das Ball- und Brauhaus Watzke – und dort wird es den auch geben

ein Upgrade im Weinbereich

dem Nicht-Biertrinker eine gute Weinkarte anbieten: genau mein Ding, nehme ich!

UVS versucht, vegan weiter zu trinken

Einstiegslinie

ein rosé von Pinot Noir

wieder Jahrgang 21

Tarte au chocolat

bei kulinarischen Weinbergstouren am Nachmittag: das Thema Kuchen und Wein

