Nicht zum ersten Mal ist dies ein Podcast, der das bekannte Frage-Antwort-Format verlässt. Entstanden ist der erste Teil mitten im Weinberg, als Mitschnitt von Informationen zum Mitschreiben für Journalist*innen. Aber wie so oft: was die Protagonisten sagen (in diesem Fall Claus Burmeister und Patrick Jacklin), lohnt das Zuhören. Auch wenn die Tonqualität manchmal ruckelt. Im zweiten Teil sitzen wir dann wieder im gemütlichen Studio Rdbl. und tun, was wir am liebsten tun: Wein trinken und dabei reden…

Es ist ein frischer Tag, dieser 19. April 2023. Geregnet hat’s auch, aber wenn Engel reisen, hört das natürlich auf. Sonst wären ja die Weine verwässert, die wir draußen im Heinberg probieren – einer Großen Lage des VDP, dem das Weingut Heitlinger angehört. Das Weingut ist nicht klein (ca. 80 ha), und wenn man das Schwesterweingut Burg Ravensburg mit seinen 35 ha dazu nimmt, ist es sogar richtig groß: „Mittlerweile gehören die beiden VDP.Weingüter zu den besten Häusern des Kraichgaus sowie zu den größten und erfolgreichsten Bio-Weingütern in Deutschland“, lesen wir im Pressematerial – und sind gleich quasi durch die Hintertür noch ein wenig schlauer geworden: wir sind im Kraichgau, einem der insgesamt neun Bereiche des badischen Weinbaugebiets.

Im Weinberg treffen wir Claus Burmeister, einen Pionier biodynamischen Weinbaus in Baden. sowie Patrik und Philip Jacklin. Die beiden Brüder sind die Enkel des Inhabers Heinz Heiler. Patrick kümmert sich ums Weinmachen, Philip um Vertrieb und Marketing – grob gesagt. Mehr hören wir im Podcast – was wir nicht hören: wer ist dieser Heinz Heiler? Er ist ein Multiunternehmer: der gelernte Bankkaufmann hat in vielen Branchen gearbeitet, als Investmentberater, Immobilienhändler, Bauunternehmer, Inhaber der Firma Betonbau, Hotelbesitzer und schließlich Mitgründer einer der größten Hotelketten in Deutschland: Motel One. Und er hat zwei Leidenschaften: Golf und Wein. Und wie das so ist, wenn man das Geld dazu hat: man kann seine Hobbies prima zum Beruf machen. 1994 kaufte er den Golfplatz in Östringen, 2008 das Weingut Heitlinger und nur ein Jahr später das Weingut Burg Ravensburg. Heute gibt’s einen griffigen Oberbegriff dafür: Heitlingers Genusswelten.

Claus Burmeister ist im Weingut Burg Ravensburg aufgewachsen – sein Vater Hubertus Burmeister leitete das Weingut bis 1995 als Gutsverwalter und führte den Sohnemann Stück für Stück in den Betrieb ein. Nach dem Studium der Weinbau-Betriebswirtschaft in Heilbronn und einigen Praktika in Toronto, Württemberg sowie Saint-Émilion übernahm Claus Burmeister den Staffelstab seines Vaters als Gutsverwalter des Weinguts Burg Ravensburg und – seit 2008 – auch die önologische Verantwortung des Weinguts Heitlinger.

Natürlich probieren wir Wein – im Weinberg Pinots von Heitlinger, am Abend zum Essen hauptsächlich Riesling und Blaufränkisch vom Weingut Ravensburg, aber auch noch Heitlingers Auxerrois.

Weine im Weinberg:

2022 Heitlinger Pinot Noir trocken (Weißburgunder), Gutswein

2019 Heitlinger Pinot Blanc trocken (Weißburgunder), Reserve

2019 Pinot Blanc trocken (Weißburgunder) Heitlinger Eichelberg, Große Lage

2019 Pinot Gris trocken (Grauburgunder) Heitlinger Spiegelberg, Große Lage

2019 Chardonnay trocken, Heitlinger Heinberg, Große Lage

2017 Rabanus Riesling brut, Weingut Ravensburg

2019 Husarenkappe Riesling GG, Weingut Ravensburg

2011 Husarenkappe, Riesling Jubiläumswein, VDP Große Lage, Weingut Ravensburg

2011 Dicker Franz, Husarenkappe, Blaufränkisch Jubiläumswein, VDP Große Lage, Weingut Ravensburg

2018 Dicker Franz, Husarenkappe, Blaufränkisch GG, Weingut Ravensburg

2022 Eichelberger Götzen, Kabinett 2022, Weingut Ravensburg

2017 Hassapfel Auxerrois, Weingut Heitlinger

2022 Auxerrois, Weingut Heitlinger

Für den zweiten Teil des Podcasts hat uns Steven Butlar, der als storyteller die Kommunikation für die beiden Weingüter pflegt, einige Weine zur Nachverkostung geschickt. Also reden Matthias Gräfe und ich im zweiten Teil über

2022 Auxerrois, Weingut Heitlinger

2019 Hassapfel Auxerrois, Weingut Heitlinger

2022 Sulzfeld Riesling, VDP Ortswein, Weingut Burg Ravensburg

2019 Husarenkappe Riesling GG, Weingut Burg Ravensburg

2019 Kapellenberg Riesling GG, Weingut Burg Ravensburg

Und das sind die Themen:

00:29 Intro

03:51 Vorstellung Claus Burmeister: seit 2008 für Heitlinger verantwortlich

aufgewachsen auf Burg Ravensburg

was zum Kraichgau

auch wenn es viele sagen: es ist nicht Nordbaden, eher die Mitte (siehe Karte beim STIPvisiten-Beitrag Baden)

aber: wo sind die ganzen Weinberge?

im Tal sehr fruchtbar, die Hügel Kalksedimentgestein

der Boden ist 160 Mio Jahre alt…

unheimlich spannende Bodenverhältnisse

wo kein Ackerbau möglich ist, machen wir Weinbau: karge Stellen

oben drauf und Nordseite: Wald

und seit 2014 arbeiten sie biodynamisch

Heitlinger: rund 84 ha Rebfläche

Jahrgang 2023 wird der erste zertifizierte demeter-Jahrgang sein

wir machen das ganze Voodoo-Zeug 😉

Kühe haben sie nicht selber

seit diesem Jahr haben sie aber Schafe

geschlossenes System (alles machen) vs. Spezialist sein

wir sind froh, wenn wir weniger ernten!

bei Heitlinger drei Stufen: Gutswein, Ortswein Reserve, Großes Gewächs

jetzt gibt’s den ersten Wein…

seit 2014 erfüllen sie alle Kriterien für demeter, aber erst jetzt zertifiziert

warum? Verbände… – sind Verbände!

2022 Heitlinger Gutswein Pinot Blanc im Glas

Ziel beim Gutswein: das Schlüsselloch für das, was dahinter steckt

wenn ich was gerne mache ist das Ergebnis besser als wenn ich es nicht gerne mache

wir stehen hier auf Weinbergs-Gelände, das schon seit 2000 Jahren mit Wein bewirtschaftet wird

der verbotene Spatenstich beim Nachbarn…

wichtig: kein Bashing des konventionellen Weinbaus

jetzt geh’n wir mal zu uns rüber…

komprimierter Boden nimmt kein Wasser auf

zweiter Stich, mit Würmern

die Weine werden stabiler, sie haben mehr Energie. und wir im Keller weniger Stress

„Ich bin faul im Keller“

man muss allerdings gute Trauben reinbringen!

in schwierigen Jahren ist der biologische Weinbau ertragskonstanter als der konventionelle

ABER: es ist deutlich mehr Arbeit

und das macht’s kompliziert für die VDP-Pyramide

deswegen die Reserve-Serie

Spiegelberg ist 98 ha groß – und mit Lagenverbrauch VDP GG ist sie für uns weg

15 ha Spiegelberg sind Großes Gewächs – für den Rest (theoretisch ein Erstes Gewächs) gibt es keinen Lagennamen

die Reserve ist etwas eckiger, etwas frecher…

die Lage heißt Eichelberg – und nun wird’s mal wieder verwirrend

5,421 ha groß

die Lage war komplett aufgegeben

erstmals erwähnt als Lage…

aber: es war aufgegeben, weil zu karg, zu schwer zu bewirtschaften

es gibt eine Genossenschaft – und uns

Tiefenbach ist größter Kraichgauer Weinort mit über 100 ha Rebfläche

die Lage heißt Eichelberg – und nun wird’s mal wieder verwirrend 5,421 ha groß die Lage war komplett aufgegeben erstmals erwähnt als Lage… aber: es war aufgegeben, weil zu karg, zu schwer zu bewirtschaften es gibt eine Genossenschaft – und uns Tiefenbach ist größter Kraichgauer Weinort mit über 100 ha Rebfläche 23:18 Ortswechsel, neuer Wein

Ernst Büscher: wir sind der größte Weißburgundererzeuger der Welt

zum Auxerrois!

Spezialität vom Kraichgau

Wir haben lange zum Auxerrois „Gelber Burgunder“ gesagt

Nr. 1 unter den Weißen: der Grauburgunder

25:48 Grauburgunder Spiegelberg

uns ist Energie im Wein sehr wichtig

der letzte Weißwein

der Heinberg…

unsere wärmste Lage

Wein ist Emotion pur!

immer wieder Thema: die Balance finden

wir versuchen das Talent unseres Weinbergs zu finden und uns diesem Talent anzupassen

jeder Wein braucht einen unterschiedlichen Zugang

im Glas 2022 Auxerrois Heitlinger Gutswein

Matthias lobt (und schwärmt von der Ausprägung aufs Kulinarische)

…auch außerhalb eines Anlasses gut Essen zu gehen

was mir hier gut gefällt…

Gutswein mit 11,5% Alc – leicht. Trotz der Wärme

spannend: den Dreh zu den leichten Weinen zu finden

85 ha Heitlinger, 35 ha Ravensburg

Ravensburg: mehr Riesling als andere Sorten. Heitlinger: mehr Burgunder als andere Sorten (jeweils 80:20%, grob)

Steven Butlar, der Storyteller der Weingüter, hat uns die Weine geschickt…

Gutsweine: gutes Ausschankniveau – aber wer sagt, dass Erste Lagen kein gutes Ausschankniveau sind?

das deutsche Kalkulationsdilemma

entweder du machst es mit Passion oder mit gnadenloser Gastro-Kalkulation

ein Wein zum Nippen

warum die teureren Weine gar nicht so viel teurer sind

Claus Burmeister – ein Weinverrückter

Gesamtgestaltung! Ansprechend. Und durchgehend…

48:20 Riesling im Glas

Ortswein: Sulzfelder Riesling

Ortswein: Sulzfelder Riesling 50:16 Exkurs Sven Nieger

55:28 nix schrauben: ziehen

the storytelling rant: Klingelberger?!

da müssen wir nochmal drüber nachtrinken

Die Preise für Kapellenberg und Husarenkappe

Weingut Heitlinger

Am Mühlberg 3

76684 Östringen-Tiefenbach

heitlinger-genusswelten.de/weingut-heitlinger/

Weingut Burg Ravensburg

75056 Sulzfeld

weingut-burg-ravensburg.de