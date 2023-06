„Es sind die Menschen, die den Platz ausmachen!“

Die 85. Folge unseres Podcasts kommt aus dem Rheingau. Wir waren auf Einladung vom Gerolsteiner Brunnen in Rüdesheim, um Neuaufnahmen von WeinPlaces zu feiern – einer davon: Gräfes Wein & fein. Da gab’s ja schon eine Erfolgsmeldung… Wir haben hier ein wenig mehr Hintergründiges, aufgenommen bei der Pressekonferenz vor der Preisverleihung, die bei Allendorf am Rhein stattfand. Ein toller Ort, so lange es nicht regnet (hat es nicht, war also toll). Das Mikro lief mit bei der PK, leider aber auch die Kühlanlage, deren Brummen man gut hört. Aber: Inhalte sind uns ja wichtiger als Studioqualität…

Die Organisatoren hatten gebeten, dass jeder WeinPlace-Mensch einen Wein mitbringen möge, den er (oder sie) gerne den Kollegas zeigen wolle. Matthias Gräfe, Sylke Scholz und ich waren ja zu Dritt angereist, also gab es drei Flaschen:

2019 Riesling Friedstein, Martin Schwarz, Sachsen

2021 Riesling „edition S“, Stefan Bönsch, Sachsen

2022 Chimäre de Saxe, Frédéric Fourré, Sachsen

Wie so oft: das Erstaunen war groß, das es „sowas“ in Sachsen gibt – der Weiterbildungsauftrag, Gutes aus Sachsen bekannt zu machen, bleibt also bestehen… Aber als WeinPlace und Fachhandel mit nicht nur, aber auch sächsischen Weinen gibt es ja nun eine anerkannt ausgezeichnete Anlaufstelle in Radebeul…

Und das sind unsere Themen: