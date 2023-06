Korfu-Reiseführer im Praxistest

Wie schlecht kann eine Wanderbeschreibung sein? Ungefähr so: wir lesen auf Seite 134 in der aktuellen 7. Auflage (2022) des Korfu-Reiseführers aus dem Verlag von Michael Müller: „Von der Küstenstraße führt eine gut ausgebaute Straße zum Achilleion. Wir nehmen aber etwas weiter südlich die Straße, bei der Aus- und Zufahrt durch eine Verkehrsinsel getrennt sind. Vor dem Tor des mittlerweile geschlossenen Hotels Stefano biegen wir links ab und gehen den schmalen Asphaltweg 1,5 km in südliche Richtung.“ Oh oh.

Die Straße zum Achilleon muss man kennen, sonst merkt man gar nicht, dass es sie gibt – zumindest nicht, wenn man von der Inselhauptstadt kommt. Die Beschilderung sieht man nämlich nur, wenn man in die andere Richtung fährt – so ist das oft auf Korfu. Aber egal. Die Verkehrsinsel bei der unmittelbar danach abzweigenden Straße gibt es nicht (mehr) – was man auch sieht, wenn man nicht vor Ort ist: Google weiß mehr!. Gute Voraussetzungen, um erst mal vorbei zu fahren an diesem entscheidenden Ort. Haben wir prompt gemacht, sind später umgedreht und haben dann am Hafen geparkt, um die Kombi aus „Straße nach Achilleon“ und „Verkehrsinsel-geteilte Straße“ zu suchen. Das kostete uns einen Kilometer zauberhaften Spaziergangs an der Hauptstraße, der als Höhepunkt: nichts bot.

Der Weg zum nicht mehr existenten Hotel Stefano, das jetzt Angsana heißt und auch bei Google Maps zu finden ist, ist öde, weil schmaler Gehweg an breiter Autostraße nicht prickelnd ist. Am nicht mehr verschlossenen Tor links ab erwies sich aber als richtig, wie wir nach 1,5 auch nicht aufregenden Kilometern merkten, denn dort „stoßen wir auf einen kleinen Schrein„! Den hätten wir, merkten wir beim Rückweg, auch erreicht, wenn wir gleich in der Stadt durch schmale Gassen hoch gegangen wären und uns die elendigen Autostraßen gespart hätten.

Ab dem Schrein war es fein. Auch wenn die (Zitat) „korfiotische Gartenlandschaft“ im Kopf andere Bilder evoziert hatte als die Realität sie dann zeigte. Hauptsächlich war’s nämlich ein ziemlich zugewucherter Weg, der bis ans Ziel (eine Kirche mit netten Accessoires wie einer Schulbank im Freien) führte. Garten gab es auch in Form von wenigen Weinreben, einem Kartoffelacker und dem einen oder anderen Baum. Uns gefielen die vielen Schachtelhalme am Bach, weil man da eine Menge Schachtelhalmtee draus hätte machen können.

Von der Kirche aus hätte man übrigens den Weg fortsetzen und im Bogen zurück nach Benitses laufen können, zum Teil auf einer Corfu Trail Alternative. Uns war aber wegen eines wichtigen Folgetermins (Lunchtime!) nicht nach Experimenten, weswegen wir dem vom Autor empfohlenen Weg zurück folgten. Der ist liebreizend, zeigt Dorfbilder, schmale Gassen (immer wieder aufregend: wenn sich auf einer 1,1 Autos breiten Straße zwei Fahrzeuge begegnen!), Architektur und bietet auch sonst allerley Kurzweyl. Den rauf und genau so wieder runter sind zwar nur 3,2 Kilometer, aber man spart sich dafür langweilige 2,4 Kilometer, davon über 1,5 entlang Autostraßen…