Taschenbergpalais goes Albrechtsberg

Eine Mini-Veranstaltungsserie „PalaisGourmet“ findet im Sommer in einer der schönsten historischen Locations der Stadt statt: auf Schloss Albrechtsberg lädt das Catering Teams des Taschenbergpalais dreimal zu einem exklusiven BBQ-Abend ein. Der Ort ist ein wenig aus der Not heraus gefunden worden, denn das Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden wird seit Januar diesen Jahres grundlegend renoviert. Erst zum Jahresende soll es – wenn alles gut geht! – schrittweise öffnen.

Mit seiner beeindruckenden Architektur und der malerischen Lage hoch über der Elbe bietet Schloss Albrechtsberg eine traumhafte Kulisse. Die Sängerin Anne Großhäuser und der Gitarrist Richard Fuhrmann umrahmen den Abend musikalisch und spannen den Bogen von Soul über Pop bis hin zum Jazz. „Das Schloss Albrechtsberg ist für unser kulinarisches Gastspiel „PalaisGourmet“ der perfekte Ort“, erklärt Hoteldirektor Marten Schwass. „Die herrliche Südterrasse und selbst das Foyer und der Gartensaal machen jede Veranstaltung zu einer besonderen. Bei schlechtem Wetter dürfen wir in den fantastischen Kronensaal ausweichen. Auch hier würden unsere Gäste einen wunderbaren Abend mit feinster Kulinarik verleben.“

Das Menü für das mediterrane Grillbuffet macht den hohen Anspruch des Catering Teams deutlich. Neben verschieden marinierten Maispoularden, Grillgemüse und Hochrippe vom Wiesenrind kommen Schwertfischsteaks auf den Grill, die man beispielsweise mit getrüffelten Ofenkartoffeln, knusprigem Pane Maggiore und Risoni Salat kombinieren kann. Sommerlich-frische Süßspeisen sowie live zubereitete Crêpes runden den Abend ab.

Der genussreiche Abend findet am 6. Juli sowie am 10. und 17. August von 19 bis 22 Uhr statt – also jeweils an einem Donnerstag. Eine Karte kostet 89 Euro und beinhaltet alle Speisen sowie auch Bier, Wein und Softgetränke. Für eine limitierte Zahl von Gästen beginnt der Abend auf Wunsch bereits eher: dank einer Kooperation mit dem Lexus Forum Dresden gibt es (ohne Zusatzkosten) einen Shutleservice von zu Hause nach Schloss Albrechtsberg (es gilt die Reihenfolge der Reservierung).

Buchungen können direkt online über den Voucher-Shop getätigt werden. Alternativ kann man unter eine e-Mail senden oder anrufen: 0351 4912 800.