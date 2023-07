Offiziell heißt es Pre-Opening, aber offen ist offen: die Elbzentrale hat einen neuen Standort gefunden und soll bei gutem Wetter donnerstags bis samstags zum besonders chilligen Platz werden. „Wir sind so nah an der Elbe wie kein anderer!“ hatte Weinzentrale-Chef Jens Pietzonka mir schon im Februar (im Gespräch für einen Beitrag im falstaff) verraten: Die Wiese auf dem Gelände der Schiffswerft Laubegast reicht in der Tat bis in die Elbe hinein – was aber nur wenige wirklich genutzt haben. Weiter oben hat man schließlich mehr Überblick.

Zweifel, ob der Namensbestandteil Zentrale angesichts der Lage im eher dezentralen Laubegast noch zutreffen würde, wischte die Wirklichkeit hinfort: schon an den ersten beiden Öffnungstagen war der Zuspruch enorm – und da war Mundpropaganda ja noch nicht möglich. Das große Areal bietet ausreichend Platz zur Entfaltung, es gibt (in begrenzter Zahl) Liegestühle – aber nicht wenige Gäste hatten sich in weiser Vorausschau eh eine Decke mitgebracht, um es sich bei Wein, Cocktails, Bier oder Alkoholfreiem gut gehen zu lassen.

Das Weinangebot ist der Örtlichkeit und dem Chill-Gedanken entsprechend: sehr trinkige Weine aus der Literflasche (für 6 €/0,2l-Glas), die etwas anspruchsvolleren Weine zu 7,50 €/0,2l-Glas. Und die Scheurebe von Matthias Schuh für 9 € – Sachsen sind eben meistens Spitze 😉 „Demnächst werden wir für die Weinfreaks sicher auch wieder Bückware dabei haben!“, meinte Jens Pietzonka, der die Vorlieben seiner vielen Weinzentrale-Stammgäste ja kennt. Wer dieses als Urlaubsvorbereitung fern von Dresden liest: Bückware ist ein Wort, das sich aus der DDR-Alltagssprache herübergerettet hat und bei Winzern und Sommeliers meist meint: Haste was dabei, was nicht an der Tafel steht und noch besser als der andere geile Shice ist?

Und warum heißt es Pre-Opening? „Wir sind noch nicht wirklich fertig, wollten aber endlich anfangen!“, sagt Jens Pietzonka. Der Verkauf aus dem Bierwagen ist ein Provisorium – die feste Behausung ist noch nicht renoviert. Aber das überstehende Dach des Bierwagens hat sich bei plötzlichem Regenschauer auch schon als Unterstand bewährt – ebenso wie der Toilettenwagen, der zwar als sächsische Rarität durchgehen kann und somit zum Thema Wein ganz gut passt und auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber dem alten Tö-freien Standort der Elbzentrale darstellt. Der Feuerwehrwagen, der in den vergangenen Jahren das Versorgunszentrum für die Elbzentral-Besucher (m/w/d) war, steht übrigens auch wieder da – dieses Mal als Kulisse für die DJs, die das Gelände mit chilliger Musik beschallen.

Elbzentrale

Schiffswerft Laubegast

Österreicher Straße 95

01279 Dresden

Tel. +49 178 6048718

elbzentrale.de

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag 18–22:30 Uhr | Samstag 16–22:30 Uhr

(bei Regen geschlossen)