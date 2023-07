Eigentlich wollte Alexander Stodden ja am liebsten gar nicht über die Flut reden – jene Flut, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli das Ahrtal verwüstete und Tote, Verletzte sowie Schäden in Milliardenhöhe verursachte. „Wir gucken nach vorne und nicht nach hinten“, sagt der Pinot Noir Verrückte von der Ahr (Gault Millau 2018) – und kommt dann doch immer wieder auf die Flut und die Folgen zu sprechen. Erstens, weil das ja alles nicht einfach so wegzustecken ist. Und zweitens, weil die Journalistinnen und Journalisten, die das Weingut Jean Stodden im Rahmen einer Presserese des Deutschen Weinsinstitus (DWI) besuchen, natürlich Fragen haben.

Die Aufnahmen entstanden im Kelterhaus und im Probierraum der Vinothek – wie meistens bei Reisen: als Notizen für einen Beitrag. Da Alexander Stodden aber so viel Hörenswertes sagte, baten wir ihn um Genehmigung, daraus eine Podcast-Folge machen zu dürfen.

Herzblut und Arbeit gehören bei einem Winzer (egal ob m/w oder d) ja imner dazu. Die Ahrwinzer brauchen zwei Jahre nach der Flut immer noch mindestens die doppelte Menge von beidem. Die Infrastruktur des Tals funktioniert noch nicht so, wie man es sich wünscht – inklusiver der für den Tourismus so wichtigen Ahrtalbahn. Aber Stodden redet ja lieber nicht über die Flut, sondern übers Weinmachen. Da erfahren wir viel, er spricht vom Umpforpfen der Rebe (Riesling zu Spätburgunder!), über richtiges Zeitmanagement (nicht dass man Dinge macht, sondern wann!), wir erefahren, warum bei ihm der Blanc de Noir so klar ist und nicht wie ein kleiner Rosé aussieht. Alle Themen: siehe unten in den Notizen.

Während der Probe verkosteten wir folgende Weine:

2022 Blanc de Noir

2022 Spätburgunder

2021 Spätburgunder JS

2020 Spätburgunder Rescued by H.O.

2018 Herrenberg Spätburgunder GG

…und das waren unsere Themen:

00:28 Intro uvs

02:11 das Wasser ging (zeigt auf die Wand) bis hier

wir gucken nach vorne und nicht nach hinten!

der Raum (wir sind im Probierraum der Vinothek) ist wieder bespielbar seit November 21

wir haben Gas gegeben, 24/7

wir sind noch nicht ganz fertig…

die Heiligen Hallen des Herbstes – Anfang September wieder benutzbar

Wasservorhang gebaut, um Staub zu binden

Sedimentfilter und Aktivkohlefilter eingebaut

ich kann sagen: dreckige Füße mit kaltem Wasser zu waschen, ist…

die Zeit ist im Nebel…

Wein wird im Weinberg gemacht und nicht im Keller

Kellerarbeit ist… – Routine

wichtiger: sich im Weinberg auf das Jahr einlassen

Weingut: 10 ha – und „seit gestern“ (22. Juni 23) 98% Rotwein

Riesling wurde auf Rotwein umgepropft

kein Mensch braucht an der Ahr Riesling…

ich bin der Fachidiot für Spätburgunder

Vergleich mit Zehnkämpfer vs. 100-Meter-Läufer

den einizgen, den wir in D kennen: Hingsen

lieber der Fachidiot und Spezialist als alles nur so’n bisschen können

auch wenn ich „Rotwein“ sage, eigentlich meine ich Spätburgunder

Klimawandel spielt derzeit den Winzen eher noch in die Karten

es gab schlimmere Zeiten, wo es nicht reif wurde

„Gestern“gab es Warnungen – war aber eher nix: 25 l Wasser

da kommt die (jüngste) Tochter hinzu

wie war es 2021?

2021: „fahrt die Autos in die Weinberge, es kommt Wasser“

es ist nicht mehr wichtig, *dass* man die Arbeit macht, sondern *wann* man sie macht

was passiert, wenn man gipfelt?

und natürlich ganz wichtig: der Lesezeitpunkt

die Genossenschaft rechnet in Zucker/Oexle ab

aber es ist nicht so: je mehr Zucker desto besser die Trauben

Beispiel Banane!

so gesehen kann man Trauben mit Bananen vergleichen – nur leider ist es nicht so einfach

man muss die Trauben probieren!

warum der Winzer im Herbst im Weinberg ein Refaktometer braucht

ich muss wildwichtig aussehen – also Refraktometer in der Hand zusätzlich zum Probieren

ich esse die Beeren und zerbeiße die Kerne

mein Mund ist mein Refraktometer

wichtig für Spätburgunder: Trauben müssen gesund und reif sein

bei Maischestandzeit von 10-28 Tagen darf nur gesundes Material dabei sein

am Sortierband konrollieren sechs Leute jede Traube – er voran

Noch Fragen?

kein Tank ist original, alle sind optimiert worden

…weil es doch schonend gehen muss

die Tanks werden nicht von der Stange produziert, sondern individuell

neue Tanks, neue Möglichkeiten: eine Rotation in einer Minute – sehr schonend

kein Tank ist original, alle sind optimiert worden …weil es doch schonend gehen muss die Tanks werden nicht von der Stange produziert, sondern individuell neue Tanks, neue Möglichkeiten: eine Rotation in einer Minute – sehr schonend 18:43 Frage zur Umveredelung Riesling-Spätburgunder

Garantie: 90% wächst an (das waren die Mexikaner, die machen das weltweit)

es ist die bessere Möglichkeit, einen Weinberg umzubauen

nur ein Jahr keinen Ertrag

aber der größte Vorteil ist, auf dem Wurzelballen der alten Rebe aufzubauen

der neue Spätburgunder ist dann faktisch so alt wie das alte Wurzelwerk – hier: 20 Jahre

Kosten? Nicht mehr als komplett neu

Neupflanzung: ca 60.000 Euro/ha

Weinbau ist nicht unbedingt günstig…

Mexikaner lassen sich pro Stock bezahlen: 3 Eu pro Schnitt. Plus Reiser, natürlich)

im Endeffekt: vergleichbarer Preis, aber eben die Vorteile

es ist für den Winzer arbeitsintensiv, denn er muss jede Woche rein und ausbrechen

deswegen jetzt „nur“ 0,5 ha gemacht

schmecken die Trauben denn jetzt früher reif als früher? Ja!

die ominösen 100 Tage von der Blüte bis zur Lese – das stimmt noch

schmecken die Trauben denn jetzt früher reif als früher? Ja! die ominösen 100 Tage von der Blüte bis zur Lese – das stimmt noch 23:55 im Glas Blanc de Noir. Und wieso hat der keine Farbe?

Saftabzug aus allen Weinen ist das

bis zu 15% Saft von der Menge wird abgezogen

der Rest des Saftes wird intensiver (mehr Schale/Saft)

der ist aber sehr sehr sehr sehr blanc…

ja, weil keine mechanische Belastung!

es gibt keine Walzen, um Trauben anzuquetschen. Also ist es Saft aus heilen Beeren

keine Verletzung der Schale, keine Farbe

leicht rosa ist es, geht aber im Prozess der Gärung verloren

keine Pressung, nur Saft aus dem Tank

Trauben lagen maximal ne halbe Stunde im Tank

je mehr Sie pressen, desto dunkler wird der Blanc de Noir

wieder Rosé gemacht – aus Portugieser aöls Hilfe für einen Kollegen

das ist „Pink Stodden“ geworden

2022 wieder einen Portugieser-Weinberg bekommen…

da gab’s wieder Rosé. Nun steht da aber schon Spätburgunder

Blanc de Noir seit wann? Er kam 2001 in den Betrieb, da gab’s den schon!

Ende der 90er Jahre?!

2021 durfte er 2,5 ha nicht ernten: 2ha zerstört, 0,5 ha kurz Trauben unter Wasser – auch nicht genommen

auf der anderen Seite gibt es 2 ha, muss neu bepföanzt werden – aber

die Hälfte gibt er ab an Retentionsfläche

gepflanzt wird in Flussrichtung mit Zeilenabstand von 2 Metern – aber Stock

30 m von dr Ahr gehört der Ahr, lautet die (neue) Devise – da ist njchts zu pflanzen.

emotionales Thema: die Brücke von Rech

die älteste Brücke an der Ahr hat die Flut nicht überlebt

damit sie weiterlebt, die Brücke, gibt es das Etikett

ich hab‘ noch 15 Herbste, bevor ich in Rente gehe – so lange bleibt das Motiv drauf!

Basis-Spätburgunder

in alten Holzfässern ausgebaut

bisschen Frucht, leichte Tannine

könnte man bei diesem Wetter (es war heiß!) auch etwas gekühlt trinken

Die Brücke… war schon immer da

die Gunst der Stunde nutzen, es schöner zu machen

lassen Sie uns nach vorne gucken!

alle haben mit dem Ausmaß der Katastrophe nicht gerechnet

die Energie, die aufgebracht wird, um Schuldige zu finden, sollte man nutzen, um das Tal voran zu treiben

es fehlt an allen Ecken und Enden

die Ahr ist besuchenswert!

ich gehe davon aus, dass sie uns nicht die gleichen Fehler machen lassen wie zuvor

falls einer fragt: ich war nicht versichert

hier war noch nie wat!

wenn mich die Ahr besuchen kommt, hat das Tal ein Problem (hätt‘ ich mal besser nicht gesagt!)

wir können froh sein, dass es die Rheinländer getroffen hat…

das Gemüt eines Rheinländers kann das besser vertragen als manch ein anderer

im Barrique ausgebaut mit ein bisschen neuem Holz (10%)

Holz ist nur für das Gerüst da, das mit Fleisch gefüllt werden muss

vom Holz lediglich geküsst

wir haben viel gelernt, es gab früher welche, die waren over oaked

ich arbeite nur mit französischer Eiche und einem französischen Fasshersteller zusammen

einmal bei Spontanvergärung auf die Nase gefallen

die Reinzuchthefe macht das, wofür ich sie brauche: Zuclker in Alkohl verwandeln, und das bis zum Ende

nur eine Reinzuchthefe, Burgunder – im Ahrtal entwickelt

es gibt nichts schlimmeres als einen Spätburgunder mit nem bisschen Restzucker

die müssen furztrocken sein!

den Vorteil der Spontanvergärung nimmt er mit: am Anfang auf der Maische

die ersten zwei/zweieinhalb Volumenprozent Alkohol sind durch spontane Vergärung entstanden

vor der Flut hätte er die RZH gar nicht mehr gebraucht, weil Kellerflora ganz sicher „seine Burgun derhefe“ gewesen sei

2021 haben wir alle ein Putzdiplom gemacht…

alle Fässer, die vor der Flut im Keller waren, sind rausgeschmissen

raus, alle raus – auch die alten Fuder von meinem Opa

es gibt ein Booklet, mit kaputtem Schriftzug…

2020 Rescued – der Flutwein

Hans Oliver Spanier hat ihn sensorisch kontrolliert

ich brauche Deine Nase, eine Pumpe und hundert Meter Schlauch

zwei Weine gibt es: einen guten und einen besseren aus den GG

auf ein Fass schrieb er den Pegel, aufs andere rescued bei H.O.

was drin ist? Kann ich nicht sagen!

das Kellerbuch, in dem alles steht, war im Keller. WAR!

kein Fass lag, wo es war

es ist eine einmalige Sache. Ich möchte und werde es nicht noch einmal machen!

wenn die Flut nochmal kommt, hängen wir nen Nagel dran: wegen Überflutung geschlossen

es gibt keinen Fluttourismus mehr!

die Ahr ist einen Besuch wieder wert!

es tut sich was und es ist auch wieder schön

dort seine ältesten Weinberge

Schieferverwitterungsboden par excellence – karger Boden

2018 – aber nicht die Wuchtbrumme, sondern elegant

13% Alc – das muss man 2018 erst mal hinkriegen

früh geerntet – das beste kommt eh nicht immer zum Schluss

ich bin nicht gemacht für den diplomatischen Dienst

wir warten gerne auf den Rest der Welt – Sie dürfen uns wieder besuchen kommen!

Jean Stodden – Das Rotweingut

Rotweinstraße 7-9

53506 Rech/Ahr

Telefon: 02643-300

www.stodden.de/

.

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des DWI (Deutsches Weininstitut).

.