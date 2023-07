Schwarze Nacht zum 20jährigen

Der 25. August ist ein besonderer Tag für das Weingut von Martin Schwarz und Grit Geißler: da wurde ihr Betrieb 2022 in den VDP aufgenommen. Das könnte man ja feiern – wenn es da nicht noch mehr gäbe: in diesem Jahr gibt es seit 20 Jahren das Weingut Martin Schwarz. Obendrein ist Martin Schwarz – Zufälle gibt’s! – seit 2013 ganz auf sich (und seine Mitarbeiter (m/w/d) gestellt – zuvor war er hauptberuflich Kellermeister auf Schloss Proschwitz und nur im Nebenerwerb eigener Weinmacher. Seit 2013 macht er sein eigenes Ding – mit eigenem Keller in der Weinmanufaktur Meißen.

Und das feiern sie, am 25. August. Das Datum fällt in diesem Fall wirklich eher aus Glück zusammen mit der einjährigen VDP-Mitgliedschaft zusammen – es ist der Vorabend der „Tage des offenen Weinguts“ und somit auch der weingutsinterne Auftakt zum zweitägigen Probiermarathon.

Die Schwarze Nacht Nummer 2 orientiert sich aus gutem Grund an der Premiere vor einem Jahr: da waren alle mehr als glücklich und zufrieden. Einziger Unterschied: es wird in diesem Jahr keinen Gastwinzer geben, sondern eine Konzentration auf die Geschichte des eigenen Weinguts. 20 Jahre Weingut Martin Schwarz lautet das Motto, und um das inhaltlich zu füllen, hat das Team im Archiv auch gereifte Weine gefunden, die man sonst nicht ausgeschenkt bekommt. Ein Müller aus dem Jahr 2009 bietet sich (wenn sich nicht noch was älteres findet) zum Vergleich mit einem der ersten VDP-Weine des Weinguts an: ein Gutswein des aktuellen Jahrgangs.

Falk Heinrich vom Restaurant Villa Esche in Chemnitz sorgt auch in diesem Jahr für die passende Kulinarik – und die ist ebenso anspruchsvoll wie Weine aus dem hause Schwarz. Und da sich Koch und Winzer kennen (also der Koch die Weine und der Winzer die Art des Essens), gibt es quasi eine Garantie, dass sich Speisen und Getränke bestens ergänzen.

Mit dabei ist (auch wieder) Peter Bohn als DJ Piet. Vor Jahren, als Martin Schwarz Kellermeister im Weingut Schloss Proschwitz war, verantwortete Peter Bohn dort das Marketing (mittlerweile ist er Geschäftsführender Gesellschafter des Weinhandelshauses Valckenberg in Worms). Coole Mucke in der aufgeräumten und mit Licht und Ton feiergerecht ausgestatteten Weinhalle sind ganz sein Ding (im vergangenen Jahr hat er es ohne Pause geschafft).

Die Schwarze Nacht auf dem Weingut beginnt am 25. 8.2023 um 17 Uhr und hat (die Sperrstunde…) ein definiertes Ende: 24 Uhr. Karten gibt’s übers Weingut. Infos: www.schwarz-wein.de

Hörempfehlung: Podcast „Auf ein Glas“ mit Grit Geissler und Martin Schwarz