Das Kastenmeiers ist eine Institution unter den Dresdner Restaurants – nicht zuletzt auch, weil Gerd Kastenmeier es verstanden hat, seine Restaurants zu einem Treff der Dresdner Gesellschaft zu machen. Eigentlich müsste das Restaurant ja Gerd heißen, denn so und nur so – allenfalls mit selbstbewusstem „der“ davor – nennen ihn seine Stammgäste. Der Gerd also war Ziel unseres schon lange vereinbarten Besuchs, um einmal über die Weine zu reden, der er in Zusammenarbeit mit namhaften Winzern für sein Restaurant und seine Events machen lässt.

Gerd Kastenmeier ist gebürtiger Bayer, lebt aber die längste Zeit seines Lebens im sächsischen Dresden – „also bin ich Sachse!“, sagt er, natürlich im nie abgelegten bayerischen Tonfall. Seine legendäre Fischgalerie eröffnete er 1995 in Dresden – vorhergehende Stationen waren u.a. in Hamburg (Amadeus, damals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, und als stellvertretender Küchenchef im Landhaus Scherrer mit seinen damals zwei Sternen). Anfang der 80er Jahre zog es Gerd Kastenmeier nach Berlin, wo er die Leitung der Fischküche übernahm. Die Fischgalerie in der sächsischen Landeshauptstadt war die logische Fortsetzung dieser Erfahrung, sie wurde 2000 vom Genussmagazin „Feinschmecker“ als bestes Fischrestaurant Ostdeutschlands bewertet. Das Hochwasser von 2002 bescherte der Fischgalerie ein jähes Ende. Der Traum von der Wiedereröffnung eines eigenen Fischrestaurants aber blieb und wurde 2010 mit dem „Kastenmeiers“ im Kurländer Palais nach acht langen Jahren endlich Wirklichkeit. Vor vier Jahren zog das Kastenmeiers ins Taschenbergpalais, ist aber in diesem Jahr wegen Renovierungsarbeiten im Hotel interimsmäßig wieder am alten Ort, dem Kurländer Palais. Aber egal wo: es gibt dort Weine die Gerd Kastenmeier zusammen mit renommierten Winzern macht und in nicht geringen Mengen umsetzt. Genau darüber sprachen wir…

Wir probierten

2021 Cap Classique Rosé Sparkling Wine, Druk My Niet, Paarl, Südafrika

2022 Blanc (Cuvée aus Sauvignon, Riesling & Scheurebe), Klumpp, Baden

2021 Chardonnay & Weißburgunder, Reibold, Pfalz

2021 Cuvée (Grauburgunder, Riesling, Weißburgunder)

2020 Cuveée weiß (Grüner Veltliner und Welschriesling), Schwarz, Burgenland

2020 Bechtheimer Chardonnay, Dreissigacker, Rheinhessen

2021 Rosé, Reibold, Pfalz

Rosé, Schwarz, Burgenland

2016 Momentum, Cuvée rot, Druk My Niet, Paarl, Südafrika

…und hier der Themen-Wegweiser durch unser Gespräch:

00:42 heute nicht im Studio Rdbl.

wenn uvs und Sylke Scholz vom W&f durch die Weinberge stapfen – wen treffen sie da, rein zufällig?

Gerd Kastenmeier

Transparenzhinweis: das ist take 2

Sekt Cap Classique

mein Freund Georg Kirchner vom Weingut Druk My Niet hat’s gemacht

altes Weingut (1693)

Ziel (beim Wein): einen Wein machen, den es so nicht gibt, mit Rebsorten aus Spanien, Portugal, Frankreich

Tannat, Tempranillo, Tinta Amarela = T3 als Rotwein

…dann Rosé Wein und jetzt Rosé Blubber, also Cap Classique

schon Ende Dezember geerntet

Trauben sind wenig reif, weil wenig Zucker erwünscht ist

Sekt ist komplett schwefelfrei, wenig Alkohol= keine Kopfschmerzen. Deswegen als Magnum?

den Sekt gibt’s nur bei Kastenmeier

nochmal nachtrinken bitte!

nur 12 Monate auf der Hefe („Ich wollte ihn haben!“

der zweite Jahrgang wird 17 Monate auf der Hefe gewesen sein

neuer Jahrgang nur in grünen Magnums – es gab keine weißen Flaschen

ist er Bayer? Oder Sachse?

28 Jahre hier – aber geboren in Straubing, Niederbayern

mit 15 Jahren hat er das Kochen angefangen, viel in der Welt rumgekommen, lange in Hamburg und dann Berlin gewesen

…um im Jahr 1995 von Rüdiger Kowalkes Fischküche in Berlin aus nach Dresden zu ziehen, die Fischgalerie aufzumachen

ein Unternehmer will zufriedene Gäste, die viel Geld da lassen

Ikebana und Pinzettenküche ist nicht meins

Frage nach den besten Fischrestaurants in DD war 1995 leicht zu beantworten: gibt keins!

sein Restaurant Kastenmeiers ist im Taschenbergpalais (normalerweise, jetzt gerade nicht)

zur Zeit wegen Umbau des Taschenbergpalais wieder im Kurländer Palais

ein klassischer Fall von Terrassenwein

unkompliziert, so wie alle unsere Weine

das Glas am besten nicht loslassen wollen!

„ich käme ja nicht auf die Idee, Fleisch essen zu wollen“ – „da hast du noch nie unser Schnitzel gegessen!“

Leibgericht und Lieblingswein: durchaus wetterabhängig!

Austern und Wein…

Klumpp ist Winzer aus Leidenschaft

kleine Flaschen (als treatment im Hotel!)

Chardonnay & Weißburgunder

(drei Burgunder – grau, weiß, chardonnay) von Markus Pfaffmann wird es nur in Magnums geben

easy to drink Weine: gut für Banketts, Veranstaltungen

die jungen Wilden von Freinsheim…

Schloss Proschwitz, die Nr. 17

seit elf Jahren machen sie den, Hauptbestandteil immer Grauburgunder

eingangs zusammen mit Riesling, seit 3 Jahren zusätzlich mit Weißburgunder

Gräfes Wein&fein hat auch eine Proschwitz-Cuvée (den Prinzenwein) – ohne Riesling, nur GB&WB

nicht für den sofortigen Verzehr gemacht

dank Corona gibt’s jetzt auch in Restaurants die etwas reiferen Weine…

der einzige Coronagewinner ist mein Weißwein!

das Etikett macht Kay Leonhard

Weinkarte mit 290 Positionen im Restaurant

wie viele offene Weine? – Wir machen jeden Wein auf!

ich habe alles, was Sie sich leisten können!

vom lieben Freund Schwarz Hansi aus Andau im Burgenland

Weißweincuvée Grüner Veltliner und Welschriesling

nicht so einfach wie die anderen Sachen…

Hansi ist gelernter Metzger

einer seiner Weine ist The Butcher

nix ist so gut wie das Beste

Österreichische Weine tun sich ja schwer bei uns in der Gastro…

wie ist die Nachfrage nach sächsischen Weinen?

die Touristen ja, aber die Stammgäste aus der Region nicht unbedingt

Jochen Dreissigacker: charmant, erfolgsorientiert, qualitätsbewusst

Chardonnay im Glas, limitierte Auflage, großes Holzfass

Geiersberg Riesling war nur Bückware

wenn eine/r) keinen Riesling mag…

…dann einfach den Geyersberg aufmachen: Oh, der schmeckt!

das ist unser Bildungsauftrag: nicht aufs Etikett schauen, sondern dem Gaumen trauen

das Labskaus-Gleichnis ;-)erst probieren und dann Urteil fällen

Umkehrschluss geht leider nicht: Etiketten sind wichtig, als Erstkontakt

der eigene Internetshop

Sylke zum Rosé nochmal

jetzt kommen die Dackel

ich brauche ne Philosophie und ne Story dazu

wie T3, aber plus Syrah

Jahrgang 2016 – was mich nervt, ist wenn du jetzt junge Rotweine kriegst von 2020, 2021

Anmerkungen zur der Ernte (früh beginnen, ab ins Kühlhaus)

Kastenmeiers – das Fischrestaurant im Taschenbergpalais

Taschenberg 3

01067 Dresden

Tel. +49 351 48484801

www.kastenmeiers.de