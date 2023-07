Tourismus: Soll man wieder?

Ob ich, fragte die junge Kollegin während der Pressereise für ihre Recherche, denn jetzt an der Ahr Urlaub machen würde? Die schnelle Antwort lautete Ja, auf jeden Fall – denn das kennt man ja von anderen Katastrophen (Elbe–Hochwasser, Waldbrände auf La Gomera etc): wenn keiner mehr kommt, ist das die zweite Katastrophe nach der ursprünglichen. Die zweite Antwort, etwas nachdenklicher, schränkte den Spontanentschluss freilich gleich wieder ein: so richtig touristisch schön ist es im Tal ja noch nicht allerorten. Die dritte Antwort, nach 36 Stunden Bedenk- und Besuchszeit, formulierte einer der von uns besuchten Winzer am besten: „Ich würde auf jeden Fall wieder Urlaub an der Ahr machen. Wenn auch nicht unbedingt für siebe Tage!“

Wobei: man könnte schon länger bleiben. Denn kaum ist man einige Meter bergan gelaufen (was im engen Ahrtal schnell geht), kommt man in diese andere Welt, von der Minges spricht. Die heile Welt, die unberührte Natur und die gepflegten Weinberge. Wir laufen die Pützgasse hoch an der Kirche Maria Verkündung vorbei. Sie steht flutsicher, das haben die Mönche im 12. Jahrhundert schon ganz richtig entschieden. Noch weiter oben laufen wir durch den Altenahrer Übigberg, vorbei an Weißburgunder und Riesling. Weiße Trauben im Ahrtal? Na sowas! Schilder weisen auf das Weingut Sermann hin. Wie praktisch: Lukas Sermann hatten wir schon beim Start der Reise kennen gelernt, und sein Weingut steht nach dem Spaziergang durch die Zwischenwelten auch noch auf dem Programm. Auch der Biowinzer (und, laut Webseite, Idealist, Minimalist, Punk) Michael Fiebrich hat hier Riesling stehen. Er ist mit seinem alten Trecker in den Weinberg gefahren und spritzt die Reben.

Von hier oben sieht das Tal schön aus. Wir sehen die zerstörten und fehlenden Häuser ja nicht – anders als Einheimische: die spüren die Lücken schmerzhaft. Je höher wir kommen, desto besser kommt die Burg Are ins Blickfeld – bzw. das, was von der Höhenburg (240 m) über Altenahr übrig geblieben ist. Aber der wissender Wanderführer Winges verspricht: das wird noch besser! Nicht mehr besser wird der Blick zum Teufelsloch. Die Tourismusverein preist das Loch im Fels als „beliebtes Fotomotiv, begehrtes Wanderziel und [… eine der] Top-Sehenswürdigkeiten an der Mittelahr“. Und dann lesen wir da Sagenhaftes von der Entstehung – irgendwas mit dem Teufel, der seine eigene Großmutter durch den Fels warf, was natürlich ein Loch hinterließ. „So spektakulär das Teufelsloch die Landschaft prägt, so spektakulär ist auch seine Entstehung“, schreiben die Tourismus-Poeten dazu – und verschweigen als tapfere Fake-Erzähler, dass das Teufelsloch da oben auf dem Berge menschengemacht ist: „Ursprünglich lag das natürlich entstandene Wahrzeichen Altenahrs … etwa 30 Meter weiter südlich, stürzte jedoch Ende der zwanziger Jahre [des vergangenen Jahrhunderts] zusammen. Daraufhin wurde ein neuer Durchbruch in einen etwas höher gelegenen Felsstock geschlagen“, entnehme ich dem AW-Wiki…

Ich liebe ja das Wandern auf quasi einer Höhenlinie, wobei quasi für mal runter und sofort wieder hoch auf gleiche Höhe steht. So machen wir’s auf dem Weg vom Übigberg zum Altenahrer Eck, wobei wir den Rotweinwanderweg kurz touchieren. Am Eck gibt es die Schönste Weinsicht 2012 an der Ahr (seit 2012 zeicnet das Deutsche Weininstitut (DWI) prominente landschaftliche Orte in den Weinanbaugebieten aus). Hier steht nicht nur Riesling von Sermann, sondern auch Lukas Sermann mit Riesling, den wir sozusagen in seinem natürlichen Habitat probieren. Infos zur Steillage, zu Weinbergsmauern, zu alten (sehr alten…) Reben gibt’s aus erster Hand dazu – aber das wird ein eigener Podcast (demnächst an dieser Stelle).