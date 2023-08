Alles ist anders. Außer: was gleich ist. Und alles ist schneller, besser – neu sowieso. Aber die Ente ist gesetzt, auf jeden Fall. Kennerinnen der Szene wissen natürlich jetzt sofort, worum es geht, das Thema kann nur Dinnershow zur Weihnachtszeit sein! Und ja: das stimmt! Moments heißt die neue Show für Dresden, die Veranstalter Mirco Meinel mit seiner Agentur „First Class Concept“ und Guido Gentzel als Künstlerischer Leiter ursprünglich für Chemnitz konzipiert hatten. Dort lief sie von 2017 bis 2019 mit über 50.000 Gästen sehr erfolgreich. Die Pandemie setzte dem Erfolgslauf ein Ende.

Nun sollen die ganz speziellen Momente in Dresden wieder entstehen, mit anspruchsvollem Programm und als Ergänzung zu Mafia Mia, das in diesem Jahr zum elften Mal die Geschichte des Paten und seiner Freunde, Familie und Geschäftspartner fortspinnt. Beide Veranstaltungen werden am gleichen Ort stattfinden, örtlich nebeneinander und zeitlich mehr oder minder parallel. Das heißt: Mafia Mia wird wie gehabt im Ostra Dome stattfinden – und Moments in einem eigens für diesen Zweck aufgebauten Chapiteau der Träume. Dazwischen: die Ostra-Studios, in denen die Gäste beider Dinnershows gemeinsam nach den Shows abtanzen oder auch nur gelassen Cocktail nippend den Abend ausklingen lassen können.

Das für die Dinnershow Moments umfunktionierte Vier-Masten-Chapiteau der Träume hat mit einem Zirkuszelt (das es mal war…) nicht mehr viel zu tun. Auf einer Fläche von über 1000 m2 gibt es über 560 Plätze auf mehreren Ebenen. An Tischen sitzen natürlich alle (es gibt ja ein Dinner!), aber am rund 20 Meter langen Mitteltisch nur die, die sich den Tisch für Ente & Co. mit den Künstlern teilen wollen, denn die nutzen den Tisch als verlängerte Bühne. Das Zelt ist hoch, weswegen etliche Programmpunkte in der Luft stattfinden – und der Blick hoch lohnt auch dann, wenn da gerade nicht geschaukelt, auf dem Seil balanciert oder sonstwas gemacht wird: große Herrnhuter Sterne und überdimensionale verchromte Weihnachtskugeln mit bis zu 2,5 Metern Durchmesser sind mehr als ein Fotomotiv!

Die Dinnershow Moments ist als Revue inszeniert, in der es Schlag auf Schlag geht: Tempo ist keine Hexerei – doch das Drumherum vielleicht schon ein wenig: eine riesige LED-Wand (80 m2) ist ein farbenfroher Bühnenhintergrund, der die Show mit Videos, Großaufnahmen der Künstler oder verwirbelten grafischen Elementen untermalt. Und um wirklich alle Sinne zu fordern, sollen „ausgewählte Düfte über eine Aromastation bewusst als Teil der Gesamtinszenierung eingesetzt werden“. Rund 30 Künstler teilen sich die Bühne und geben sich (rein bildlich, natürlich) die Klinke in die Hand – zusammengehalten durch die Showband „The Matt Lawner Five“ um Bandleader Mazze Wiesner („The Voice of Germany“) und die stimmgewaltige Sängerin Kiki de Ville. Premiere ist am 1. Dezember, gespielt wird an 23 Terminen bis zum 14. Januar 2024.

Weitere Infos und Tickets: moments-dinnershow.de