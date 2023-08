Sie nennen sich selbst „das wohl ungewöhnlichste Weinhaus an Saale-Unstrut!“ und machen spannende Weine, zu denen man immer eine Geschichte erzählen kann (so muss das ja heutzutage!). Sie – das sind die beiden Berliner Sören Siegmund & Sebastian Klingbeil sowie Daniel Zein, der für Vertrieb und Marketing zuständig ist und am 11. August beim „Wein auf der Hauptstraße“ vor Gräfes Wein & fein einige Weine vorstellen wird. Vorab hatte er vier Weine geschickt, die wir in dieser Folge von „Auf ein Glas“ probieren und besprechen. Hinzu kommt – sozusagen als Apero – ein 21er Riesling trocken, der gerade an dem Tag ankam: von Schloss Proschwitz und zusammen mit Matthias Gräfe gemacht.

Die zwei befreundeten Winzer Sören Siegmund & Sebastian Klingbeil stammen aus Berlin, sie haben ihr Abitur an der gleichen Schule gemacht. Sören Siegmund hat Küfer gelernt auf Schloss Johannisberg im Rheingau und ein Önologie-Studium in Geisenheim absolviert. Er ist Laborleiter im (privaten) Institut für Agrar- und Umweltanalytik und trägt im kleinen Weingut die Hauptlast der önologischen Arbeit.

Der Ausbau der Weine erfolgte bei der Gründung des Weinguts im eigenen Gewölbekeller in einem der ältesten Häuser direkt am Naumburger Markt. Mittlerweile ist man umgezogen nach Bad Bibra, unweit ihrer Weine in der Lage Dorndorfer Rappental an den Gleinaer Bergen. Da 0,6 ha nicht reichen, kaufen sie Weine zu – unter anderem in Werder (bei Potsdam) und in Sachsen. Das Ziel von Sören Siegmund ist, mit alten und neuen Techniken die perfekte Kombination zwischen Trauben und Ausbauform zu finden. „Wir wollen unsere Weine beim Entstehen beobachten können und so wenig wie möglich eingreifen“, sagt er.

Wir probierten diese vier Weine:

2021 Müller-Thurgau

2020 / 2019 Rosé, Cuvee aus Dornfelder und Regent

2021 Cabernet Blanc aus dem Sandstein Ei

2021 Riesling Elbflorenz

Das sind die Themen dieser Folge:

00:55 heute vier plus ein Wein(e): ein neuer Riesling für Gräfe von Proschwitz und vier Weine von Siegmund & Klingbeil aus Taucha (Saale-Unstrut)

Heute nur Weine zu Gast, am 11. August mit WInzer beim Wein auf der Hauptstraße

Arbeitsbeginn

im traditionell sächsischen Stil: trocken

Meißner Wein: säurebetont und trocken

Riesling Anbausorte Nr. 1 in Sachsen, gefolgt von Müller-Thurgau

Einschub KI und ihre Grenzen

allen wohl und niemand weh…

Vorbild: der so genannte Urologenwein vom Weingut Knipser

Trend heute: immer mächtger, runder, fruchtbetonter

Reben stehen in Diesbar-Seußlitz

tolle Lage: Seußlitzer Heinrichsburg

die terrassierte Lage hat das Potential zur VDP Ersten Lage

21er Jahrgang: braucht noch Zeit

der Besuch nach den Weinplaces führte an die Nahe

das Tesch-Projekt Cook’n’Roll kommt wieder

das Gär-Ei ist weder Beton noch Sandstein noch Granit: Kunststoff

am 11. August zum Erklären in Rdbl: Daniel Zein

der 20er Müller kam vom Werderaner Wachtelberg – und dieser?

Werderaner Wachtelberg: sandy soil

naturbelassene Weine

sehr viel Traubenzukauf bei S&K, sie selbst haben nur wenig (0,6 ha) Fläche

das ist nicht der übliche Wein für die ländliche Region

im Glas: 2019 Rosé Regent & Dornfelder

Rosé aus dem Barrique!

kräftig, trocken – das würde bei Manchem als Rotwein durchgehen

viel beim Ausbau gemacht (verschiedene Fässer z.B.)

das ist ein Majorantotmachwein!

Matthias hört oft: „was hältst du denn von denen?“

auch Winzer, die sagen: ich mache nichts im Keller, treffen Entscheidungen im Keller

die Phantasie zu haben zu sehen, was da am Ende rauskommt

sie haben nur 0,6 ha auf der Lage Dorndorfer Rappental an den Gleinaer Bergen

Podcast wurde aufgenommen im Juler 😉

die Katze im Sack

im Glas: Cabernet Blanc aus dem Sandstein-Ei

sächsisches Lesegut – aber woher?

sächsisches Lesegut – aber woher? 44:04 Arbeitsende

