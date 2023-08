Der Anfang war klein und ein Wagnis: mit gerade mal 0,5 ha machten sich Ulrich Klumpp und seine Frau Marietta 1983 selbstständig – von Anfang an nachhaltig und seit 1995 bio-zertifiziert (als erste im Kraichgau). Damals war das quasi ein Fremdwort in der Weinszene. Aus 0,5 sind 50 ha geworden, Bio ist schon fast die Norm – aber auch Familie Klumpp (neben der Gründergeneration noch die Söhne Andreas und Markus) hat sich weiter entwickelt. Was wohl auch geht, weil der Kraichgau „eine der unterschätztesten Weinbau-Regionen der Welt“ ist (so steht es jedenfalls auf der Klummp-Webseite).

40 Jahre Weingut Klumpp – das wäre ja einen eigenen Beitrag wert, denn es gibt viel zu berichten – die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen, wie die Lateiner schon in ihrem eigenen idiom so treffend sagten. Ich war aber gar nicht zum Jubiläum auf dem Weingut sondern – Ende April – während einer Pressereise zum Thema Wein und Kulinarik. Es gibt da auch schon einen Bericht, bei dem natürlich aus das Weingut Klumpp vorkommt. Aber schon damals hate ich mit Ulrich Klumpp vereinbart, aus dem mitgeschnittenen Material eine Podcast-Folge zu machen. Die Tonqualität ist wieder mal sehr live: mit Hall im Keller, dann halbwegs ordentlich am Anfang der Weinprobe und später – weil die Weine zum Essen ja auch wirklich probiert und nicht nur probiert wurden (die Dialektik des Weintrinkers!) teilweise auch ein wenig durcheinander. Aber es gilt, wie schon in früheren vergleichbaren Folgen: auf die Inhalte kommt es an.

Unsere Speisen und Weine

Ciabatta mit geräuchertem Lachs, Meerrettich und Kaviar

Riesling Sekt Brut | Weingut Klumpp | Baden

Riesling Sekt Brut | Weingut Klumpp | Baden Meeresfrüchtesalat

2022 Auxerrois trocken | Weingut Klumpp | Baden

2022 Auxerrois trocken | Weingut Klumpp | Baden „‚Caprese“ Fruchtige Datteltomaten mit Büffelmozzarellakugeln

2020 Maison Rosé trocken | Weingut Blankenhorn | Baden

2020 Maison Rosé trocken | Weingut Blankenhorn | Baden Asiatischer Nudelsalat mit Garnele

2018 Schloss Böckelheimer Riesling Kabinett K. H. Schneider Nahe

2018 Schloss Böckelheimer Riesling Kabinett K. H. Schneider Nahe Fruchtige Melone mit Parmaschinken

Crémant Rosé Sekt brut | Winzergenossenschaft Britzingen | Baden

Crémant Rosé Sekt brut | Winzergenossenschaft Britzingen | Baden Mit Käse gefüllte Pimentos

2019 Sauvignon Blanc Fumé trocken Oliver Zeter Pfalz

2019 Sauvignon Blanc Fumé trocken Oliver Zeter Pfalz Crostini mit Vitello tonnato

2021 Muschelkalk Chardonnay | Weingut Klumpp | Baden

2021 Muschelkalk Chardonnay | Weingut Klumpp | Baden geröstete Aubergine

2020 Gipskeuper Spätburgunder | Weingut Klumpp | Baden

Zugabe: Drei Lagenweine

2021 Rothenberg Grauburgunder

2021 Kirchberg Chardonnay

2018 Weihenberg Pinot Noir

Und darum geht’s in dieser Folge von „Auf ein Glas“…

00:37 Intro UVS

02:35 Ulrich Klumpp

im Gebäude sind viele Materialien wie im Weinberg

bei zwei Architekturwettbewerben gewonnen mit dem Konzept

unsere Weine und stimmige Architektur: das gehört zusammen

…und es geht weiter, Neues entsteht: ein Eventbereich

Steine aus der Baugrube platziert – seltene Steine!

einmalige Steine, noch ohne Namen

„Man muss die Entstehungsgeschichte des Oberrheingrabens neu schreiben!“

das wird der Weinpark: Reben werden eigens gepflanzt, so dass man mitten im Weinberg sitzen wird

wir machen was Neues, wir machen was Außergewöhnliches

außergewöhnliche Bodenformation im raschen Wechsel im Kraichgau

das bringt Vielfalt in die Weine hinein

Rebflächen in zehn Gemarkungen haben sie

das ist die Vielfalt, mit der wir im Kraichgau spielen

im Keller: es geht um die Holzfässer

gereiftes Holz, bis zu zehn Jahre lagert es für die Fässer

wann werden die Fässer ausgemustert? Nach fünf Jahren. Und dann? Zweitmarkt: Schottland, Whiskeylagerung

die Amerikaner machen es umgekehrt: Wein in Whiskey-Fässern – „aber da kann ich nichts mit anfangen“

Tonneaus mit 450 l

Fläche mit Wein: 50 ha

am 1. März 1983 selbstständig gemacht

ich bin einer der ältesten Betriebslkeiter in Baden

viele technische Möglichkeiten im Keller

jeder einzelne Tank kann individuell gekühlt werden

warum kühle Temperaturen während der Gärung wichtig sind

gekühlt bis zur Abfüllung – natürliche Kohlensäure bleibt dadurch erhalten

Schraub oder Kork?

Kühlung = Energie?!

zur Glasproblematik

vor 20 Jahren gab es europaweit 112 selbstständige Glashütten.

jetzt gibt es noch drei Monopolisten weltweit…

es herrscht ständig Mangel

Pfandflaschensystem? Wir hatten früher nur Pfand!

ein Riesenthema, man müsste nochmal drangehen!

30 % Exportanteil, sie exprortieren in 30 Länder

Japan ist sehr stark als Exportland

seit langer Zeit ein Bio-Betrieb – im Kraichgau das erste Weingut (1995 umgestellt)

damals haben wenige an bio gedacht

es gab keine Erfahrungswerte, daher war es nicht ganz einfach

300.000-400.000 Flaschen / Jahr produzieren sie

ein Weingut wie dieses ist natürlich keine Ein-Mann-Show: das Team ist es

im Weingut derzeit 12 feste Mitarbeiter. Plus Saisonkräfte, 3 Auszubildende

seit 1988 bilden sie durchgängig aus

wir haben guten Namen in der Branche, das kommt uns zugute

durch die Kühlung immens großen Energiebedarf…

aber: auf den Hallendächern ist Photovoltaik – „wir sind stromautark, produzieren Strom komplett selbst“

rund ums Weingut Regenwasser-Zisternen für 300.000 Liter Wasser

mit ganz großen Schritten in Richtung Nachhaltgkeit – was richtig und wichtig ist

reicht das Wasserreservoir? Nein!

Vergrößerung ist geplant, auch „um mehr Wasser bunkern zu können“

ich bin nicht unbedingt ein absoluter Freund von PiWis

Warum? Seit über 30 Jahren im Anbau – und die „Wirkung“ lässt nach…

nach 10-12 Jahren geht’s los, dass die Sorten nicht mehr pilzfest sind

gilt auch für neueste Züchungen: Cabernet Blanc hat 2021 großen Pilzbefall gehabt

„wir spritzen unsere PiWis mit!“

deutlich weniger, aber es geht nicht ohne (4-5x spritzen sie mit)

starker Tag-Nacht-Temperaturunterschied

…da sind morgens die Blätter feucht: Idealbedingungen für Pilzbefall!

alles gegen PiWis austauschen – ist das eine Option?

es geht jetzt erst richtig los

Regent macht derzeit die meisten Probleme, aber auch Cabernet Blanc…

von den altbewährten Sorten ist keine dabei wo wir sagen können, dass es Sinn macht

und bei den konventionellen Rebsorten? Der Riesling macht große Probleme

dem Riesling ist’s zu heiß im Kraichgau, der wird hier verschwinden

Kirschessigfliege hingegen ist gar kein Thema – die verträgt keine Sonne!

die Traubenzone wird komplett entblättert

wir sind Bio-Betrieb, wir können keine Insektizide einsetzen

wie verkaufen sich PIWIS?

Burgunder hat nen Namen seit 2000 Jahren…

Thema Flaschen

wir setzen Leichtglasflasche (mit Schraubverschluss) ein, die geht noch im Preis (jetzt ca 60 Cent, vor Jahren noch 34 Cent)

alles wird (natürlich) nur während der Lese gebraucht

aber man braucht viel technische Möglichkeiten

Trauben werden grundsätzlich nur über den freien Fall verarbeitet

im Weinberg in Bütten geschnitten

im Weingut werden die Trauben runter gekühlt auf 9 Grad plus

erst dann werden sie verarbeitet, in die Abbeermaschine geschüttet

Maische kommt in eine der zwei pneumatischen Pressen

geschüttet, nicht gepumpt! (Pumpen zerstört Aromen)

die im Weinberg erarbeitete Aromatik wollen sie erhalten

daher Arbeit im freien Fall und die Kühlung auf 9 °C – das verhindert Spontangärung

wir arbeiten mit Spontangärung, aber erst, wenn die Trauben so weit sind!

sind Holz-Cuvées ein Thema?

kommt, aber dazu braucht es die Betriebserweiterung

Romana Echensberger moderiert

typische Vorspeisen, die man auch zu Hause zubereiten kann

Weine dazu von Klumpp – aber auch von anderen Winzern, um die Breite zu zeigen

Romana Eschensperger Hallo!

Tapas und Lifestyle

klassische Antipasti-Küche – was ist da meistens drin? Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Schinken

…und gerne viel Olivenöl (=Fett)

das ist gut für deutsche Weine, weil die meistens Säure mit bringen

die Weinwelt ist in Bewegung

weiße Burgundersorten gewinnen an Rebfläche hinzu

bei Klumpp (im Kraichgau) auch Auxerrois dabei als Spezialität

wir wollen es nicht zu kompliziert machen

Lachs – Merrettich – Kaviar

wunderbar auch gerade mit Riesling

Pro-Tipp: in Mini-Königinnen-Pasteten servieren

das ist so Baby-einfach – das kann sogar mein Mann anrichten

Meeresfrüchte-Salat

dazu einen Auxerrois – von den Burgundersorten am deutlichsten zurückhaltend

kann man vergleichen mit dem in D so beliebten italienischen Weißweinen, dieser Stil: wenig Alkohol, trocken, kein Holz, moderat-frische Säure

das lieben viele Konsumenten (sagt die erfahrene Sommeliere)

natürlich der Klassiker Tomate-Mozzarella

dazu Rosé mit Anspruch, zum Essen gedacht

Portugieser: als Rotwein belächelt, aber als Rosé gar nicht mal so dumm

zum asiatischen Nudelsalat

dazu Kabinett

schon 1983 hatte Klumpp Sekt im Programm

zum Auxerrois

wie ist es mit Gutedel, der hat auch wenig Säure?

Auxerrois hier hat 6 Promill Säure, aber durch Weinsäureanteil ist sie weicher

wir machen bei den Weißweinen grundsätzlich den biologischen Säureabbau …auch der Riesling!

die Weine werden dadurch auch bekömmlich

ein Gutswein für 12 Euro/Flasche

nochmal zum Sekt

zum Rosé

dazu ein Sekt von der Winzergenossenschaft Britzingen (Markgräfler Land)

die haben sich auf Sekt/Crémant spezialisiert

Rosé-Sekt ist Cuvée aus Spät- und Weißburgunder

Parmaschinken hat was Morbides…

Pimientos mit Käse gefüllt

dazu Sauvignon Blanc fumé vom Oliver Zeter

Holz bringt Röstaromen – da ist es gut, wenn man auch Röstaromen in der Speise hat

zum Fumé

Fumé Blanc ist eigentlich eine Bezeichnung von Robert Mondavi

Pouilly Fumé: mit Feuersteinaroma und oft im Holz ausgebaut

…ganz anderer Sauvignon Blanc als der Neuseeland Sauvignon Blanc (dort nix Holz, coole Tanks)

grüne Aromatik vs. gelbe Aromatik

Barrique vs. Tonneau – erklärt

das Toasting hat auch den Zweck, das Holz biegsam zu machen

Zeters Sauvignon Blanc reifen fantastisch (Bericht von einer Vertikale)

die Ortswein-Linie: mineralisch geprägt

auch im Tonneau ausgebaut

Rebpflanzen stammen nicht aus D, sondern aus F

…weil die Franzosen ganz anderen Ansatz haben wie die Deutschen

die Franzosen sagen: ihr habt doch nen Spatz, ihr habt ja gar nicht die genetische Vielfalt!

es geht um die selection massale

Weine sind besser aufgestellt: Vielfalt statt Monoklonie

das Ergebnis sind tolle eigenständige Weine

der nächste Wein: Gipskeuper Spätburgunder – auch selection massale Lesegut

Crostini Vitello Tonnato mit dem Chardonnay

eigentlich ist das auch ein Fumé

Chardonnay ist bei uns in D immer noch in der Erprobungsphase

kein Muskelpaket, sondern schlank. Auch so kann Chardonnay sein

bisschen Holz, aber nicht over oaked

Spätburgunder mit gerösteter Aubergine

…oder Hackfleischbällchen. Oder. Oder. Oder.

Wein hat keine Zukunft – hat der Vater gesagt

das war Anfang 1980er Jahre

also lernte er was Ordentliches und wurde Verwaltungsbeamter

1980 ersten eigenen Wein ausgebaut ud abgefüllt

da waren alle Weine in D süß – und er hat einen trockenen Weißburgunder auf die Flasche gebracht

viele „einflussreiche Leut“ haben das Ehepaar ermutigt: macht mehr draus!

1983 dann selbstständig gemacht

ich habe im Grunde genommen mit Learning by Doing begonnen, ich bin ein Autodidakt

Winzermeister nachgeholt

dass wir unser Feuer an unsere Söhne weitergeben konnten, ist ein wahnsinniger Glücksgriff

drei Lagenweine (höchste Klasse bei ihnen)

Rothenberg Grauburgunder

Kirchberg Chardonnay

Pinot Noir vom Weiherberg

Weinberge sind 40 jahre und älter, Weiherberg ist 42 Jahre alt – der erste eigene Weinberg von ihm und seiner Frau

Markus, der älteste Sohn, stand damals am Wegesrand „im Korb“ und ist nun für den Ausbau des Weins zuständig

Weine sind stark ertragsreduziert: eine Traube pro Trieb

die Trauben werden immer so gelesen, dass die Weine maximal 13,0 % Alkoholgehalt haben

Laubwände reduziert von 2,20 m auf 1,70 m – dadurch keinen extremen Zuckeranstieg mehr

wir lesen nicht nach Oexle-Grade, wir lesen nach dem Geschmack der Trauben

wenn die Trauben beginnen zu schmecken, dann wird gelesen

Weingut Klummp

Heidelberger Str. 100

76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 16719

weingut-klumpp.com

[Besucht am 20. April 2023 | Alle Beiträge Baden

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des DWI (Deutsches Weininstitut).

.