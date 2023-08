Nein, hier gibt es kein Ranking. Der schönste Strand ist doch eh immer der, der in erreichbarer Nähe ist und bei gutem Wetter schnell am zum Baden und/oder Verweilen einlädt. Statt der besten Strände auf Korfu ist dies also eine alphabetische Auflistung der von uns besuchten (nicht immer auch zum Baden genutzten) Strände und Badebuchten. Die Bilder der von uns besuchten Strände auf Korfu sollen nur einen Eindruck geben, die Karte unten gibt die Lage der Strände an. Und wenn unter dem Bild STIPvisite oder so (mit Link) steht, dann kommt der Strand in der ein oder anderen Form im passenden Bericht vor…

Natürlich gibt es viel mehr Strände auf Korfu. Bei einer kurzen Internet-Recherche findet man unter den Antworten natürlich die üblichen Verdächtigen, mal sind es unzählige (na klar…), und selbstverständlich gibt es viele Geheimtipps. Der mit den Unzähligen beschreibt dann aber auch nur 37, und ob die Schreiber von TUI wirklich glauben, dass sie niemand liest? Dieses hier ist, ziemlich unspektakulär, die Liste der in einem Urlaub (2023) besuchten Strände und Buchten.

Agios Georgios

Agios Spiridon

Agni Beach

Almyros Beach

Arillas Beach

Astrakeri Beach

Barbati Beach

Canal d’Amour (I)

Canal d’Amour (II)

Chalikounas Beach

Gialiskari Beach

Glyfa-Beach

Glyfada Beach

Kalaminonas Beach

Kaminaki Beach

Liapades Beach

Mpataria Beach

Myrtiotissa Beach

Nisaki Beach

Nissaki Beach

Notos Beach

Paleokastritsa

Pipitos Beach

Porto Timoni

San Stefano

Sidari Beach

Stadtstrand Spiaggia Libera

Yaliskari Beach

Karte der Strände auf Korfu