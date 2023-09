Von der Sektwerdung| Klicken öffnet mehr

Alles geht hier seinen regulären Gang, und zwar Woche für Woche. Die Weine werden montags angeliefert – das ist der unromantische Teil: der Winzer fährt vors Fenster, Schläuche werden rausgereicht, der Wein in die reservierten Tanks umgepumpt. Abfüllung ist immer freitags – in der Zwischenzeit wird der Wein vorbereitet für die Abfüllung, die Flaschengärung. Hauptarbeit sei, die Hefe zu aktivieren, die dann in der Flasche für die Gärung sorgt. Dazu gehört, am Vortag der Abfüllung (also donnerstags), Zucker zuzugeben. „Da gibt’s auch keinen Unterschied, ob es der teuerste Champagner oder der billigste Sekt ist“, klärt Reinecker auf – es ist immer die gleiche Menge, nämlich 22 bis 24 g Zucker pro Liter. Das muss so sein, damit bei der Gärung der entsprechende Druck erzeugt wird.

Faustregel hin oder her, natürlich gibt es Laborkontrollen zur Überprüfung des Prozesses, denn „wenn da etwas nicht stimmt, wäre das fatal für den Sekt!“ Denn dann wäre der Druck zu hoch oder zu gering – beides nicht gut. 24 g Zucker ergeben 6 bar Druck beim Sekt. Für Crémant kommen aber beispielsweise nur 20 g Zucker hinzu, was weniger Kohlensäure ergibt. Und nun die hunderttausend-Euro-Frage: Was ist Crémant und wo kommt der Begriff her? Crémant ist ein Begriff aus der Champagne – „es waren ursprünglich Champagner mit weniger Kohlensäure, die man als Crémants bezeichnet hat“, erfahren wir von Herbert Reinecker. Aber als die Champagne sich ihren Champagner als Begriff hat schützen lassen, mussten sie die Bezeichnung Crémant (erst mal nur für die anderen französischen Gebiete) freigeben – mittlerweile geht das, der EU sei Dank, aber auch in anderen Ländern. Ganztraubenpressung und klassische Flaschengärung sind Voraussetzung für einen Crémant, bei dem immer das Anbaugebiet mit auf dem Etikett stehen muss.

Stichwort klassische Flaschengärung: die kommt in Deutschland bei weitem nicht so oft vor wie man meint: „In Deutschland sind maximal drei Prozent der Sekte klassisch hergestellt“, weiß Herbert Reinecker zu berichten. Allerdings seien es bei den Sekten, die in Baden hergestellt werden, 30 Prozent, ergänzte ein wissender Kollege aus dem Badischen…

Zurück zur Herstellung: „Wir lösen den Zucker und aktivieren die Hefe über vier Tage lang. Die Hefe muss sich akklimatisieren, es gibt eine mikroskopische Kontrolle, bei der ermittelt wird, ob sich die Hefezellen ordentlich vermehren. 2 Mio Hefezellen pro Milliliter sollten es schon sein. Ein Rührwerk hält alles in Bewegung, denn die Hefe muss sich ja gut und vor allem gleichmäßig verteilen. Freitags kommt der so vorbereitete Wein in die Flaschen.“ 3.500 Flaschen pro Stunde schafft die Anlage. Verschlossen werden die Flaschen mit Kronkorken, denn beim Degorgieren werden die Flaschen ja nochmal geöffnet. Erst danach kommt der Korken als Verschluss hinein.

Ich rekapituliere: Eine Füllung pro Woche mit dem Montag als unromantischstem Teil und dem Freitag als auch nicht gerade spektakuläre Füllung von Flaschen – ist da nicht mehr? Ja! „Der Dienstag und der Mittwoch sind die spannendsten Tage“, verrät Reinecker, „denn da wird der fertige Sekt degorgiert.“ Das werden wir nicht sehen – denn erstens ist es Freitag und zweitens nach 18 Uhr. Also außer dem Chef und uns kein Mensch mehr da…

Dafür aber Flaschen. jede Menge Flaschen. Drei Millionen seien es, sagt Reinecker (ich habe nicht nachgezählt). In den Flaschen: Wein, Hefe, Zucker. Die Hefe nascht sich durch die 24 g Zucker, sie vergären in sechs bis zehn Wochen. „Die Hefe gärt laufend, bis der Zucker weg ist“, so entsteht genug CO 2 , um 6 bar Druck zu erzeugen. Zu rütteln gibt’s in dieser Phase übrigens nichts – erst wenn die Winzer ihren Sekt (meist in Teilmengen…) abrufen, kommt die Box mit den Flaschen aus dem Lager in die Rüttelmaschine. Alle vier bis sechs Stunden dreht sich die Box um eine viertel Umdrehung. Die Flasche geht dabei immer weiter hoch und die Hefe rutscht immer weiter in den Flaschenhals. Die bekannten Rüttelbretter sind natürlich heutzutage mehr Show als Realität, weil Maschinen die Arbeit erledigen. Aber es gibt sie natürlich noch – nicht nur für die Fotografen: Die Boxen müssen voll sein, damit man sie maschinell rütteln kann – bleiben Flaschen übrig, kommt das Rüttelpult zum Einsatz!

28mal hieß es früher – aber mittlerweile ist man ja weiter mit fast allem: mit der Züchtung und Selektion der Hefe, Alginate machen das Depot leicht rutschend, die Rüttlerei ist einfacher als früher! Früher musste man das ganze Depot aufschütteln, weil es geklebt hat – braucht man aber nicht mehr. Klärmittel sind gut, Hefen sind selektioniert, alles einfacher: da staunt der Geisenheim-Absolvent von früher.

Der spannendste Teil ist das Degorgieren. Die Flaschen kommen koppheister in eine Anlage, in der eine Kühlsole mit -27 Grad den Pfropfen herunterkühlt, so dass es dann gezielt Ploppen kann. Nach sieben Minuten ist es soweit, ein Haken nimmt den Kronkorken von der Flasche, der Eisklumpen mit Hefe kommt raus. Zurück bleibt der klare Sekt. Abschließend kommt die Dosage hinzu: die bestimmt, wie süß der Sekt werden soll. „Likör“ oder „Dosage“ nennt das der Fachmann – Wein und Zucker ist das. Bei Reineckers ist das ein Standard-Likör, von dem ganz wenig rein kommt. Um die Flasche wieder voll zu kriegen, wird mit dem Wein aufgefüllt, aus dem der Sekt ist.