„Wir müssen erfolgreich sein durch Fleiß, Akribie und ein gutes Produkt!“, sagte Bernard Pawis seiner Frau Kerstin, nachdem sich die beiden entschieden hatten: Wir machen ein Weingut! Das war Ende vergangenen Jahrhunderts – und der Plan ist aufgegangen: die Eltern hatten mit 1.440 qm in den Ehraubergen den Grundstein gelegt, jetzt bewirtschaftet Pawis – mittlerweile mit Unterstützung von Sohn Christian – 16,5 ha vom Himmelreich bis Edelacker. Seit 2001 ist das Weingut Mitglied im VDP – als einer von sechsen im Bereich der beiden Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut.

Seine erste Kleinstkellerei passte noch in eine Doppelgarage (natürlich „selbst gefliest“), wurde aber schnell zu eng. Dann baute er einen richtigen Keller in Freyburg – 350 qm mit modernster Technik. Aber auch dieser der Keller wurde schnell zu eng, weil er zwar immer mehr Wein produzierte, aber dennoch immer ausverkauft war. Die Aufnahme in den VDP gab dann noch einen Bekanntheits-Schub – und auf der lange erfolglosen Suche nach einer größeren Halle gab’s dann den entscheidenden Tipp: das ruinöse Klostergut auf der Anhöhe des Zscheiplitzer Martinsberges wartete darauf, wachgeküsst zu werden. Das hat geklappt, das Areal ist ein Postkartenmotiv und bietet dem Perfektionisten Pawis die Möglichkeit, die Weine ganz nach seinem Gusto auszubauen: aromatisch, die Mineralität des für die Gegend typischen Muschelkalks voll ausreizend.

Mittlerweile ist Sohn Christian nach einem Ausflug in die Physik und einem Geisenheim-Studium mit im Betrieb – die dritte Generation steht also in den Startlöchern.

Und hier wie immer der rote Faden des Gesprächs:

16:04 wie ist er auf das – damals ruinöse – Kloster gekommen?

28:04 über die Böden

Muschelkalk … bei Freyburg, Weischütz, Karsdorf

Und wie weiter? OK, wenn ihr nicht wollt (der Große war in Leipzig gelandet…): wir verkaufen!

wie der Kurfürst seine Edelleute vor den Pflug spannte, damit sie die Plackerei erahnen können

Vergleich mit Kriterien des VDP

Lisa Deckert spezialisiert sich aufs Sektmachen in der Region

one more thing!

Teilnahme an VDP-VA in Wiesbaden: jahrelang geschickt und über die Resonanz enttäuscht

Erträge sind gering und schwanken durchs Klima

Kälteperioden bis 31 Grad minus

wir haben eine Weinbautradition von über tausend Jahren – aber der Weinbau war nie so ein Schwerpunkt wie andernorts

es war eine Enklave, in der es ab und zu möglch war, einen trinkbaren Wein zu machen

geht Wein in den Export? Nein, bleibt alles in der Region/in D

so lange der Wein für hier nicht reicht, muss ich nicht exportieren!

Wie das ist, den eigenen Wein im Restaurant zu bestellen …

aber auch wenn am Nebentisch der eigene Wein geordert wird: das ist schon ein gewisser Stolz

Weingut Pawis

Auf dem Gut 2

06632 Freyburg (Unstrut)

Tel. +49 34464-28315

weingut-pawis.de

