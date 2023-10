„Machen wir uns nichts vor,“ sagt Viola Klein, erfolgreiche Dresdner Powerfrau mit Herz und Initiatorin der HOPE Gala, die Zeiten für eine Gala sind vielleicht schwierig, und natürlich habe man sich die Frage gestellt: Ist das ein Thema jetzt in diesen Zeiten? Die Antwort aber sei ganz klar: Ja. „Lasst uns den Leuten dort helfen, wo sie zu Hause sind!“, sagt sie, „wir können den Menschen ermöglichen, selber Verantwortung zu übernehmen!“ Das sei das Anliegen der HOPE Gala von Anfang an gewesen. Das Geld, was an diesem Abend zusammen kommt, werde „in Menschen gesteckt, und nur in Menschen – in Bildung, Ausbildung, Gesundheitsvorsorge.“ Das mache Sinn und sei weiterhin ein Thema, auch unter dem Aspekt der vielen Flüchtlinge: „Wir können nicht alle Leute aufnehmen, aber wir können dazu beitragen, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben, indem wir helfen, dort die Verhältnisse zu ändern.“ Und die Ausbildung der Kinder sei da ein ganz wesentlicher Aspekt.

Und braucht es dazu eine Party? Schon wieder ist die Antwort ein Ja: „Fröhliche Menschen spenden lieber!“, weiß Viola Klein auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Gala. Sie zählt sich selbst zu dieser Kategorie der Menschen, die über den Tellerrand hinaus gucken und das Netzwerken mit dem Spenden zu verbinden wissen. So war es bisher, und da sich immer Sponsoren motivieren ließen, konnten bislang schon über 2,3 Millionen Euro an die Organisation HOPE Cape Town überwiesen werden, welche sich seit 2001 in Südafrika um Kinder und junge Menschen in den Townships in der Western Cape Region kümmert. Die Tradition wird – nach Corona-bedingter Pause mit der 15. Hope Gala im Schauspielhaus am 28. Oktober fortgeführt.

Nicht nur das Showprogramm rund um die Stargäste „Fury in the Slaughterhouse“, die Rockband „Silly“ mit Julia Neigel und die Sopranistin Kathy Kelly sei einmalig, versprechen die Organisatorinnen, sondern auch die After-Show-Party verspreche ein außergewöhnliches Ereignis zu werden. Erstmals könnendie Gäste nach dem Galaprogramm direkt auf der Bühne des Großen Hauses tanzen, wo ihnen die Weather Girls und weitere Live-Bands und DJs ordentlich einheizen werden. Aus Dresden sind das DJ-Team Diskofieber, die Musicalwerkstatt O-Töne, das Jazzquartett Blue Note und MANINA mit ihrer Band dabei.

Obendrein bietet die After-Show-Party eine riesige Vielfalt an kulinarischen Genüssen, die im Ticketpreis bereits enthalten sind. Dafür sorgen über 20 Gastronomen, die im Vestibül, auf den Rängen und vor dem Eingang an Ständen und in gemütlichen Lounges die Gäste erwarten. Kleine Auswahl, alles andere als vollständig: Mario Pattis bietet Kalbsfilet mit Steinpilzen an, Wolle Förster ist mit Sushi vor Ort, die Elbuferei experimentiert mit „Spicy Rote Bete“ und Meerrettich-Espuma. Im Vestibül lockt das „Champagnerbike“ nicht nur zum feinperligen Genuss, sondern hat auch Austern an Bord. Weine kommen vom renommierten Weinhandelshaus P.J.Valckenberg, und die Weinzentrale schenkt südafrikanischen Rotwein am Stand von DIAMIR aus.

„Dass in diesen Zeiten von Personalknappheit so viele Gastronomen dabei sein können, haben wir dem Personaldienstleister Elbtalteam zu verdanken“, betont Michaela Gornickel, die mit ihrem Team von Par.X Marketing & Events die HOPE-Gala organisiert. „Elbtalteam stellt den Gastronomen Personal zur Seite und sponsert seit Jahren diese Leistung. So wie es aussieht, werden es rekordverdächtige 50 Mitarbeiter*innen im Service sein – mehr denn je. Aber auch Lieferanten von Lebensmitteln wie Milchwerk und die METRO oder von Equipment wie Mietmagazin und Corredo sorgen dafür, dass die Kosten überschaubar bleiben und am Ende mehr Geld gespendet wird. Der jahrelange Technikpartner SAM Produktion übernimmt den kompletten Support der After-Show-Partybühne.

Noch gibt es Tickets für die HOPE-Gala. Sie werden je nach Platzgruppe in drei Kategorien für 250 Euro, 280 Euro und 330 Euro angeboten. Im Preis enthalten sind die Gala und die After-Show-Party inklusive kulinarischer Köstlichkeiten und aller Getränke (außer Cocktails und Champagner).

Infos: www.hopegala.de