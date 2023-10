Björn Probst ist Weingutsleiter von Schloss Proschwitz, dem mit 72 ha Fläche größten und auch dem ältesten VDP-Weingut in Deutschlands Osten. Seit 2021 ist er da – und neben dem vielen Alltagskram ist seine Aufgabe, den Betrieb „auf Bio“ umzustellen. Das ist, erfahren Matthias Gräfe und ich in der 95. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“, ihm eine Herzensangelegenheit – denn ökologischer Weinbau interessiert ihn seit seinen Studientagen in Geisenheim. Und das, wenn man das mal so vereinfacht schreiben darf, in seiner verschärften Form: der Biodynamie. „Ich war damals in Geisenheim der erste, der eine biodynamische Diplomarbeit geschrieben hat“, verrät er uns und ergänzt: „Diesen Bio-Gedanken trage ich heute noch in mir und den setzen wir um!“

Vor und zehn Jahren war Björn Probst schon mal in einem Weinbaubetrieb des Prinz zur Lippe: in Weimar. Wir waren damals von den Weinen sehr angetan (zum Nachlesen) – und zur großen Freude war bei den drei Lieblingsweinen, die wir ihn gebeten haten mitzubringen, auch einer aus der Zeit dabei. Und natürlich reden wir dann auch darüber…

Diese drei Weine haben wir beim Gespräch probiert:

2021 Spätburgunder Blanc de Noir, Schloss Proschwitz, Sachsen

2021 Riesling Kloster Heilig Kreuz 1.Gewächs, Schloss Proschwitz, Sachsen

2013 Spätburgunder, Weinhaus zu Weimar

…und wir sprachen über dies und das:

Folge 95, aber dennoch Jubiläum: 3jähriges (wie kompliziert kann man so was ausdrücken?!)

zu Gast: Björn Probst, Weingutsleiter Schloss Proschwitz

zur Lese 2023…

jedes Jahr ist spannend!

Handarbeit im Frühjahr/Sommer intensiviert – das hat sich im Herbst ausgezaht

angefangen mit der Lese im September

im September fantastisches stabiles Wetter gehabt

Fazit: 2023 sind die belohnt worden, die mehr gearbeitet haben

…und man sieht, dass die Bio-Umstellung die ersten Früchte trägt

im Glas: hell-lachsrosa-farben

eine schöne Spange zwischen Weiß- und Rotwein

2021 Blanc de Noir vom Spätburgunder

was Alexander Stodden dazu sagt (ab 23:55)

1996-2002 in Geisenheim studieert

so lange, weil nebenbei Weinhandel aufgemacht (in Köln)

Praktikant/Aushilfe beim Weingut Hanka

Straußwirtschaft mit Kultcharakter

geiler Riesling-Liter!

wer ’nen guten Liter machen kann, kann gut was oben drüber machen

er übernahm den Job von einem gewissen Martin Schwarz…

Köln hat riesige Weinkeller gehabt (Schiffsumschlagplatz)

beim Berufsinformationszentrum am Computer lauteten die Empfehlungen Pferdewirt oder Tankstellenwart – dann doch lieber Winzer (es war der PC in der falschen Etage, wie sich rausstellte)

Deutschland hat sich bewegt, aber Österreich ist mit Vollgas dran vorbei!

Ende der 80er Jahre waren diese grausamen Jahrgänge (nicht reif, sauer)

die Musik hat für mich damals in Südafrika gespielt und in Österreich

warum eigentlich wollen Winzer immer nach Neuseeland, Österreich, Südafrika?

ich war 6 Monate in Südafrika, davon 4 Monate Arbeit und 2 rumgereist

Zweifel während des Studiums…

vieles lernte man dort, was zu weit weg war von dem, was er wollte

Erweckung auf einer Exkursion (Elsass, Domäne Zind-Humbrecht): So will ich Wein machen!

seitdem bio/biodyn

ich war damals in Geisenheim der erste, der eine biodynamische Diplomarbeit geschrieben hat

diesen Bio-Gedanken trage ich heute noch in mir und den setzen wir um

denkt ihr auch an mehr als bio, also auch bio-dyn?

mir ist wichtig, dass ein Betrieb in die Aufgaben hinein wächst

Ziel ist, die Leute mitzunehmen und zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist

…wir sind da auf nem guten Weg!

seit 2021 in der Umstellung

aber wir haben es geschafft

wir haben 2021 alle Register gezogen

im Endeffekt sind wir (2021) mit schönen Weinen belohnt worden

von Ende 2011 an hat er das Weingut in Weimar geleitet bis zum Verkauf 2015

nochmal das Bio-Thema: wo geht die Reise in der Region hin?

Dinge, von denen wir uns lösen sollten: wir sind klein, niedlich und wir haben Terrassenweinberge

es zählt die Qualität des Weines

die (Klima-)Entwicklung macht die Region immer spannender: wir können Weine erzeugen mit moderatem Alkohol und dennoch kraftvollen Weinen

die Möglichkeiten, hochwertigen Wein herauszuarbeiten, sind da

Herausforderungen sind da, sie zu meistern

das A und O: du musst ne geile zeitgerechte Handarbeit machen!

da ist noch viel Potential in Sachsen da!

Biodynamie versetzt Reben in die Lage, besser mit Stress klar zu kommen

ich muss näher dran sein

wir reden bei uns ganz anders z.B. über Bodenlockerung

Biodynamie zu erklären ist sehr komplex

2021 Kloster Heilig Kreuz Riesling, 1. Lage

wo stellt man den bei ner Blindprobe hin? Nicht unbedngt nach Sachsen

ein junger Spund, der sich entwickeln wird

…und der letzte seiner Art: diese Lage ist demnächst für klassische Riesling Spätlese vorgesehen

Matthias-These: Proschwitz traust du keine Riesling-Kompetenz zu

Vergleich zum PiPaPo

Proschwitz stand lange Jahre für Burgunder

es wird gemacht, was dem Weingutsleiter schmeckt 😉

Riesling hat bei uns lange keine Rolle gespielt – aber wir bewirtschaften fast 6ha Riesling

ein Riesling Gutswein, der 1:1 eingestellt wird (Restzucker:Säure)

…und obenheraus Riesling trocken

Winzerwissen, ein Trick…

…so kommt diese Riesling-Aromatik rein

Reduktion im Weinberg während der Saison

warum züchtet man nicht Reben, die von vornherein weniger bringen?

man hat lange auf Masse gezüchtet – das hängt nach

jetzt geht man – auch durch Selektion – den anderen Weg, der Ertrag steht nicht mehr im Vordergrund

über die Vielzahl der Klone – und die Problematik der weniger werdenden Rebzüchter

die kleinen Betriebe fallen weg, was der Reb-Vielfalt nicht gut tut

bei Riesling geht’s nich, weil nachgefragt. Aber bei anderen – wie Silvaner – sieht es nicht so gut aus

der Genpool wird immer kleiner

aber es gibt spannende Tendenz, dass alte Rebsorten wieder ausgegraben werden…

was man in den vergangenen beiden Jahrzehnten gesehen hat: Neuzüchtungen wie Siegerrebe, Kanzler, Morio Muskat etc: alle verschwunden. Aus gutem Grund

nicht nur wegen des Weinstils weggefallen, sondern auch aus weinbaulichen Gründen

was macht den Erfolg des Riesling aus?

Riesling ist eine der wenigen Rebsorten, die du von… bis… spielen kannst: ganz trocken bis ganz edelsüß

Riesling kann die volle Klaviatur

aber er steht im Widerspruch zur Tendenz des easy drinking

Vinothek im Schloss (im ehemaligen Stall für die Gastpferde)

Wir arbeiten an der Aufpolierung der Marke

Grundlage: Qualität überzeugt, vom Weinberg bis zum Keller

die Vinothek boomt, wird sehr gut besucht

wir sind also in Thüringen

Weinhaus zu Weimar

die Geschichte in ganz kurz, beginnend 2005

Weinbau war in Thüringen (und an dem Ort) belegt

nicht klein geplant, sondern groß geplant

2007 aus der Taufe gehoben, 2010 erster (kleiner) Jahrgang, 2011 einen fürchterlichen Jahrgang

43 Hektar waren das

2006 in Sachsen 47 ha, dann begann das Wachstum

die Reben in Weimar waren nur 5, 6 jahre alt damals

Weimar wurde damals rein biologisch bewirtschaftet (ohne das zu kommunizieren)

nur um das einordnen zu können: das ist der Gutswein – da gab’s noch zwei Stufen drüber

wie sieht das heute dort aus?

da habe ich bewusst keinen Plan!

heute fließt es rein in die Winzergenossenschaft Freyburg

in Weimar ist Lebenskultur extrem hoch

Weimar ist wie ein großes Dorf, wo man sich kennt

ein bisschen Wehmut: da ist Potential in den Reben (schon als sie jung waren!)

das Terroir, der Muschelkalk, ist hochspannend

warum nicht mehr? die heimische Bevölkerung mochte den Prinzen nicht.

…und der Betrieb ist zu schnell gewachsen – da wie auch in Sachsen (in der Zeit Fläche verdoppelt)

aus 50 ha wurden 100 – plus gut 40 in Weimar: viel zu vermarkten

…da sind viele Dinge verkehrt gelaufen. Aber am Wein hat’s nicht gelen, wie man sieht!

es gibt ein paar Reihen Auxerrois in Proschwitz…

und was ist mit Viognier?

anspruchsvoll, braucht Riesling+ Lage

