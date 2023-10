Auf der Baden-Württemberg Classics neulich in Berlin haben wir uns (so ist das auf einer Weinmesse…) an den Ständen durchprobiert – aber auch tolle Gespräche mit den Winzern geführt. Bei dreien war das Mikro an, im improvisierten Studio – das gleichzeitig auch Kaffee-Auftank-Station für die Winzerinnen und Winzer war. Also: locker war’s, wie immer. Gesprächspartner waren Alexander Link, mittlerweile nicht mehr ganz so junger Jungwinzer aus Brackenheim, Werner Bender, Geschäftsführer der Heuchelberg Weingärtner und treibende Kraft einer 0,75-Liter-Pfandflasche, sowie Thomas Porsch, ein Dresdner am Bodensee – er leitet den Vertrieb beim Staatsweingut Meersburg.

Wir waren schon in Brackenheim und in Meersburg – es gibt also Grundinformationen und Bilder zum Nachlesen und Ansehen. Heuchelberg stand noch nicht auf dem Programm – und kommt auch im Podcast nur knapp dran, denn unser Thema waren eher die neuen Mehrwegflaschen. Der Classics-Dreier ist ein sehr informativer Mix – und wer die Weine probieren will, kann das ja demnächst in Dresden tun, denn da ist die BWClassics am 4. und 5. November zu Gast.

Alexander Link – Fremdgänger und Wildwuchs| Klicken öffnet mehr Alexander Link trafen wir am Stand der Jungwinzer. Wir kannten uns von vorherigen Messen und vom Besuch bei ihm im Weinberg (da entstand 2017 das Foto), weswegen es hin und wieder eindeutige Schlenker im Gespräch gibt. Mitgebracht zur Probe hatte Alexander einen Fremdgänger – das ist eine eigenwillge (aber fabelhaft schmeckende) Komposition aus Weißwein und Johannisbeeren, einen Sauvignier Gris (er hat mehrere Piwis im Anbau, aber das ist die einzige, die ihn richtig überzeugt) und einen Wildwuchs-Lemberger. Da müssen wir drüber reden, was das ist: Wildwuchs… 00:36 auf der BWClassics in Berlin

zu Gast: Alexander Link

zu Gast: Alexander Link 01:20 wir fangen an mit dem Fremdgänger

Komposition aus Weißwein und Johannisbeeren Grauburgunder ist da hauptsächlich drin Weingut ist in Brackenheim die größte Rotweingemeinde in Deutschland wieviel ha habt ihr? Das weiß kein Mensch außer dem Nachbarn – der weiß alles! Brackenheim im Zabergäu zwei Berge: Heuchelberg und Stromberg – das macht was mit dem Wetter ein guter Wein braucht ein bisschen Stress 50% Rotweinanteil 05:49 Sauvignier Gris im Glas

Sauvignier Gris ist ein Winzertraum: der Weinberg trotzt den Eskapaden der Natur wir können gesund hochreif ernten ein Kandidat für Eiswein verrückte Sachen – „alles für die Qualität!“ Sauvignier Gris reift im Barrique mehrere Piwis im Anbau, aber das ist die einzige, die ihn richtig überzeugt der Wein hat immer zwischen 13 und 14% Alc… im Ländle braucht der Konsument auch ordentlichen Alkoholgehalt, oder? es geht um Geschmacksträger! 12:56 Wildwuchs im Glas

zurück zur Natur – geht nicht aber wir können möglichst naturnah arbeiten beim Wildwuchs wachsen die Reben wie sie wollen kleine aromatische Beeren sind das Ergebnis Kamerunschafe im Weinberg 16:08 es ist ein Lemberger

spontan angären, dann Reinzuchthefe dazu, dass der Wein auch sicher durchgärt

jeder Wein ist ein Kind von mir

Lemberger ist Paraderebsorte in Brackenheim – und der erste Bundespräsident kommt jetzt auch vor… Werner Bender – Vorkämpfer für die 0,75-l-Mehrwegflasche | Klicken öffnet mehr Wir kennen das von Wasserflaschen, von Bierflaschen – ja sogar vom Wein, wenn er in Literflaschen kursiert: es sind Pfandflaschen. Glas ist ein wesnetlicher Faktor beim CO2-Fußabdruck des Weins (47%, vor allem der energieaufwändige Prozess bei der Produktion des Glases ist dafür verantwortlich) – warum also gibt es keine 0,75-Liter-Flaschen im Mehrweg-Verfahren. Das fragte sich auch Werner Bender. Er ist Geschäftsführer der Heuchelberg Weingärtner und Initiator von Wein-Mehrweg. Ein spannendes und wichtiges Thema! 20:20 Zweiter Gast: Werner Bender, von den Heuchelberg Weingärtner

unser Thema: Mehrwegflasche beim Wein but Heuchelberg first: 1925 gegründet aktuell ca 650 ha (also kanpp 6 % der ca 11.000 ha Rebfläche von Württemberg) Rebflächen-Verhältnis rot:weiß ist 68:32 dennoch ist Riesling die am meisten angebaute Rebsorte auf 135 ha auch Piwis gibt es 23:10 Thema: Mehrwegflasche 0,75l

warum Mehrweg bei 1-Liter und nicht bei 0,75? einfache Antwort: zu viele Farben, Formen, Höhen vor vier Jahren hat er Kollegen aus Württemberg angesprochen: Nachdenken, wie es gelingen könnte unumgänglich: eine neue Flasche zu kreieren verschiedene Flaschenformen kreiert und gezeigt daraufhin für eine Form entschieden auf der ProWein im März in D’dorf vorgestellt, in den Betrieben auf Praxistauglichkeit geprüft 25:55 es brauchte eine Plattform, die Wein-Mehrweg e.G.

eine neutrale Plattform für alle, egal ob Weingut, Kellerei oder Genossenschaft

Die Chance, dass die Form für schön befunden wird, ist groß

wir stellen fest: Verbraucher sind erstens unvoreingenommen und andererseits auch offen sind

wir aus der Insiderbranche sind mit Bordeaux-, Schlegel- und Burgunderflasche groß geworden und betriebsblind

die neue Form ist wichtig wegen der Automaten: die müssen die Flaschen erkennen bei der Rückgabe

je eigenständiger der Charakter einer Flasche ist, desto leichter tut sich der Automat

der eigene Charakter: schöner ästhetischer langer Hals

zum schlanken Hals kommt der robuste Körper

die Robustheit ist dem Mehrweg geschuldet, die Flasche kommt ja mehrfach in die Maschinen (Spülanlage, Abfüllanlage)

auch der Eingriff am Flaschenboden stützt die Statik (und erfeut den Service: man kann die Flasche gut halten)

Umläufe sollen machbar sein

…aber nur, wenn die Verbraucher mitmachen!

warum überhaupt Mehrweg? Die CO2-Bilanz zeigt, dass beim Wein die Flasche ungefähr 47 % Anteil ausmacht

vor allem der energieaufwändige Prozess bei der Produktion des Glases ist dafür verantwortlich

Flasche wiegt 560 g – ist also kein Leichtgewicht

das Durchschnittsgewicht Einwegflasche in D lag vor 2,5 Jahren bei 527 g

über Flaschenfarben: antikgrün und weiß (für Rosé) sind im Angebot

wer macht schon mit? Zehn Betriebe sind Gründungsmitglieder

dahinter stecken 5.200 ha Rebfläche (über 5% der deutschen Rebfläche) und damit die entsprechende Zahl an Flaschen

weitere Zusagen zum Beitritt gibt es – jetzt, nach der Weinlese wird sich was tun

wie hoch ist der Pfand pro Flasche? – 25 Cent

wir haben gelernt aus der Literflasche: 5 Cent sind zu wenig Anreiz

Anfangsproblem der Durchdringung des Sytems

Start in BaWü und angrenzendem Bayern, und dann soll es sukzessive die Kreise ziehen

die Zertifizierungen für die Automaten gibt es, sie müssten nur noch frei geschaltet werden

Logistik der leeren Flaschen ist auch wichtig: Flaschen zu Kisten zu Paletten zu LKW/Zügen

Wege sollen kurz und effizient sein

in Deutschland sucht man immer den Grund, warum etwas nicht geht…

aber was wäre, wenn es funktioniert?

wo gibt es Infos?

Nachfrage nach dem Schlusswort

umgerüstet werden muss – die Flasche mit dem breiten Durchmesser ähnelt aber dem Durchmesser der Literflasche. Also eine Anlage, die das kann, kann dieses auch

Thomas Porsch – Müller und Rosé vom Bodensee | Klicken öffnet mehr Thomas Porsch kommt aus Dresden (er ist ein Kind der Neustadt) und ist Vertriebsleiter beim Staatsweingut Meersburg. Das mögen wir ja wegen seiner hervorragenden Müller-Thurgau Qualitäten und der Rosé bzw. Weißherbste. Das Gespräch kam spontan zustande – aber für einen Müller im Glas reichte die Vorbereitungszeit natürlich! Wir sprachen über dies und das und natürlich über die typischen Seeweine… 41:34 unser dritter Gast: Thomas Porsch vom Staatsweingut Meersburg am Bodensee (zum Nachlesen)

Meersburg macht geilen Müller. Warum?

der Bodensee ist Müller-Spezialist, aber sie natürlich auch!

im Staatsweingut macht MT knapp 40 % aus

vis-a-vis ist ja das Kanton Thurgau, wo der Herr Müller her kam…

Image-Problem des MT in Deutschland: er wurde zu viel geerntet und zu schlecht zu Wein gemacht

das Mastschwein der Rebsorten

beim Internationalen Müller-Thurgau-Preis bestens abgeschnitten

wenn du dem MT die Möglichkeit gibst, funktioniert er wunderbar

wir sind mit dem Bodensee auf der Höhe – das mag der MT

wir sind cool climate Region!

wie war’s dieses Jahr mit der Lese? Eher kritisch…

wir probieren – gaanz zufällig – 2022 Müller Thurgau Meersburger Lerchenberg

Monopollage

direkte Seelage

eiszeitlicher Boden

Boden: alles, was das Geschiebe mit sich führte

alles drin – wie eine gesunde Promenadenmischung

hier stehen die ältesten Reben, bis zu 45 Jahre alt

ein Bergwein, hoch gelegen

in der Hoflössnitz Vorpraktikum fürs Studium gemacht – und da gab’s ja auch MT!

Vertriebsleiter beim Staatsweingut Meersburg ist er

Frage: Gibt’s aus Geisenheim-Zeiten einen Lieblingswinzer im Rheingau?

Thema ökologisches Bewirtschaften

Hohentwieler Olgaberg, der höchste Weinberg Deutschlands

Weinberg wird ökologisch bewirtschaftet

seit zehn Jahren sind sie klimaneutral zertifiziert als erstes Weingut in BW

seit 1210: die älteste Weinbaudomäne Deutschlands

seit über 800 Jahren mit der Natur und von de Natur leben

Hecken, Sträucher, Streuobstwiesen: bewusst nicht als Rebfläche, sondern Ausgleich

was würde man dazu am besten essen?

ganz klassisch: Forelle Müllerin

und dann natürlich: Rosé/Weißherbst

Rosé/Weißherbst/Blanc de Noir

Rosé: Rebsorte ist nicht klar definiert

beim Weißherbst muss es eine Rebsorte sein, bei ihnen: Einzellage und 100% Spätburgunder

der Meersburger Bengel!

wir sind die Provence Deutschlands

trinkanimierende Roséweine mit Tiefe und Struktur

gibt s eine hausinterne Klassifizierung?

Anlehnung an die VDP-Pyramide – weil Herkunft zu signalisieren gut ist

das System der Herkunft: Gutsweine, Lagenweine, Große Gewächse

