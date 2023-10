Wein vom eiszeitlichen Lehm-Sand-Kies-Berg

Torsten Ebert ist ein Urgestein in der sächsischen Weinszene – wenn auch hauptsächlich nicht als Winzer, sondern als Gastronom. Auf dem Weinfest in Kötzschenbroda steht er seit Jahren am Stand des nördlichsten Qualitätsweingutes in Sachsen – und dreimal Wein von eben jenem Weingut Hanke hat er auch mitgebracht zur 93. Folge des Podcasts „Auf ein Glas“. Darunter ein Traminer von einem Weinberg am Friedstein, den Hankes gepachtet haben, den aber (auch) er hegt und pflegt.

Wenn Torsten Ebert erzählt, ist das wie eine Reise in die jüngere Vergangenheit mit viel Geschichten über den sächsischen Weinbau (natürlich nur, was man auch erzählen darf…). Denn vor 30 Jahren war da gar nicht mal so viel, nur eine Handvoll Weingüter galt es zu finden (merke: das Internet kann auch sehr hilfreich sein!). Eher durch Zufall wurde Torsten Ebert dann auch auf ein Weingut aufmerksam, das zum Anbaugebiet Sachsen gehört, aber in Sachsen-Anhalt liegt: das Weingut Hanke in Jessen. Mit dem ist Ebert seit etlichen Jahren freundschaftlich verbandelt – und von dort kommen auch die drei Weine, die wir während des Podcasts im Glas haben.

Wir probierten diese drei Weine vom Weingut Hanke in Jessen:

2020 Traminer Kabinett trocken

2022 Jessener Gorrenberg, Cabernet Blanc, Auslese

o.J. Sächsischer Rotwein trocken, Deutscher Qualitätswein

Wir kamen im Lauf des Gesprächs auch auf die Lage Kleindröbener Katzenzehe zu sprechen – und Matthioas Gräfe wunderte sich, woher denn der Name käme. Die Antwort fanden wir bei der Winzergenossenschaft Meißen, die (auch das hört man im Podcast) ja die Weine lange Zeit ausbauten: „Der Name der Flurbezeichnung leitet sich von einem in diesem Gebiet häufigen Unkraut, dem Ackerschachtelhalm ab. Diese Pflanze bezeichnete man früher im Dialekt dieser Gegend auch als „Katzenzagel“, umgangssprachlich ist dann daraus „Katzenzehe“ geworden.“ Aha.

Und das ist der Gesprächsverlauf in Stichpunkten:

00:35 zu Gast: Torsten Ebert

seit 30 Jahren Gastronomie in DD, Rdbl und drumherum

seit 1993 beim sächsischen Wein

Ende 93 kam die Anfrage, ob er nicht die Weinstube in der Hoflössnitz wiederbeleben könnte

war ja so: Sachsen und Wein? Öhm…

es gab fünf Weingüter (sagt er, zählt aber dann sechs auf 😉 ) und keine Medien so wie heute

Wackerbarth, Winzergenossenschaft Meißen, Schuh, Jan Ulrich, Vincenz Richter, Zimmerling

Zimmerling: das war was anderes als auf den anderen Weingütern

von der Hoflössnitz aus den Aufbau des sächsischen Weinanbaugebiets erlebt

mit dem Bruder zusammen in Altkötzschenbroda eine zweite Weinstube aufgemacht

ursprünglich nur als Laden gedacht, aber es wurde große Vollgastronomie

2009 war Schluss damit: man nennt es burnout

Auftritt MG

Wein aus Sachsen-Anhalt

Jessen: wo ist denn das?

Jessen gibt’s in Deutschland 14 Mal. Aber es gibt nur dieses eine im südöstlichsten Zipfel von Sachsen Anhalt

Weingut Hanke daselbst gibt es seit den 1950er Jahren

der Vater der jetzigen Macher hat neben Obstanbau auch in Wein gemacht…

Betrieb hat ca 50 ha, davon 22 ha Weinanbau

zwei Brüder betreiben es

seit 1998 gibt es Verbindung zum Weingut Hanke

Schwarzriesling hat er dort kennen gelernt

im Glas jetzt aber ein Wein „von hier“, obwohl „von da“

vor zehn Jahren ist dem T.E. ein Weinberg angeboten worden

Wie man zu einem Weinberg am Friedstein mit 1.000 Rebstöcken kommt

Hanke ist Pächter des Weinbergs, er pflegt ihn…

Matthias erkennt am Etikett eine Affinität zum Weingut Kreuzberg (Ahr)

Ludwig Kreuzberg…

zum Etikett

14,3 % Alkohol – 94 Oechsle bei der Ernte gemessen

Ernte 23: mit 102 Oechsle…

die Trauben wurden mit kleinem roten Weinberktrecker und Hänger nach Jessen gebracht

Hankes Traminer aus Jessen wird immer restsüß ausgebaut

bei ihm aber trocken. Die Reben haben es in dem Jahr anders gewollt

im Sortiment sind halbtrocken bis restsüß

Jessener Weinfest: Hälfte der verkauften Weine sind lieblich

Sachsen-Statistik 2022: Anteil trockener Weine 2010: 85% und 2022: 73 % – mit gerade Linie von hier nach da

vor 30 Jahren hat in Sachsen kein Mensch über nicht-trockene Weine nachgedacht: es gab nur trocken

…die Natur ließ ja gar nichts anderes zu

der Lesetermin verschiebt sich deutlich nach vorne

zweiter Wein im Glas…

Traminer zählt für T.E. zu den besten Dingen, die Sachsen kann

Sachsen eines der Anbaugebiete, wo Traminer eine der wichtigsten Sorten ist – Platz 6 im Ranking der Weißen

Kreuzungspartner stimmen nicht ganz: Regent ist Partner2

Cabernet Blanc Auslese, deutlich restsüßer Bereich

halbtrocken (mindestens) ist bei der Rebsorte angemessen

trocken schmeckt er ncht so arg gut, aber als Eiswein besispielsweise…

seit 20 Jahren mal wieder Weiswein in Jessen geerntet

„wir hatten genügend Wein dabei und am Ende waren 2/3 ausgetrunken“

über die Lage des Stands: gut oder nicht so?

auf unserer Ecke gibt es die spannenderen Weine – und bessere Musik

Ritual: gegenüber am Stand von Gustav Müller mit Vaux Sekt starten…

hat der Dorfanger in Altkö Potential?

von April/Ostern bis Oktober ist alles schön – danach wird’s schwierig

persönliche Empfehlunge von T.E.

Weinanbau nachweislich seit ca. 600 Jahren

der Nachweis kommt von Martin Luther: der erbat vom Meißner Bischof Wein aus Kötzschenbroda und bot als Dank Wein vom Gorrenberg an

der Gorrenberg ist eine eiszeitliche Erhebung

ein vor sich hergeschobener Haufen von Lehm, Sand und Kies

so wie in Schlieben (Brandenburg)…: Schliebener Langer Berg, eingetragene Einzellage

aber dort: ein großer Kalkblock

Gorrenberg ist ca 30 m höher als der Rest der Landschaft 😉

aber: am kleinen Hügel hat sich ein Kleinklima gebildet, das der Wein mag

insgesamt ca 50 ha Rebfläche

die Kleindröbener Katzenzehe

bis vor zwei Jahren nach Meißen zur WG geliefert

seit 2023 gehen die Trauben zum Weingut Hanke d.h. der Betrieb ist um 5 ha gewachsen, d.h. Hanke ist jetzt bei 22 ha

woher der Lagenname kommt

das war die Literflasche Rotwein

auf dem Etikett steht schlicht: Sächsischer Rotwein. Aber die Kenner gucken auf die AP-Nummer…

die AP-Nummer endet auf 19, d.h.: der Wein wurde 2019 angemeldet zur Prüfung und stammt wohl aus 2018

was ist drin?

es ist Spätburgunder drin, Schwarzriesling, Regent und Acolon https://de.wikipedia.org/wiki/Acolon

„für mich ein schöner sächsischer Rotwein“

ein reelles Abbild, meint MG

aber: wozu brauchen wir solche Rotweine?

aber wenn’s der Markt hergibt…

Vermarktung: zur Hälfte vor Ort

Weingut Hanke

Alte Schweinitzer Str. 80

06917 Jessen (Elster)

Tel. +49 3537 212770

weingut-hanke.de

