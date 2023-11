Die beiden Künstler:innen mit dem weitesten Anreiseweg kamen aus Mexiko. Ein wenig müde noch nach dem langen Weg und dann der Sprache des Gastlands nicht mächtig – aber wo ist das Problem? Rafael Degar, Gründer und heutiger Leiter des Ensembles Teatro Súbito und die Dozentin Patricia Vázquez sprechen ihre eigene Sprache: sie sind Pantomimen und wesentlicher Bestandteil des 38. Internationale PantomimeTheaterFestivals Dresden.

Los geht’s am 8. November und es endet am 12. November. Dazwischen sieben Vorstellungen im Theaterhaus Rudi, mit Künstler:innen aus Estland, Portugal, der Schweiz, Frankreich, Deutschland und, wie erwähnt, Mexiko. zu sieben Vorstellungen in das Theaterhaus Rudi ein. Das Festival bildet ein breitgefächertes Spektrum des modernen Bewegungstheaters, mit Elementen aus klassischer Pantomime, Theater, Tanz, Maskenspiel und Artistik ab.

Den Auftakt des Festivals bildet traditionell die Eröffnungsgala am 8. November. Hier zeigen die bereits angereisten Künstler Auszüge aus ihren Shows und stimmen die Zuschauer auf das Festival ein. Das Galaprogramm gestalten die Domovoi Theatre Company aus der Schweiz, das Teatro Subito aus Mexiko, GatoSA aus Portugal, Giraffe Royal aus Estland sowie David und Arthur Adasinskiy aus Deutschland.

Michael Meinel, Vorsitzender des Mimenstudio Dresden und die anderen Ehrenamtlichen des Vereins mussten lange Zeit um das Festival bangen – benötigte Förderungen fielen aus, aber nach einem Hilferuf im Sommer gelang dann mit einem Crowdfunding doch der nötige finanzielle Kraftakt. Nun also „freuen wir uns auf ein sehr internationales Festival auf hohem künstlerischen Niveau“, sagt Meinel und dankt nicht nur, wie es die Tradition so will, den langjährigen Sponsoren (ohne die eben gar nichts liefe), sondern auch den spontanen Spendern des Sommers. Der Blick geht eh nach vorn: gerne würden die Mimen das 39. im kommenden und sehr gerne auch das 40. Pantomimenfestival in zwei Jahren ausrichten.

In der ganz nahen Zukunft geht’s aber erst einmal um die Folge 38, mit dem Theaterworkshop an diesem Wochenende (wer spontan Lust hat, den eigenen Körper sprechen zu lassen: eine:r geht noch, eine:r geht noch rein…). Der Workshop wird durch die Künstler des „Teatro Subito“ geleitet. Hier können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene mit der Kunst des Körpertheaters und der Entwicklung von Szenen vertraut machen.

Infos: mimedresden.de