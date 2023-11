Julia Lübcke ist Güterdirektorin bei den Bischöflichen Weingütern Trier – und damit Chefin über mehr als 130 ha Weinfläche auf 160 Parzellen in 35 Einzellagen mit teils sehr berühmten Namen – allen voran wahrscheinlich der Scharzhofberg (falls jemand andere Zahlen fndet: ja, es kursieren da mehrere, die aber alle nahe beieinander liegen 😉 ). Die Weinberge liegen im Dreistromland an Mosel, Saar und Ruwer. Wir trafen Julia Lübcke nicht im Weingut, sondern in der wineBANK in Trier – was einerseits natürlich schade war, denn der 30.000 Quadramtmeter große Keller der Bischöflichen Weingüter ist ein Hingucker. Aber man braucht ein Fahrrad, um da in manierlicher Zeit durch zu kommen…

Die Bischöflichen Weingüter Trier gibt es erst seit 1966. Vorher waren das drei bedeutende Weingüter: das Bischöfliche Priesterseminar (gegr. 1773) brachte 34 Hektar, darunter Lagen wie Erdener Treppchen und Trittenheimer Apotheke an der Mosel, Kaseler Nies’chen an der Ruwer und Ayler Kupp an der Saar, mit in diese Ehe. Das Bischöfliche Konvikt (gegr. 1840) umfasst 37 Hektar Weinberge an allen drei Flüssen: Piesporter Goldtröpfchen an der Mosel, Ayler Kupp an der Saar, Avelsbacher, Eitelsbacher Marienholz und Kaseler Kehrnagel an der Ruwer.

Der Trierer Dom gilt als die älteste Kirche Deutschlands und als älteste Kathedrale nördlich der Alpen. Und – oh Wunder (oder auch nicht): auch die Geschichte des Doms ist eng mit dem Weinbau verbunden. Dokumente aus dem Jahr 1249 belegen, dass die Mitglieder des Erzbistums während der Weinlese von ihren religiösen Verpflichtungen befreit waren. Und Geschmack hatten die Herren Priester auch: zu den Weinbergen der Hohen Domkirche (gegr. 1851) gehören 27 Hektar, davon rund sechs Hektar in der sensationellen Lage Scharzhofberg an der Saar. Alle drei betriebe sind übrigens Gründungsmitglieder des Verbandes der Naturweinversteigerer gewesen, also dem Vorgänger des VDP.

Wer jetzt im Kopf mitgerechnet hat und knapp unter 100 liegt: das stimmt. Das Weingut Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier (hervorgegangen aus dem 1561 eröffneten Trierer Jesuitenkolleg) wurde 2003 vom Bischöflichen Priesterseminar akquiriert. Die Weinberge umfassen 30 Hektar Rebfläche in klassischen Steillagen – an der Mittelmosel (Bernkasteler Badstube), Graach (Domprobst und Himmelreich) und der Trittenheimer Apotheke auf 17 Hektar, sowie an der Saar auf dem Falkensteiner Hof (Einzellage Hofberg) mit 13 Hektar. Sie sind ausschließlich mit Riesling bestockt.

Diese Weine haben wir verkostet:

2019 Scharzhofberger Riesling Sekt brut *

2022 NIES’CHEN Riesling GG *

2019 Trittenheimer Apotheke Riesling Reserve *

2022 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett +

2022 Kaseler Riesling Kabinett trocken +

2022 Scharzhofberger Riesling Kabinett feinherb +

2022 NIES’CHEN Riesling GG +

* während der Probe in Trier | + während der Aufnahme in Rdbl.

Und hier der berühmte rote Faden durch den Podcast:

Teil 1:

01:58 In der wineBANK Trier: Ein quick-and-dirty-tasting 😉

großes Weingut mit über 120 ha

vor dreieinhalb Jahren übernahm Julia Lübcke die Leitung

Bischöfliche Weingüter? Viele haben die gar nicht auf dem Plan

Erklärungsversuch: Hervorgegangen aus drei historischen Weingütern:

– Weingut der Hohen Domkirche

– Weingut des Bischöflichen Priesterseminars

– Weingut des Bischöflichen Konvikts

die sind in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zusammengelegt worden

erst vor 15 Jahren wurde der Name des neuen Weinguts forciert propagiert

bis dahin wurden auf den Etiketten die Gründungsmitglieder vermarktet

bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich an Privatkunden verkauft

aber daran arbeiten wir…

zweieinhalb-drei Jahre auf der Hefe gewesen, dieses Frühjahr degorgiert

zum Scharzhofberger: sie gehören zu den happy few, die dort Besitz haben

(über 6 ha, also „nicht unwesentlich“)

ein Teil des Gutsgebäudes gehört ihnen

der „Alte Schwarzhof“, der hintere Teil, gehört ihnen – plues eben die Weinberge

das ist eine große Aufgabe…

seit 50 Jahren stellen sie diesen Einzellagen-Sekt her

…aus dem obersten Gewann: eignet sich bestens für Sektgrundwein (oder leichte Kabinettqualität)

bei uns ein Klassiker – aber außerhalb der Stammkundschaft unbekannt

zurückhaltendes Mousseux?

der weinige Charakter ist durchaus gewollt

was ist denn für uns ein großes Gewächs an der Mosel? Wofür steht das?

was ist denn für uns ein großes Gewächs an der Mosel? Wofür steht das? 10:25 die Idee, ertrinkbar am 22er Kaseler Nieschen Großes Gewächs

für mich geht es beim Großen Gewächs um Eleganz

es geht bei der Lese nicht ums letzte Grad Oechsle im Mostgewicht

es geht um extrem hohe Reife

in dem Moment, wo wir die Trauben probiert haben, haben alle gesagt: Nieschen, ja – jetzt ist es da

die Trauben werden ohne viel Firlefanz verarbeitet

schonend gepresst, schonende Vorklärung

in Trier kommen sie in die Fuderfässer, vergären spontan

sie erhalten „kleine Schwefelgabe, wenn sie danach rufen“

liegen bis zum Sommer auf der Hefe

ausgebaut wird alles in Trier, es gibt zwei Betriebshöfe, einer ist im Scharzhof und einer im Duisburger Hof im Ruwertal

wir machen die gesamte Weinbergsarbeit selber

an beiden Orten gibt es auch ein Kelterhaus für die Weine von Mosel&Ruer (Duisburger Hof) sowie Saar (Scharzhof)

irgendwas muss man ja transportieren: Trauben, Jungmost oder Wein…

danach passiert alles in Trier nach bestem Handwerk und state of the art

das allerwichtigste bei diesem Großen Gewächs ist die perfekte Reife im Weinberg

im Jahr 21 gab es dieses Große Gewächs nicht – man hatte es zwar vor, aber der Wein entsprach nicht den Erwartungen

gab es Hagel in Kasel…

ein Großes Gewächs muss eine unheimliche Strahlkraft haben

(sie haben es dann als normalen Lagenwein verkauft)

aber wenn: dann wären es 12 große Lagen

teilweise sind es dort auch nicht irgendwelche Parzellen, sondern Herzstücke

im Kirchenbesitz fand keine Erbteilung statt! Die (guten) Parzellen blieben zusammen

im großen Weinberg gibt es große Unterschiede: den richtigen Zeitpunkt zu finden ist das A und O

So schöne Rosinen habe ich noch nie gesehen!

Elbling mit der Hand gelesen…

wenn dieser Herbst einen Titelsong kriegt, dann ist es Atemlos…

ganz anders als 22 oder 21…

mit dem 21er wurden sie VINUM Aufsteiger des Jahres Mosel

der Wein hat Holz gesehen

nach dem Pressen in große Doppelstückfässer gekommen

dort durfte er vergären und zwei Jahre lang auf der Hefe reifen – kein Abstich, keine Schwefelung

wir wollen die Weine präziser!

27:07 Nachtrinken im Studio RDBL. in Radebeul

Arbeitsbeginn Rdbl!

Kabinettche: Kaseler Riesling Kabinett Ortswein

unser Test: Wie groß ist…

Anbaufläche Mosel gesamt? Größe Saar? …und Ruwer?

Datenblatt des Moselwein e.V. vom April 23:

Lexikalisches Wissen – now:

Mosel = 5.größtes der 13 Anbaugebiete

sechs Bereiche

Rebfläche Mosel: 8.573 ha

Bereich Saar: 793 ha

Ruwer: 178 ha

in den Flaschen, in den Gläsern: Bischöfliche Weingüter

und – sind die alt? JA! – Nein! – Oh…

es gab zuvor drei Weingüter

Bischöfliches Priesterseminar

Bischöfliches Konvikt

Hohe Domkirche

bis 1966 eigenständige Weingüter, alle drei VDP-Gründungsmtglieder

derzeit nicht im VDP

zusammen brachten die drei ca 100 ha zusammen

hinzu kam noch das Weingut Friedrich Wilhelm Gymnasium in Trier

30 ha von denen dazu = 130 ha gesamt

bis ??? und hier raten wir rum !!!! war es Mosel-Saar-Ruwer

Nachrecherche: seit 2009 erst ist es nur Mosel! (Quelle)

Riesling – Ikone des deutschen Weins

es geht um Schiefer – und um dennoch große Unterschiede bei den Lagen

Kabinett trocken passt bestens zum Stollen!

zu den Etiketten

wie sich die Wege kreuzen (und wo? natürlich auf Vollrads!)

und der Kellerkauf in Bad Kissingen

Etikett geht zurück auf einen Druckstein aus dem Jahr 1902

viel Altes, aber auch Neues (z.B. van Volxem, der geschmeidig in den Weinberg hinein gebaut hat

aber die Kirchlichen hatten natürlich die echten Lagen…

die großen Namen gehen steil…

im Glas: ein Kabi!

der nächste Wein im Glas: 2022 Scharzhofberg, Kabinett feinherb

der Scharzhofberg

die Leichtigkeit des Weins

WeinPlaces…

die Region kann auch ganz trocken…

Kellermeister ist Johannes Becker, seit 45 Jahren dabei…

Bischöfliche Weingüter Trier

Gervasiusstraße 1

54290 Trier

Tel. +49 651 14576-0

bischoeflicheweingueter.de

