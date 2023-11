Weinguides 2024: Eichelmann

Zeitreisen sind bei Food- und Wein-Guides (Führer mag man aus mehr als gutem Grund in Deutschland nicht so gerne sagen oder schreiben) ja nichts Neues. Also lesen wir unter der Überschrift „2024“ im Jahr 2023 hauptsächlich Dinge über Weine aus dem Jahr 2022. So ist das, und es ist ja auch nicht neu. Neu ist auch nicht, dass der eichelmann 2024 wieder ein schwergewichtiges Buch ist – 1.916 Gramm haben wir gewogen. Das ist nett für den Analoglesenden auf dem Sofa – und kein Problem für unterwegs, denn es gibt eine App, die man sich mit einem Code freischalten kann.

Das Freischalten funktioniert sehr leicht: Jahrgangs-App herunterladen, Code von der im Buch liegenden Karte eingeben – mit zusätzlicher E-Mail-Adresse kann man die App zusätzlich zum Smartphone zum Beispiel auch aufs Tablet laden und die Daten auch da nutzen. Das hatte im vergangenen Jahr bei mir nicht auf Anhieb geklappt (warum auch immer nicht…), dieses Mal ging’s aber schneller als man Prost sagen kann. Und weil das (auf dem iPhone und dem iPad) so prima funzte, besprechen wir das Buch hier nun aus der App heraus (wobei das Buch zum Vergleich griffbereit auf dem Sofa lag – da muss man es nicht heben 😉 )

11.000 Weine hat die Redaktion verkostet, 875 Weingüter mit 9.500 Weinen hat die Redaktion (Wolfgang Faßbender, Paul Kern, Marco Lindauer und Jens Wagner) ausgewählt. Natürlich (!) haben wir erst mal bei uns geschaut: wie im vergangenen Jahr spielen nur zwei sächsische Betriebe mit (Schloss Proschwitz und Schloss Wackerbarth). Auch der Nachbar Saale-Unstrut ist beständig, was die Mitmachenden anbelangt, wenn auch (nicht weiter verwunderlich, wenn man Trägheit und Engagement der beiden Gebiete kennt): sechs Betriebe sind dabei.

Die beiden am besten bewerteten Betriebe an Saale-Unstrut sind die beiden VDP- und Breitengrad-51-Mitglieder Böhme und Töchter sowie das Weingut Hey (je 3,5 Sterne). Drei Sterne erhielten im Gebiet Saale-Unstrut der Winzerhof Gussek und in Sachsen Schloss Wackerbarth, zweieinhalb Sterne bekam das Weinhaus Siegmund Klingbeil (Saale-Unstrut). Je 2 Sterne erhielten in Sachsen das VDP-Mitglied Schloss Proschwitz sowie in Saale-Unstrut das Landesweingut Kloster Pforta und die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Dabei sollte man wissen: der eichelmann vergibt (theoretisch) zwischen einem und fünf Sterne – nur einen Stern hat kein Betrieb im Guide, es sind mindestens 1,5. Fünf Sterne sind im eichelman insgesamt 37 mal vergeben.

Unabhängig (oder neben, kann man sehen wie man will) von der Betriebsbewertung gibt es Punkte für die angestellten Weine. Gerhard Eichelmann hatte mit seiner Zeitschrift Mondo das international übliche 100-Punkte-System in Deutschland eingeführt, selbstverständlich folgt der Weinguide also dem Prinzip. Auch hier sollte man wissen: 50 bis 50 Punkte sind gleichbedeutend mit „völlig ungenügend“, ab 80 Punkten wird’s akzeptabel mit Schritten von je 5 Punkten mit den Begriffen gut – sehr gut – hervorragend – großartig, Weltklasse.

Bei den Bewertungen legen die Eichelmänner strengere Bewertungen an als die Mitbewerber, alle hier für die beiden ostdeutschen Anbaugebiete genannten Betriebe lieferten nach Meinung der Redaktion Weine zwischen 80 und 89 Punkten ab. Die beste überhaupt im Buch vergebene Bewertung sind 96 Punkte (zehn Mal). Bei der Recherche nach derlei Dingen zeigt die App übrigens ihre Stärken: man kann filtern und sortieren – und bekommt so auch raus, dass der Preis nicht immer (wenn auch häufig) ein Indikator für hohe Punkte ist: Weine für unter 5 € können 84 Punkte haben (im Rheingau oder in Baden, Franken, Rheinhessen geht das…) – aber man kann für einen 84-Punkte-Wein auch 24 € zahlen (in Sachsen geht das problemlos)…

Gerhard Eichelmann

eichelmann 2024

Deutschlands Weine

1.186 Seiten, Hardcover,

durchgängig farbig bebildert

Format 17,6 x 25 cm, 39,95 € inkl. Zugangscode zur App

ISBN: 9783938839553

Mondo Heidelberg

Erscheinungstermin: 2. November 2023

[Grundsätzliches zum eichelmann auch im Vorjahresbericht Alle Rezensionen der Weinguides 2024]

