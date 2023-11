Weingut Pfaffl: Mehr als Grüner Veltliner

Das Weinviertel in Niederösterreich ist das größte Weinbaugebiet Österreichs. 14.001 Hektar groß ist (ganz wichtig dieser eine!), es umfasst damit fast ein Drittel (genau: 31,17 %) der Fläche aller Weinbaugebiete Österreichs. In der 98. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ probieren wir fünf Weine vom Weingut Pfaffl aus Stetten. Pfaffl ist ein Familienbetrieb – aber das Wort könnte irritieren, wenn man liest, dass diese Familie mit ihrem Team etwa 155 Hektar Weingärten im Weinviertel und in Wien bewirtschaften. Das Angebot ist entsprechend groß, und es gibt nicht nur den Grünen Veltliner, für den das Weinviertel bekannt ist (den aber natürlich auch!).

Die Geschichte des Weinguts ist jung, sie begann 1978 mit der Übernahme des elterlichen Hofs durch Roman und Adelheid Pfaffl. 23 ha Landwirtschaft und 0,7 ha Weinbau deuten an, wo damals die Schwerpunkte lagen. Das sollte sich aber bald ändern, Roman Pfaffl kaufte Riede um Riede (so heißen in Österreich die Weinlagen) hinzu, das Weingut wuchs kontinuierlich an. Immer im Blick: Die Qualität, wie zahlreiche Medaillen und Preise zeigen.

Mittlerweile ist die nächste Generation im Betrieb, praktischerweise ist es wieder ein Roman Pfaffl.

Wir probierten während des Podcasts diese Weine:

2022 Nuss Weißburgunder

2022 La Grande Rosé

2022 Hund GV Weinviertel DAC Reserve

2016 GV Hundsleiten Weinviertel DAC Reserve

2022 Muskateller Reserve Juwel

(beim ausgiebigen Nachtrinken mit dem Wein&fein-Team sowie mit Gästen, man sieht’s auf dem Bild, genossen wir auch noch den Grünen Veltliner brut – einen Sekt mit traditioneller Flaschengärung)

Und hier, wie immer, einige Notizen aka die shownotes:

01:02 Arbeitsbeginn!

Weine aus dem Weinviertel

in den Flaschen: Weine vom Weingut Pfaffl

wir fangen untypisch an – denn das Weinviertel steht für GV (Grüner Veltliner)

im Glas: Weißburgunder

Pfaffl hat breites Portfolio

das pannonische Klima

Pannonien – wo ist das denn?

Faktencheck: In Österreich wird auf insgesamt auf 44.537 ha Wein angebaut.

Weinviertel: 14.001 ha

Leitrebsorte: Grüner Veltliner

sehr informative Webseite

vorbildliche Riedenkarte

harte Zäsur Weinskandal war ein dunkles Stück der Weingeschichte und

Weinviertel war viele Jahre Weißwein-geprägt

aber heute wachsen da einige Granaten

Pulkau-Tal hatten wir schon mal: Christoph Bauer

dieses DAC (Districtus Austriae Controllatus – also kontrollierte österreichische Herkunftsbezeichnung) kam 2003

GV 50% im Weinviertel, auf insgesamt 6.884 h

Weißburgunder auf Platz 7 mit 2,9% der Fläche, macht 431 ha

mit 14% Alc ein ganz schönes Brett

48 Jahre alte Reben – die wurzeln tief und kommen offenbar mit der Trockenheit klar

oh, der ist aber alt – der müsste schon längst ausgeschenkt sein!

„lieblich“ in Österreich ist anders als bei uns – trockener!

(da lassen wir die Kracher-Nummern weg…)

Auszeichnungen hängen als Banderole unterm Stelvin…

der Laden scheint nicht ganz unerfolgreich zu sein…

Grüner Veltliner aus dem Hund

Reben 42 Jahre alt

die Riede liegt auf der Bisambergkette (der Hund auf dem Bisamberg!)

Gruß an el trebbiatore!

14 % alc – nicht gerade wenig…

der 16er Hundsleiten hat nur 13 % alc!

der 16er kommt aus den Tiefen des Lagers von Wein&fein (der Rest kam von Pfaffl direkt)

Überraschung: der 16er ist von der Nase erfrischender!

alles auf Burgunderflasche, alles extremst akkurat…

Rosé ist ein schönes Thema…

Spontanquiz: aus welchen Trauben ist der gemacht?

Tipp: Portugieser, Zweigelt und St. Laurent

die Mitkoch-Show

Vorbild sind die großen Rosés der Provence

Geschmacksexplosion!

zu Curry-Garnelen-Salat

es muss nicht immer Riesling feinherb sein!

die Lagerung erfolgt im großen Akazien-Holzfass

Erfahrungen La Palma

Erinnerung an Kracher-Weine und Nadine Djordjevic

das italienische Beispiel: Martina Franca

Weingut R&A Pfaffl

Schulgasse 21

A-2100 Stetten

Österreich/Austria

Tel: +43 2262 673423

pfaffl.at

