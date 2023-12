Seit zehn Jahren gibt es den Weinladen von Claudia Beyer in Meißen. Was also wäre passender, unser Podcast-Jubiläum (100 Folgen) mit ihrem Jubiläum übereinander zu legen – und über Goldriesling zu reden? Und natürlich auch zu trinken! An einem Vormittag vor dem Weihnachtsansturm besuchten Matthias Gräfe und UVS also Claudia Beyer – und es entwickelte sich ein sehr munteres Gespräch, in dem die Chefin des Weinladens kein Blatt vor den Mund nahm. Neben der korrekten Einordnung von Goldriesling als prima Mittagswein plauderten wir natürlich auch über das Zehnjährige des Weinladens von Claudia Beyer – und ihren ersten eigenen Wein, den Tim Strasser (Rothes Gut Meißen) für sie gemacht hat.

Diese Weine probierten wir



2022 der Weinladen, Edition 2022, Weißweincuvée, Rothes Gut Meißen (Tim Strasser), Sachsen

2022 Goldriesling, Rothes Gut Meißen (Tim Strasser), Sachsen

2022 Goldriesling, Matyas, Sachsen

2023 Goldriesling, Meissner Klausenberg, Schuh, Sachsen

2023 Goldriesling (trocken), Weingut Lehmann, Sachsen

2023 Goldriesling (feinherb), Weingut Lehmann, Sachsen

…und hier der Gesprächsverlauf in Stichworten (PS: es gab ein, zwei Aussetzer der Mikros – nicht wundern. Aber die Lücken sind hier gefüllt)

00:00 Intro von und mit Axel Krüger, Weinknecht aus Görlitz 01:20 100 Folgen… sind genug?

drei Jahre plus – die Kurzstatistik von Auf ein Glas

Champagner wäre ja irgendwie komisch…

wir sind in Meißen

mehr Statistik zum 100…

die ersten Folgen waren immer 30 Minuten höchstens lang

später: eine Stunde etwa…

bei Christoph Hammel waren es allerdings 1 Stunde 57 Minuten – nach erheblichem Kürzungsaufwand

die kürzeste Folge: 3 Minuten fürs Silvestermenü

wir waren bei Winzern zu Gast, Winzer waren bei uns zu Gast (je 23)

ansonsten hatten wir Flaschen zu Gast…

fundiertes Achtelwissen 03:53 …und schon öffnet sich die erste Flasche von allein

wir sind zu Gast bei Claudia Beyer in ihrem Weinladen in Meißen

ein Vorurteil: wir hätten was gegen Goldriesling!

dieses ist eine Folge (fast) nur mit Goldriesling

Claudia Beyer spielt konsequent die Region

sie ist der einzige Laden im Elbtal, der das Thema so konsequent spielt

wir nehmen im Laden bei laufendem Geschäft auf (Dank an die beiden Herren, die sich unseretwegen nach hinten verzogen hatten!)

wir haben liebe Stammgäste, die uns über alle Höhen und Tiefen retten

wirklich nur Goldriesling? Oder doch lieber zum Start was anderes?

…denn auch CB hat ein Jubiläum im Januar: 10 Jahre Weinladen



07:23 der erste Weinladenwein: 22er

mit Tim Strasser und Annekatrin Rades (Rothes Gut Meißen) zusammengesetzt

Kellermeister (technisch verschluckt) Lucas Bornschein

Cuvée aus 40% Grauburgunder, 40% Müller-Thurgau, ein kleines bisschen Muscaris und Solaris

den Wein gibt es ausschleßlich bei ihr in den beiden Weinläden

es soll ein schöner Zechwein sein

nicht sächsisch-furztrocken, sondern gefälliger Terrassenwein

mit Tim Strasser und Annekatrin Rades (Rothes Gut Meißen) zusammengesetzt Kellermeister (technisch verschluckt) Lucas Bornschein Cuvée aus 40% Grauburgunder, 40% Müller-Thurgau, ein kleines bisschen Muscaris und Solaris den Wein gibt es ausschleßlich bei ihr in den beiden Weinläden es soll ein schöner Zechwein sein nicht sächsisch-furztrocken, sondern gefälliger Terrassenwein 09:00 Arbeitsbeginn!

das Etikett hat der belgische Künstler Bart Lefebure aus der Nachbarschaft gestaltet

auf dem Etikett: die tanzende Tür der Burgstraße 9

Wunsch, Sauvignon Blanc in der Cuvée zu haben, ließ sich nicht realisieren

schon mal Sauvitage probiert vom Kretschko?

Trinkverhalten für sächsischen Wein Dresden vs. Meißen

viele kommen wegen Frauenkirche in DD oder Porztellan und stellen fest: huch, hier ist ja ne Weinregion!

Anteil sächsischer Weine in DD ist kleiner wegen hoher Erzeugerpreise – und weil das Marketing der anderen Weinbauregionen funktioniert!

andere Weine privat ja, aber: in mein Geschäft kommen keine anderen als sächsische Weine – außer zwei Mini-Ausnahmen aus Fellbach: halbtrockener Lemberger-Trollinger und ein Secco aus Muskateller (geht im Sommer bei den Mädels wie geschnitten Brot)

alles (außer Sekte) geht auch glasweise bei ihr

in der Adventszeit aber gibt es Sektverkostung

über 80 Sorten Wein im Ausschank

das Etikett hat der belgische Künstler Bart Lefebure aus der Nachbarschaft gestaltet auf dem Etikett: die tanzende Tür der Burgstraße 9 Wunsch, Sauvignon Blanc in der Cuvée zu haben, ließ sich nicht realisieren schon mal Sauvitage probiert vom Kretschko? Trinkverhalten für sächsischen Wein Dresden vs. Meißen viele kommen wegen Frauenkirche in DD oder Porztellan und stellen fest: huch, hier ist ja ne Weinregion! Anteil sächsischer Weine in DD ist kleiner wegen hoher Erzeugerpreise – und weil das Marketing der anderen Weinbauregionen funktioniert! andere Weine privat ja, aber: in mein Geschäft kommen keine anderen als sächsische Weine – außer zwei Mini-Ausnahmen aus Fellbach: halbtrockener Lemberger-Trollinger und ein Secco aus Muskateller (geht im Sommer bei den Mädels wie geschnitten Brot) alles (außer Sekte) geht auch glasweise bei ihr in der Adventszeit aber gibt es Sektverkostung über 80 Sorten Wein im Ausschank 16:32 nun aber zum Goldrieslig! Was ist das eigentlich?

der Hype um den Goldriesling in Sachsen! Ein Alleinstellungsmerkmal – aber…

der Wein für mittags um zwölf auf der Terrasse

wir starten mit 2022 Goldriesling, Tim Strasser, Rothes Gut

Strasser auf der linken Elbseite mit Lehm-Löss-Böden

dadurch hat der eine andere Mineralität

die alten Winzer sagten: es muss ja auch winterharde sein

es war ein Konzept wie auf der Streuobstwiese: irgendwas wird schon reif werden

Goldriesling: immer früh reif und hoher Ertrag

die kurze Vegetationsphase hat den GR nach Sachsen verschlagen

und als Jungwein ab November, Dezember trinkbar (wir trinken gleich 23er!)

der Hype um den Goldriesling in Sachsen! Ein Alleinstellungsmerkmal – aber… der Wein für mittags um zwölf auf der Terrasse wir starten mit 2022 Goldriesling, Tim Strasser, Rothes Gut Strasser auf der linken Elbseite mit Lehm-Löss-Böden dadurch hat der eine andere Mineralität die alten Winzer sagten: es muss ja auch winterharde sein es war ein Konzept wie auf der Streuobstwiese: irgendwas wird schon reif werden Goldriesling: immer früh reif und hoher Ertrag die kurze Vegetationsphase hat den GR nach Sachsen verschlagen und als Jungwein ab November, Dezember trinkbar (wir trinken gleich 23er!) 20:31 was sagt denn die KI zum Goldriesling?

die KI ist ja ein Papagei

Zitat von Sam GPT

ZITAT ENDE und Fazit: Katalogmacher lieben die KI, weil sie ihnen schöne Texte schreibt

über 80 Weine offen – Vacuvin hlft, die Weine stabil zu halten

wir wollen unseren Gästen Qualität anbieten!

viele Gastronomen haben noch nicht begriffen, dass es dieses System gibt

manchmal habe ich das Gefühl, dass die Gastronomen ihre Mitarbeiter die Weine nicht probieren lassen

es gibt in Meißen Lokale, die Goldriesling für 10,50 für 0,2 l-Glas verkaufen: das ist jenseits von Gut und Böse

bei ihr: Goldriesling 0,2 l für 6 bis 6,50 – je nach Winzer

das ist, stellen wir fest, nicht nur fair, das ist günstig. Aber: deswegen haben wir so viel Kundschaft, die irgendwo essen gehen und zum Wein danach zu ihr kommen!

oder gleich zu ihr und ne Kleinigkeit essen (Flammkuchen, Käse etc)

die KI ist ja ein Papagei Zitat von Sam GPT ZITAT ENDE und Fazit: Katalogmacher lieben die KI, weil sie ihnen schöne Texte schreibt über 80 Weine offen – Vacuvin hlft, die Weine stabil zu halten wir wollen unseren Gästen Qualität anbieten! viele Gastronomen haben noch nicht begriffen, dass es dieses System gibt manchmal habe ich das Gefühl, dass die Gastronomen ihre Mitarbeiter die Weine nicht probieren lassen es gibt in Meißen Lokale, die Goldriesling für 10,50 für 0,2 l-Glas verkaufen: das ist jenseits von Gut und Böse bei ihr: Goldriesling 0,2 l für 6 bis 6,50 – je nach Winzer das ist, stellen wir fest, nicht nur fair, das ist günstig. Aber: deswegen haben wir so viel Kundschaft, die irgendwo essen gehen und zum Wein danach zu ihr kommen! oder gleich zu ihr und ne Kleinigkeit essen (Flammkuchen, Käse etc) 27:44 Goldriesling, Weingut Matyas aus Coswig

Goldriesling ist unkompliziert im Anbau

wenn der so einfach in allem ist: warum ist er so teuer?

…weil die Winzer ihn als Alleinstellungsmerkmal Sachsens behandeln

und so lange sie ihn verkaufen, haben sie ihre Bestätigung!

Kellermeister beim Matyas ist ja Hendrik Weber…

Perlgut, seine Sektmanufaktur, hat dieses Jahr 10jähriges gefeiert

sehr traubig…

wenn man den Goldriesling ernst nähme…

auch der Trollinger kann ja gut sein (Aldinger!)

der Dornfelder!

seit zwei Jahren gibt es keinen sortenreinen Dornfelder mehr in Sachsen

das Spiel mit den Vorurteilen

Silvio Nitzsche in der WKB kann seine Gäste und deren Geschmack auch derart entzaubern

der Müller-Thurgau hat ja oft ein ähnliches Schicksal

Rivaner

ni überbewerten, ne?!

ein wunderschöner Zechwein!

draußen das Schild: „Ein Tag ohne Wein könnte Ihre Gesundheit gefährden“

fotografieren hilft nicht: trinken hilft!

Goldriesling ein leichter Wein – wo ist die Grenze zu gar kein Wein, also entalkoholisiertem?

als Sekt (Winzergenossenschaft) kann Sachsen das bieten (natürlich nicht aus sächsischen Trauben, es ist Zukauf)

alkoholfreier Glühwein von Lehmann

Goldriesling ist unkompliziert im Anbau wenn der so einfach in allem ist: warum ist er so teuer? …weil die Winzer ihn als Alleinstellungsmerkmal Sachsens behandeln und so lange sie ihn verkaufen, haben sie ihre Bestätigung! Kellermeister beim Matyas ist ja Hendrik Weber… Perlgut, seine Sektmanufaktur, hat dieses Jahr 10jähriges gefeiert sehr traubig… wenn man den Goldriesling ernst nähme… auch der Trollinger kann ja gut sein (Aldinger!) der Dornfelder! seit zwei Jahren gibt es keinen sortenreinen Dornfelder mehr in Sachsen das Spiel mit den Vorurteilen Silvio Nitzsche in der WKB kann seine Gäste und deren Geschmack auch derart entzaubern der Müller-Thurgau hat ja oft ein ähnliches Schicksal Rivaner ni überbewerten, ne?! ein wunderschöner Zechwein! draußen das Schild: „Ein Tag ohne Wein könnte Ihre Gesundheit gefährden“ fotografieren hilft nicht: trinken hilft! Goldriesling ein leichter Wein – wo ist die Grenze zu gar kein Wein, also entalkoholisiertem? als Sekt (Winzergenossenschaft) kann Sachsen das bieten (natürlich nicht aus sächsischen Trauben, es ist Zukauf) alkoholfreier Glühwein von Lehmann 37:18 jetzt Jahrgang 2023

der erste war in diesem Jahr der GR vom Weinhaus Schuh

auch wenn es nur ein Goldriesling ist: auch der kann sich entwickeln!

spätestens zum Weinfest ist der GR ausgetrunken

Weinfest Meißen vs Weinfest Radebeul

unser Meißner Weinfest ist für mich ein Besäufnis

in anderen Regionen (Deutschlands) sind Weinfeste noch Weinfeste

da gibt es nur Wein!

der Markt ist der Ort, wo wirklich nur Weine stehen. Schon in der nächsten Gasse stehen die Bierwägen – traurig!

Radebeul ist Kunst und Wein

der Alleinunterhalter vorm Café Zieger lockt die Senioren

und auf der Elbstraße? Da gab’s ne Bühne, organisiert von Brot & Ähre (Brotsommelier)

…mit nem Double vom Roland Kaiser

der erste war in diesem Jahr der GR vom Weinhaus Schuh auch wenn es nur ein Goldriesling ist: auch der kann sich entwickeln! spätestens zum Weinfest ist der GR ausgetrunken Weinfest Meißen vs Weinfest Radebeul unser Meißner Weinfest ist für mich ein Besäufnis in anderen Regionen (Deutschlands) sind Weinfeste noch Weinfeste da gibt es nur Wein! der Markt ist der Ort, wo wirklich nur Weine stehen. Schon in der nächsten Gasse stehen die Bierwägen – traurig! Radebeul ist Kunst und Wein der Alleinunterhalter vorm Café Zieger lockt die Senioren und auf der Elbstraße? Da gab’s ne Bühne, organisiert von Brot & Ähre (Brotsommelier) …mit nem Double vom Roland Kaiser 47:13 zwei GR vom Weingut Lehmann: trocken und feinherb

ein neues, frisches Gesicht in der Weinszene

sie holen uns die jungen Leute nach!

Aufbau einer Gästeschar im eigenen Laden

Filiale, weil im einen Laden unterfordert

Stadtmarketing der vergangenen fünf Jahre wirkt

die beste Werbung ever ist…

Corona – bzw. die Zeit danach!

da haben uns die Westdeutschen überrannt!

…und sie waren begeistert von diesem schönen Städtchen

in Meißen gibt es Fleischer, Bäcker, kleine Läden!

ein neues, frisches Gesicht in der Weinszene sie holen uns die jungen Leute nach! Aufbau einer Gästeschar im eigenen Laden Filiale, weil im einen Laden unterfordert Stadtmarketing der vergangenen fünf Jahre wirkt die beste Werbung ever ist… Corona – bzw. die Zeit danach! da haben uns die Westdeutschen überrannt! …und sie waren begeistert von diesem schönen Städtchen in Meißen gibt es Fleischer, Bäcker, kleine Läden! 55:27 der liebliche GR im Glas

bei den Goldrieslingen fehlen Brust und Rücken

woher hat die Claudia eigentlich ihr Weinwissen?

bei Vincenz Richter begann es, dort hat sie gekellnert

Elbling von Mosel-Saar-Ruwer war furztrocken

das ist nicht der Wein, mit dem man mich locken konnte

zum 1. Januar 2014 hatte sie übernommen und am 3.1. eröffnet

.

.